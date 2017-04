«El futuro pasa por Latinoamérica»

Cantante, compositor, actor y empresario. Así comienza la descripción que en su propia página web puede leerse acerca de Carlos Vives. Pero además de eso, y de haber creado junto con Shakira un 'cosmohit' -si me permiten el invento- como 'La bicicleta', Carlos Alberto Vives Restrepo (Santa Marta, Colombia, 1961) es una de las figuras más importantes de la música latinoamericana. Más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo avalan una carrera aderezada por dos Grammy y nueve Latin Grammy, que comenzó en la segunda mitad de los 80 y que igual acapara giras con aforos a reventar que galardones humanitarios como el Espíritu de la Esperanza, el nombramiento como Embajador de inclusión y de la diversidad étnica de la USAID o el Premio Leyendas de la Fundación Herencia Hispana por visibilizar a la población afrodescendiente e indígena. Todo empezó hace casi un cuarto de siglo con aquello de '¿la llevas tú o me la llevo yo?'. Huelga decir quién se la llevó. Y le salió buena y duradera.

EL CONCIERTO Cuándo: Viernes 7, a las 21.00 h. Cuartel de Artillería. Murcia. Precios: 35/50 &euro (VIP: 150 &euro).

Señor Vives, un placer, le llamo desde el diario 'La Verdad', en España... «Una pregunta. ¿Su nombre cómo se pronuncia, Jam o Yam?». Yam. «Pues un placer, Yam, estoy a su disposición, cuando quiera podemos comenzar». Carlos Vives es todo amabilidad. Un triunfador cuyas cifras asustan, pero que sigue manteniendo la cordialidad de ese trovador de campo que desde pequeño quedara marcado por el folclor colombiano, por las cumbias y los vallenatos que manejaban el ritmo de las verbenas populares en las fiestas del pueblo. Un icono de la música latinoamericana que le debe mucho a esta música tradicional, algo de lo que no solo es plenamente consciente sino de lo que se enorgullece. «Lo que nos propusimos fue darle una mirada más industrial y accesible para el gran público a la música tradicional colombiana. La cumbia y el vallenato desde un sonido más del mundo del pop para que así el folclor colombiano pudiera llegar a todo el mundo. No crea que a todos les agradó, algunos dijeron que yo no era la persona adecuada, que aquello no era puro, pero me satisface mucho ver que funcionó y permitió a mucha gente en todo el mundo conocer la música colombiana», confiesa Vives.

Vaya si funcionó. Su álbum 'Clásicos de la provincia' (1994) se convirtió en un visado para el éxito, pero también para mostrar al mundo originales de juglares vallenatos como Emiliano Zuleta, Juancho Polo Valencia, Luis Enrique Martínez y Carlos Huertas, entre otros. España jugó un rol crucial en su difusión, pero sin embargo y hasta la gira actual, no había vuelto a tocar en nuestro país. Veintidós años es demasiado tiempo. «España tuvo un papel importante porque, además del cariño recibido allá, nos abrió puertas y nos ayudó a acceder a otros territorios. La relación con España siempre fue muy buena, pero en verdad no sé por qué transcurrió tanto tiempo antes de regresar a actuar a su país, yo creo que debió ser porque no me di cuenta», explica entre risas amistosas el cantante de Santa Marta. «La música es algo extraordinario», continúa entre la reverberación telefónica de la larga distancia. «Algo capaz de unir a pueblos y gentes bien diferentes. Fíjese que con 'Clásicos de la provincia' hicimos un disco de temática y rítmica muy local y sin embargo se convirtió en un gran éxito internacional. Hay pocas cosas como la música que puedan lograr algo así».

«Gran parte de culpa del éxito de 'La bicicleta' es de Shakira, quien al final cambió hasta el título»

Tan de moda se puso el reguetón, que a la que suena un ritmo latino, ya muchos lo asocian. Y no es eso. «Yo respeto cuando escriben monserga boricua, que es un lenguaje muy particular que se genera ya en esa vivencia de la juventud, o la sastreca, un movimiento que se dio aquí en la Cartagena colombiana. Pero en general, la idea del reguetón es dinámicamente muy pobre, con lenguajes sexuales muy obvios, pornografía explícita. Lo que pasa es que bien montado es un ritmo muy poderoso, tomado de la cultura afroantillana o del propio soukous africano, tanto como de la cumbia y el vallenato».

Hit a pedales

Algunos de sus discos -'La tierra del olvido' (1996)- llegó a ser considerado por la crítica latina como el disco más importante en los últimos 50 años para la industria de la música colombiana. Desde entonces la vida le deparó de todo, más bueno que malo, incluidos algunos descansos y alejamientos de la zona industrial. Hasta que en 2013 regresó con 'Corazón profundo' y, pedaleando de a poco, tres años más tarde superó todas las líneas de meta -volantes, de montaña, de etapa y la general- con 'La bicicleta', una canción firmada junto con Shakira que ha pulverizado todos los parámetros del éxito. Un dato como resumen: más de 800 millones de visionados en YouTube. Más que en bici, eso es ir como una moto. Pero la de Marc Márquez. «Gran parte de la culpa es de Shakira. Escuchó un boceto de la canción y me comentó que le agradaba y que le gustaría probar algunas cosas. Empezó a meter de aquí y allá, a aportar idear y a modificar detalles y al final le cambió hasta el título, que en principio iba a ser 'Vallenato desesperado'», confirma Vives, quien añade que «sin Shakira la canción no hubiera tenido un éxito tan grande». Un éxito sabroso al que alguien, en concreto el cubano Livam, añadió salsa agridulce en forma de una demanda por plagio que un juzgado madrileño ha admitido a trámite. «Qué puedo decir... Solo hay que escuchar las dos canciones para ver que no se parecen en nada. Las dos tienen la frase 'yo te quiero tanto', que seguramente sea una de las frases más repetidas en la historia de la música. No estoy preocupado, aunque reconozco que no es algo agradable».

Hay quien asegura que el futuro pasa por Latinoamérica. O incluso que esta es en sí misma el futuro. ¿Qué opina uno de sus máximos embajadores culturales? «Me gusta oír eso que dices, me encanta. Creo que a nivel espiritual Latinoamérica va a ser muy importante. Más allá de nuestro medio ambiente y de nuestras reservas naturales, encuentro un gran valor humano, que creo que va a ser fundamental para el devenir de la humanidad. Sí, creo que el futuro pasa por Latinoamérica».

