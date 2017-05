Javier Botella, crooner con 'Marca España'

La cultura de los crooners vive una segunda edad de oro. Michael Bublé y Jamie Cullum son dos de los representantes internacionales más conocidos en la actualidad, testigos de aquellos hombres de leyenda que cantaban el jazz con elegancia y versatilidad. En España, donde costó más que se implantara este estilo, últimamente también están surgiendo artistas de nivel.

Uno de ellos es Javier Botella, que acaba de lanzar su nuevo disco, 'The Best Is Yet To Come', y que junto con su formación, la Copa Ilustrada Band, formada por 17 miembros, se prepara para una minigira con conciertos en Madrid, Barcelona y Sevilla.

'The Best Is Yet To Come' es el segundo álbum de estudio de Javier Botella & Copa Ilustrada Band. El disco se inspira en las grandes orquestas de Duke Ellington o Count Basie, en las voces clásicas de Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin o Lou Bennet y en las contemporáneas del ya citado Bublé o de Robbie Williams.

La primera de las actuaciones será este viernes 19 de mayo en la sala Joy Eslava de Madrid y contará con la presencia de artistas invitados como Litus, Gonzalo Alcaín, Mike Martín y Miguel Ángel Escrivá. 'La noche de los crooners: Javier Botella & Copa Ilustrada Band' continuará en la sala El Molino de barcelona el 24 de mayo y el 26 se desplazará al Auditorio Box de Sevilla.