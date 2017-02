La I edición del festival We Are Murcia promete un cartel con 50 actuaciones

Muerto el SOS 4.8, la gran y controvertida apuesta del entonces consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, llega ahora el We Are Murcia (WAM), la nueva apuesta de Noelia Arroyo, consejera de Cultura y Portavocía. Murcia contará con un nuevo festival de música, cultura y ocio urbano, patrocinado igualmente por Estrella de Levante, que se celebrará del 2 al 7 de mayo pero del que aún no hay artistas confirmados. Durante estos días, la ciudad se llenará de propuestas culturales de vanguardia que transitarán entre el audiovisual, la danza, las exposiciones o la fotografía. Centros como la Filmoteca de la Región de Murcia o el Centro Párraga contarán con el sello WAM Estrella de Levante, y los asistentes al festival tendrán ventajas especiales.

Los organizadores del festival explican que «vivir Murcia al 200% solo es posible con la colaboración de toda la ciudad. Murcia y el WAM se volcarán en ofrecer la experiencia más completa que se pueda vivir en un festival urbano con sus rutas gastronómicas y de 'shopping', con lo mejor del comercio murciano y una guía online que pronto se podrá consultar en la web del festival».

Por otro lado, el WAM pone en marcha WAM Scene, la plataforma de promoción de bandas emergentes murcianas. Tres bandas se subirán a los escenarios de WAM Estrella de Levante este mes de mayo, y una de ellas será apadrinada por una banda nacional para acompañarle en algunas de sus fechas por todo el país.

Pero, sobre todo, «el WAM es música, y la música son más de 50 artistas, entre los que estarán algunas de los mejores proyectos del pop, la electrónica y el rock nacional e internacional», indican desde la organización. «Sí», añaden, «habrá dos días de programación en el recinto del festival (en La Fica), además de conciertos matinales en distintas plazas de la ciudad los días 6 y 7, directos en diferentes salas de la ciudad de los días 2 a 5, etc». Los abonos para la primera edición del WAM se pondrán a la venta a través de la web del festival: wammurcia.es.