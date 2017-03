LegalMusic medita solicitar judicialmente la suspensión del WAM

LegalMusic En Vivo, S.L., empresa organizadora del festival SOS 4.8, está valorando la conveniencia de solicitar judicialmente la inmediata suspensión del festival We Are Murcia (WAM) y de reclamar daños y perjuicios por competencia desleal, tanto de los promotores de dicho evento, como de la propia Consejería de Cultura y Portavocía. No obstante, anuncia que en todo caso que emprenderá acciones en los tribunales «en defensa del futuro del SOS 4.8 y de los intereses de nuestros proveedores y seguidores», que se están viendo dañados «a través de una relación poco transparente e ilícita».

Así lo señalaron en un comunicado fuentes de LegalMusic, que consideran que indican que si se habla de que WAM sustituye al SOS 4.8, este proceso «se tendría que haber hecho de manera ordenada adquiriendo sus activos, pero también sus pasivos, máxime si estos existen por causa de la desleal actuación de la Consejería de Cultura y Portavocía, quien ahora promueve y provoca la abrupta sucesión, sin entrar a negociar con el legítimo titular del festival».

LegalMusic alega en su defensa de sus argumentos que el festival WAM contará «con los mismos patrocinadores, con el mismo recinto, con idénticos contenidos, con la misma propuesta musical y en la misma ciudad de Murcia en la que durante nueve exitosos años se ha venido desarrollando el festival SOS 4.8».

«Siendo eso así, nuestro ordenamiento jurídico impide que, sin perjuicio de la sana competencia mercantil, una empresa sustituya a las bravas a otra y se aproveche ilícitamente de la reputación, fondo de comercio, patrocinadores de referencia y demás elementos clave de la explotación de un negocio perteneciente a la preexistente; tal actuación es a todas luces ilegal y supone una ilícita sucesión de la actividad de LegalMusic», remarca.

«Hemos reiterado por activa y por pasiva que nuestra intención es realizar el décimo aniversario del festival. No se puede pretender enterrar de un plumazo y por una decisión ilegal y arbitraria de la actual Consejería de Cultura y Portavocía de la CARM todo un bagaje de nueve años de esfuerzos, tesón y éxitos de todos y cada uno de los miembros de la organización, que, con el apoyo de todo el público asistente, hizo posible un sueño: situar a Murcia a la cabeza del panorama nacional e internacional de los festivales de música», insisten desde LegalMusic, al tiempo que concluyen que «el festival SOS4.8 no está en absoluto muerto».