Veinte años con 'Ella'

Alejandro Sanz quería presentar su concierto del próximo 24 de junio en el estadio Vicente Calderón. El Concierto, con mayúscula, para el cantante madrileño. Una cita para homenajear a 'Más', el trabajo con el que Sanz reventó el mercado discográfico hace dos décadas: seis millones de copias vendidas en el mundo, 2,2 millones en España. No queda ni una sola entrada. Se pusieron a la venta el 3 de febrero y en media hora volaron para una cita que Sanz está cuidando con mimo. En los próximos días se encerrará para preparar el concierto con sus músicos, de ayer y de hoy. «He juntado a la banda que tenía en 1997 y la actual. Algunos habían dejado la música», apunta el cantante madrileño, que también ha dado un toque a los artistas invitados. «Algunos me han preguntado qué parte de las canciones y les he dicho que entera», indica entre risas.

Más sugerencias. Hacer un ensayo en condiciones y no solo la prueba de sonido en el coliseo atlético, «un templo del fútbol y un templo de la música». Y de aperitivo, un vídeo en el que 17 artistas cantan 'Y, ¿si fuera ella?'. Shakira, Juanes, Antonio Orozco, Malú, India Martínez, David Bisbal, Pablo López y Vanesa Martín son algunos de los artistas que colaboran en la versión de la canción (cuyos derechos irán destinados a Save The Children) y que estarán en el concierto. Sanz asegura que habrá más colaboraciones. Algo más explícito fue sobre el repertorio: «Tocaremos todo 'Más', parte de 'El alma al aire' y algunas canciones y duetos clásicos».

El escenario también será único y la reventa del concierto ya está por las nubes. Por un tique de 100 euros ya se están pidiendo 260 euros en algunas webs. «Solo se benefician los dueños y perjudica a todos. Queremos que se regule, como las entradas nominales o algún otro tipo de normativa», explicó Sanz, miembro activo de la Alianza Antirreventa.

La gran demanda de entradas ha hecho cambiar de decisión a Sanz y hacer una segunda fecha en el coliseo colchonero o montar una cita musical similar en otra ciudad o país. Sanz se negó en redondo. «Es único», insistió el cantante, que hace 16 años que no toca en el Calderón. También será especial el día que vaya a Cuba a tocar. «Lo intentamos el año pasado, pero es difícil. Hay muy poca infraestructura y ahí no puedes hacer un concierto cobrando».

Más difícil será tocar en Venezuela, donde «estoy vetado desde hace años». «La oposición no es (Henrique) Capriles o (Leopoldo) López. Es el pueblo. Venezuela está en la UVI», lamentó Sanz, que tampoco entiende las reservas hacia el finado proyecto de Antonio Banderas en Málaga. «Todo lo que hace es por su tierra», afirmó con rotundidad. Después del concierto, que también se podrá seguir por 'streaming', Sanz regresará a Miami para preparar con calma su próximo disco. «Se escucha la música con mucha velocidad. La velocidad solo es buena para Fernando Alonso», comentó el músico madrileño.