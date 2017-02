Esto es espectáculo

El próximo viernes 10 de febrero llegará a Murcia -Teatro Romea, 21.00 horas- 'Music Has No Limits' (MHNL), un triunfal espectáculo en el que la música ejerce como hilo conductor de una puesta en escena inédita hasta la fecha, donde interactúan luces, imágenes, voces, efectos, ritmos e inesperadas sorpresas, para ofrecer una experiencia sensorial intensa, amena y ciertamente original, basada en la fuerza, el poder de comunicación y la energía propia de un directo protagonizado por músicos virtuosos.

EL CONCIERTO Lugar: Teatro Romea. Murcia. Fecha: Viernes 10, 21.00 horas.



Entradas: 25/22/18 euros. www.mgticket.com/teatroromea

Un espectáculo que ya se ha representado con éxito en espacios como el Lincoln Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid, el Bayfront Park de Miami -ante 200.000 personas-, así como en relevantes recintos de México DF y Milán, entre otros lugares. Ahora llega a Murcia tras recorrer, ya con su 'Spain Tour 2017', las ciudades de Bilbao, Gijón, San Sebastián y Valencia. En lista de espera quedan las próximas citas en Logroño, Sevilla, Badajoz, Granada, Málaga, Madrid, Zamora, Valladolid y Barcelona.

El evento cuenta con el patrocinio de PlayStation VR y, de hecho, coincidiendo con el pase de Murcia, PlayStation organizará en el Teatro Romea, el mismo viernes 10 de febrero, de 11.30 a 18.00 horas, experiencias gratuitas de realidad virtual. Las personas interesadas en probar PS VR tienen que inscribirse previamente en trypsvr.com, donde podrán reservar su espacio. Cada experiencia tiene una duración aproximada de unos veinte minutos.

'Music Has No Limits' adapta temas que han marcado un hito en la memoria colectiva

'Music Has No Limits' adapta temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente. La propuesta de MHNL, como su propio enunciado vaticina, abarca un amplio muestrario de géneros: clásico, pop, rock, jazz, R&B, góspel, ópera, house, etc... interpretados por notables cantantes, instrumentistas virtuosos y expertos DJs. Lo todavía más sorprendente es que muchas de las canciones se entremezclan en su interpretación en formato 'medley'. El director creativo de MHNL, Miguel Depáramo, lo explica de manera concisa. «Fusionamos una serie de canciones conocidas, de diferentes épocas y estilos, buscando algo así como 'la lista de reproducción de tu vida'. Interpretamos esos temas como no se habían tocado antes, dentro de un espectáculo pensado para emocionar al público de cualquier lugar del planeta y de cualquier rango de edad, desde el que tiene veintitantos o treinta hasta el de cincuenta que viene con sus amigos o con su familia. En nuestras actuaciones todo el mundo empieza sentado en su butaca y, como podrán comprobar, acaba de pie, bailando y entregado a una fiesta inolvidable».

La estrella es el espectáculo

Unidad con una finalidad: el espectáculo. Y con un objetivo principal: complacer al público. «Todo gira en torno a un concepto muy trabajado y a un elenco muy unido en obtener el objetivo común -señala Depáramo-. Por ejemplo, durante la gira rotarán unos 30 artistas, de todas las disciplinas musicales y de varios países. Hemos creado una serie de personajes que componen el espectáculo y que son los protagonistas. Los artistas que están detrás los interpretan y lo importante no es solo su nombre y apellidos, sino lo que su personaje tiene que transmitir, que suene igual sea quien sea esa noche el saxofonista, el violinista o la cantante. Eso nos diferencia de una banda tradicional: el público viene a ver un directo de 'Music Has No Limits'. Todas las personas del espectáculo tienen que ser la estrella del escenario».

'Music Has No Limits', además de un espectáculo sorprendente y versátil basado en la música -en otro modo diferente de mostrar la música-, es a su vez una compañía de espectáculos, del mismo nombre. De esta viene aquel. «Efectivamente, somos una compañía de entretenimiento con una forma nueva de diseñar los espectáculos musicales y las experiencias que se pueden vivir en ellos. Creemos que hay mucho por aportar en este campo. Aquí unimos una serie de canciones conocidas, interpretadas como no se habían tocado antes, dentro de un espectáculo pensado para emocionar al público. Hemos llegado a realizar espectáculos con un centenar de artistas y, por ejemplo, en nuestros proyectos con orquesta se incorporan hasta otros 50 músicos más. Ahora estamos preparando un 'show' privado para una empresa en el que pasarán unas 70 personas por el escenario. ¡Y solo dura 13 minutos!».

En definitiva, lo que los asistentes podrán ver, escuchar y disfrutar el próximo viernes 10 en el Teatro Romea es un evento espectacular, que cumple su doble objetivo de entretener y sorprender.