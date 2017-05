Legrand agranda Jazz San Javier

Cuando un amigo le pregunte quién es la estrella de este año en Jazz San Javier, seguramente tendrá que tararearle alguna de las inolvidables y melancólicas melodías de cine que salieron de las manos de Michel Legrand: 'Los paraguas de Cherburgo', 'Las señoritas de Rochefort', 'El caso de Thomas Crown' y cientos más para seguir silbando varios días. Si su amigo es un milenial, además tendrá que describirle la vitrina que este parisino tiene en su casa con tres Oscar, cinco Grammy, dos Palmas de Oro, un Bafta y un Globo de Oro. Puede que empiece a considerarse un privilegiado coetáneo de uno de los genios de las bandas sonoras del siglo XX, con más de 200 composiciones para el cine, y tal vez se sienta motivado a pagarle una entrada para escuchar en directo los éxitos del autor de la perturbadora 'Verano del 42' de sus propias manos de 85 años, que prosiguen su danza de toda una vida sobre el piano.

El program 30 de junio. Ximo Tébar / Sole Giménez y Antonio Carmona. 1 de julio. Charenee Wade / Chantz Powell con la banda Shakin’ All. 5 de julio. Allan Harris / Lee Ritenour con Dave Grusin. 7 de julio. Mingo Balaguer, Francisco Simón y Lluis Coloma con Tia Carroll / Ivan Lins. 8 de julio. Stacey Kent /Ramsey Lewis. 14 de julio. Pegasus / Taj Mahal & Keb’ Mo’. 15 de julio. T.S. Monk y Nuenna Freelon / John Pizzarelli y Daniel Jobim. 20 de julio. George Benson. 21 de julio. Patax / Charles Lloyd. 22 de julio. Fourplay / Buddy Whitington, Santiago Campillo y Mauri Sanchís. 28 de julio. Jorge Pardo, Niño Josele, Albert Sanz y Tomasito. /Houston Person con Kevin Mahogany, Jim Rotondi y Dena Derose. 29 de julio: Big Blues Band y Ray Gelato. / Toni Lynn Washington con Luca Giordano y Sax Gordon. 30 de julio: Michel Legrand.

El compositor, que vivió a tiempo de acompasar su jazz a las iluminaciones de Miles Davis y John Coltrane, emprende este año su gira mundial '85 conciertos en mis 85 años', que recalará en San Javier el 30 de julio para cerrar el festival como suelen hacerlo los grandes del cine, con una banda sonora.

Habrá dúos sorpresa como los de John Pizzarelli y Daniel Jobim y Lee Ritenour con Dave Grusin en el escenario No faltarán noches de grandes personalidades como el brasileño Ivan Lins y Ramsey Lewis, impulsor del jazz funk

Hasta la nota final y desde el 30 de junio, Jazz San Javier celebra su 20 aniversario con un programa que ya se esperaba del más puro 'remember': artistas con plaza en el festival como George Benson y otros que dejaron buen regusto musical, como Lee Ritenour, Ivan Lins, Stacey Kent, John Pizzarelli y otros son las velas de la gran tarta. Lo merecen 20 años de números redondos, con 400 noches de conciertos por los que han pasado más de 2.000 artistas de la élite mundial del jazz», recordó el concejal de Cultura, David Martínez, quien anunció una exposición de toda la cartelería, la mayor parte firmada por el ilustrador Ramón Torres, quien ha creado un estilo propio para el festival, y como ejemplo, ese Gene Kelly optimista y retro que baila en el cartel de este año.

De Sinatra a Monk

El director del festival, Alberto Nieto, ha hecho encaje de tul para sorprender con nombres conocidos, a través de dúos inspiradores como 'TajMo', la gira que une a Keb' Mo' y Taj Mahal, par de leyendas del blues en una de las noches más recomendables de julio (día 14). Otro dúo sorpresa es el del guitarrista John Pizzarelli con el pianista y cantante Daniel Jobim, nieto de Antonio Carlos Jobim, que dio otra dimensión a la bossa nova, y al que recordarán con un homenaje al disco ‘Sinatra-Jobim’ en su 50 aniversario.

Al Auditorio Parque Almansa se subirán también juntos el guitarrista Lee Ritenour con el pianista Dave Grusin y, una apetecible novedad, el guitarrista murciano Santiago Campillo, que acaba de volver de Texas, donde ha probado el blues de Buddy Whitington, con quien tocará en San Javier el 22 de julio. Se les une el especialista español del Hammond Mauri Sanchís, un trío para no perderse.

No faltarán las noches de grandes personalidades del jazz, como Ivan Lins, embajador del jazz con genes brasileños, o el impulsor del jazz funk Ramsey Lewis. El recordado Thelonious Monk no estará presente en San Javier, pero sí su hijo, el baterista T.S. Monk, quien ofrecerá un concierto homenaje al pianista con 'Monk to Monk'. La 20 edición dejará además la esencia del saxofonista Charles Lloyd junto a su trío. El programa incluye al trompetista, cantante, bailarín y artista polifacético de la nueva generación de músicos de Nueva Orleans, Chantz Powell, quien actuará con la banda barcelonesa Shakin'All, una producción propia del festival.

El sello español tendrá más representación que nunca, con el guitarrista valenciano Ximo Tébar (30 de julio), el trío de blues reunido para una noche en San Javier, formado por Mingo Balaguer, Francisco Simón y Lluis Coloma; el percusionista Jorge Pérez con su grupo fusión Patax; y el proyecto de jazz flamenco que lidera Jorge Pardo, con Niño Josele a la guitarra, el piano de Albert Sanz y el baile surrealista de Tomasito. La barcelonesa Big Blues Band llevará su jazz de cine negro americano al auditorio, con el ritmo del jefe Ray Gelato. Pegasus, también de marca nacional, vuelve con una voz nueva, la de la cantante Monia Creen.

Habrá espacio para voces de quilates, como la de la norteamericana Charenee Wade, en tributo al poeta maldito del soul, Gil Scott-Heron, y la de Stacey Kent, una de las voces más apreciadas del jazz, que actuará junto a su marido, el saxofonista Jim Tomlinson. Sin embargo, será difícil igualar las mil tonalidades de la garganta de Kevin Mahogany, quien ya pasó por el Mar Menor el pasado año. Esta vez se une a Houston Person, el saxo tenor del soul jazz. Si el blues tendrá su voz señera, con la bostoniana Toni Lynn Washington junto a la banda del guitarrista italiano Luca Giordano, no será menor la parcela de crooner de jazz que ocupará Allan Harris.

Uno de los retornos más esperados es el de Fourplay, la formación de jazz fusión que vuelve once años después a San Javier.

En la calle

La afluencia de público en los conciertos callejeros del pasado año ha animado a subir el listón. La playa de Santiago de la Ribera será más tropical que nunca el 26 de julio con la voz de Lucrecia acompañada por el pianista cubano Ramón Valle, el contrabajista Yeltsin Heredia y la percusión de Nils Fischer. Frente al Mar Menor cantarán los temas de ‘América cómo te adoro’, una selección de composiciones de la cantante de cabeza colorida.

En La Ribera también habrá swing, con los alicantinos Zoo Suiters (18 de julio) y jazz bailón con Sammy Miller & The Congragation.

En la plaza de San Javier sonará Funkystep & The Sey Sisters en homenaje a los grandes de la música negra. En el puerto de Tomás Maestre de La Manga le tocará el turno a Sammy Miller & The Congregation, una banda liderada por el baterista y cantante Sammy Miller y compuesta por músicos jóvenes.