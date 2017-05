«Quiero que me inviten a tirar balones en el entierro de la sardina»

Después de dos años trabajando juntos, 'Keunam' (Manuel Bohajar) y 'Hermoti' (Dani Morales) siguen haciendo de risas corazón cada vez que interpretan un tema ajeno con voces ajenas. Ambos son actores de doblaje, una pasión a la que unieron el canto ante la necesidad de reinventarse y ser originales. Desde que el pasado 16 de marzo publicaran su versión del tema 'Despacito' cantado con 20 voces diferentes, la pareja de artistas se ha hecho más viral de lo que hubiera imaginado.

"El 'Despacito' nos ha servido para dar a conocer lo que hacemos, pero nunca imaginamos que tuviera tanta repercusión", reconoce Keunam. El vídeo ya pasa los 22 millones de visualizaciones en Facebook y los 9 millones en Youtube. "Lo primero que pensamos al día siguiente de publicarlo, cuando vimos las visitas, fue: se nos ha ido de las manos, ¡la hemos liao!", reconoce Morales. "Y por si fuera poco, en mi tercera gala de 'Tu cara no me suena todavía', Àngel Llàcer me pidió que lo cantara en directo, por si alguien había estado en una caverna escondido y no lo había escuchado aún", bromea el murciano.

Su paso por 'Got Talent' le llevó a 'Tu cara no me suena todavía', y si algo ha aprendido Manu de esas experiencias televisivas es "a perder el miedo por completo". Aunque lo cierto es que el éxito cosechado también le ayuda "a conseguir bolos y a empezar a vivir de lo mío", reconoce.

Murciano de nacimiento pero residente en Madrid, Bohajar dice sentirse orgulloso de su tierra allá donde va. "En la Región me reciben muy bien siempre, aunque todavía no soy conocidísimo. De todas formas, yo siempre voy pregonando que soy murciano. ¡Que yo lo que quiero es que me inviten a tirar balones en las carrozas del entierro de la sardina!", ríe.

«Empecé con 3 años»

A diferencia de su compañero zamorano, 'Hermoti', que estudió ingeniería y tiene su trabajo estable en una conocida compañía de aerolíneas; Manu estudió interpretación y doblaje de voces. No en vano el murciano nació con ese talento innato que solo tienen unos pocos: "Empecé a doblar voces cuando tenía tres años, que jugaba a hacer mi propio programa de radio y hacía yo todas las voces", recuerda.

– ¿Por qué decidió compartir sus doblajes a través de Youtube?

– En realidad, empecé a doblar las historias de Disney al murciano porque era algo que me gustaba y me divertía. Pero una vez que subí una a Youtube, ya la gente me fue pidiendo más y más, porque les gustaba ese tipo de humor. Ya hace siete años que abrí el canal y es algo que pienso seguir haciendo, porque me gusta.

'Hermoti' destaca que los doblajes de Disney de 'Keunam' son "completamente improvisados, yo lo he visto, no sigue ningún guión. La capacidad de improvisación que tiene es impresionante", atesora. Él también tiene su propio canal en la plataforma desde hace dos años: "Para mí, lo mejor de estar en Youtube es el cariño que recibes... Haces a la gente feliz con tus vídeos, y eso es algo maravilloso", sentencia.

Un trabajo infravalorado

'Keunam' y 'Hermoti' coinciden al afirmar que el doblaje de voces es un trabajo que está "muy inflavalorado, porque al final nadie conoce a los actores de doblaje, aunque su trabajo sea mucho más complicado que el de los actores que están delante de la cámara. El que se pone en pantalla puede expresar emociones con la cara, pero los actores de doblaje todo tienen que hacerlo con la voz, y eso es complicadísimo", considera el zamorano.

Ambos son capaces de imitar más de 50 voces ajenas cada uno, aunque los personajes de sendos repertorios no coinciden. "Por ejemplo, yo soy incapaz de hacer voces femeninas, porque mi registro no me deja; sin embargo, Manu imita a Amaya Montero, a Estela Reinols, a Rosana...", cuenta 'Hermoti'.

¿A quién no sería capaz de imitar 'Keunam'? "Uff... Pues a Michael Jackson, Fredy Mercuri, Bruno Mars, porque son voces con mucha personalidad", reconoce. Este próximo viernes será la gran final de 'Tu cara no me suena todavía' y Manu tiene muchas esperanzas de ganar: "Además me hace ilusión, porque ya seríamos tres murcianos que ganan el programa, pero también creo que mis compañeros tienen muchas posibilidades".

De una forma u otra, Bohajar dice que ya ha cumplido todos los sueños de su niñez. "Cuando era pequeño, a mí me daba miedo que de mayor se me olvidara todo lo que me gustaba. Yo era fan número uno de Operación Triunfo, y si me dicen que yo iba a imitar a Bisbal en el mismo plató que se grabó O.T. y delante de Chenoa, vamos, no me lo hubiera creído. Así que me doy por satisfecho. He cumplido mis sueños de niño y con eso me quedo", reconoce. Para saber si además se cumplen sus expectativas de ganar 'Tu cara no me suena todavía', habrá que esperar.