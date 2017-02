Último sábado en negro

Black Sabbath, la mítica banda de 'heavy metal', ofreció este sábado en Birmingham el concierto con el que cerró su última gira mundial antes de retirarse definitivamente. La elección de la segunda ciudad del Reino Unido para la despedida no fue una casualidad. La banda había empezado allí su andadura en 1967 y allí murió el pasado 28 de enero el teclista Geoff Nicholls, uno de sus fundadores. Tenía 68 años y no pudo superar el cáncer de pulmon que padecía.

Por eso, el sábado se vendieron todas las entradas del Genting Arena de Birminghan, una sala con capacidad para 16.000 personas. Los seguidores de Black Sabbath sabían de la trascendencia del concierto y no quisieron perderse el momento.

Sobre el escenario del Getting Arena estuvieron tres de los cuatro miembros fundadores del grupo, el guitarrista Tony Iommi, de 68 años; el cantante Ozzy Osbourne, de 68, y el bajista Geezer Butler, de 67. Junto a ellos tocaron el batería Tommy Clufetos y Adam Wakeman a los teclados. Este último, que fue miembro de la banda con la que Osbourne emprendió su carrera en solitario, sustituyó a Geoff Nicholls cuando abandonó Black Sabbath en 2004.

Durante el concierto, la banda interpretó una selección de temas compuestos a lo largo de su carrera, para cerrar con uno de sus grandes éxitos, 'Paranoid' (1970), un clásico del 'heavy metal' incluido en el álbum del mismo nombre. Antes de marcharse, los miembros del grupo saludaron al público tras una larga ovación. «¡Gracias, buenas noches, muchas gracias!», dijo Ozzy Osbourne al salir de escena por última vez. Era un final anunciado después de que el grupo emprendiera hace un año su gira de despedida, a la que denominaron 'The End', con más de 80 conciertos a lo largo y ancho del continente americano y Europa.

Black Sabbath inició su cruzada roquera en el momento en el que las tendencias se decantaban por los ritmos procedentes de Liverpool con los Beatles, las canciones de autor de Simon and Garfunkel, el estilo de Bob Dylan y el rock de sus 'Satánicas Majestades', los Rolling Stones. «El éxito de sus dos primeros álbumes, 'Black Sabbath' y 'Paranoid', marcó un antes y un después en el universo del rock», asegura la web del museo Rock and Roll Hall of Fame.

Han sido 50 años llenos de altibajos, de idas y venidas o de peleas y enfrentamientos entre sus miembros. Cada uno intentó su carrera en solitario. De todos, la más conocida fue la de Osbourne con Blizzard of Ozz y el festival Ozzfest. Entre 2000 y 2005 incluso tuvo su propio 'reality' televisivo en la MTV 'The Osbournes', basado en la vida cotidiana de Ozzy y su familia. Pero en 2011 los Sabbath volvieron a reunirse porque necesitaban reencontrarse con su público.

Ahora, con su despedida definitiva, dejan a los Rolling Stones como la banda más veterana del rock, con 55 años en los escenarios. Tras ella se sitúan los Scorpions, con 52 años; Jethro Tull, con 50; Judas Priest, con 48; AC/DC, con 44; Iron Maiden, con 42; y U2, con 39.