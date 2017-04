La otra cara del músico

El concierto es solo una pequeña parte del trabajo de un músico. Detrás hay un largo camino de estudio, preparación y ensayo. Hay una ardua tarea individual y colectiva. No se ve, pero está. Y esa otra cara, lado o parte, no es protocolaria ni formal ni disciplinada. No viste de negro riguroso, con corbata y camisa; de silencio y obediencia. Al menos, no siempre. Eso es lo que defienden los alumnos del taller de interpretación desarrollado por el departamento de Composición del Conservatorio Superior de Música de Murcia en 'Im.Per.Di.Ble', una 'performance' que aúna teatro y creación musical y en la que encierran una crítica de sí mismos y los clichés que les acompañan. Se podrá ver hoy -20.00 horas- en el Centro Párraga de Murcia, con motivo del acuerdo de colaboración que, desde 2008, el espacio murciano mantiene con el conservatorio de música para la puesta en escena de una ópera de cámara contemporánea, en este caso, un montaje 'performativo' que «sigue las líneas del movimiento Zaj» creado en los 60 por los músicos y artistas Juan Hidalgo, Ramón Barce y Walter Marchetti (Zaj), explica Sixto Manuel Herrero, profesor de Composición del conservatorio murciano y responsable de esta propuesta.

TOME NOTA Qué: 'Im.Per.Di.Ble', a cargo de los alumnos del taller de interpretación del Conservatorio Superior de Música de Murcia. Dónde y cuándo: Hoy, a las 20.00 horas, en el Centro Párraga de Murcia. Entrada libre.

En ella se escenifica una ruptura con lo establecido, con las reglas y pautas que, durante años, han aprendido en el aula; también con partituras y guiones preestablecidos. Lo que se podrá ver hoy sobre el escenario es una orquesta sin dirección, una batuta sin autoridad; un conjunto orquestal sin visión de conjunto, pendiente de sus gustos y preocupaciones; hay batallas de estilos, luchas de egos, informalidad, soledad... «No son tópicos», advierte Herrero, «todos esos sentimientos y situaciones están, son reales, solo que no se ven».

La propuesta de los alumnos del taller de interpretación es una invitación al público a conocer la «trastienda» del oficio; con ella «buscan -dicen- destapar las capas del músico. Mostrar lo que realmente piensan cuando están sobre el escenario; a veces, les causa un tremendo aburrimiento seguir las instrucciones del director o no poder tocar lo que ellos realmente quieren. Y todo eso forma también parte de su trabajo. Para que el espectador disfrute, antes los músicos han tenido que pasar por todas estas situaciones», asegura Herrero.

Pudor y vértigo

La pieza no solo es un montaje «diferente», también «un experimento personal» para el propio Herrero: «Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar». Él ha marcado las líneas generales del proyecto pero son los músicos -un total de 15, estudiantes de clarinete, percusión, guitarra, bajo, piano, violonchelo, saxofón y dirección- quienes han dado forma a la propuesta. «El ejercicio es liberador», cuentan, pero también les produce cierto «pudor» y vértigo. Están acostumbrados a subirse a un escenario resguardados por sus propios instrumentos, con ellos se sienten seguros, pero no así actuando. Con 'Im.Per.Di.Ble' se adentran en la figura del «músico-actor», un campo en el que, reconocen, «nos ha costado entrar». La experiencia, sin embargo, «es buena», al menos, afirman, están disfrutando con ella. Para Herrero «es el futuro». «El músico no solo ejecuta, también interpreta, y esa parte es necesaria para poder transmitir lo que se está tocando, no solo de forma individual, sino también en conjunto».

Desde el conservatorio se les prepara, dicen, para ser buenos solistas pero no para tocar en grupo. Y esa es también una crítica presente en su montaje, en el que representan la lucha entre la música clásica y el rock, el carácter conservador de la formación que reciben, la dificultad de acceso al mercado laboral, y la inestabilidad, inseguridad e impuntualidad que sufren, viven y con la que se identifican -«la puntualidad nunca existe», ríen-. A su vez, con 'Im.Per.Di.Ble' defienden la convivencia de estilos, desde lo popular a lo clásico; la capacidad de adaptación del músico y la importancia del grupo. «Somos parte de un mismo engranaje», resumen. Un mecanismo conformado por múltiples piezas, todas ellas necesarias.