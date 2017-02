Eric Martin solo necesita seis cuerdas

De histórica por partida doble puede calificarse la velada programada por la sala Garaje Beat Club este viernes. La visita en solitario de Eric Martin fue la excusa perfecta para que los murcianos '91 Suite' volvieran a subirse a los escenarios tras una década de parón.

Con una escena murciana compuesta por muchas eternas promesas y pocos nombres consagrados, se ha echado de menos a la que fuera una de las puntas de lanza del hard rock melódico nacional. La buena recepción de sus dos primeros y únicos discos no bastó para profesionalizar su carrera y ahora han decidido darse una nueva oportunidad dispuestos a "tomarse las cosas de otra manera", como confesó su cantante, Jesús Espín.

Durante un set acústico de algo menos de una hora la banda demostró que los años en barbecho le han sentado muy bien. A pesar de que el formato era una novedad para ellos, sus canciones sonaron frescas y se beneficiaron de la madurez adquirida con los años, sobre todo en el apartado vocal. Nunca les faltó calidad, tan solo algo de suerte, un factor que ojalá esté de su parte en su nueva andadura.

Intensidad y pasión de Eric Martin

'91 Suite' dejó con ganas de más, y algo de eso hubo, pero al filo de la medianoche tocó despedir al quintento para recibir a una auténtica leyenda del rock americano. Tras sus visitas en las dos últimas ediciones del festival vecino 'Leyendas del Rock' de Villena, una junto a Joe Lynn Turner y otra como artista invitado de 'Avantasia', Eric Martin ha emprendido una gira en acústico que por primera vez ha hecho escala en Murcia. La capital del Segura respondió la llamada abarrotando la sala.

El cantante se presentó ante un público con más calvas que melenas y demostró que los años han sido más amables con su garganta que con la cabellera de algunos de sus seguidores. Con un historial cargado de baladas muy recordadas, cabía esperar un show relajado de perfil menor. Nada de eso. Armado únicamente con sus cuerdas vocales, su guitarra y el acompañamiento del guitarrista Marcus Cranberg, el sueco de aspecto menos nórdico que he visto en mi vida, el líder de 'Mr. Big' se marcó un concierto intensísimo de dos horas donde dio rienda suelta a su pasión por el rhythm and blues y el soul.

Su repertorio estuvo basado principalmente en los años dorados del grupo que le dio la fama. Las versiones desenchufadas de 'Goin' Where the Wind Blows', 'Superfantastic' y la maravillosa 'Take Cover' no palidecieron en absoluto e incluso Martin se permitió la libertad de explorar algunos matices vocales nuevos, como un niño descubriendo nuevas maneras de jugar con sus viejos juguetes.

Tampoco estuvo manco Cranberg en su papel de acompañamiento. Puede que no sea Paul Gilbert, pero no le faltaron ganas. Dan fe de ello las cuerdas que se cargó durante su actuación, llegando al punto de necesitar tomar prestada una guitarra de la banda invitada porque se quedó sin recambios. ¿Quién dijo que los conciertos acústicos son aburridos?

Algunas "canciones de campamento de boy scouts", como el mismo Eric Martin bromeó en varias ocasiones, rebajaron la temperatura, aunque no el disfrute, puesto que el músico aprovechó estos momentos de menor perfil para hacer gala de su afilado sentido del humor. Para desgracia de su compañero, que fue víctima de numerosas chanzas que el neoyorquino le disparó con una gracia que enamoró al público murciano.

Uno de los momentos más recordados de la noche fue el retorno de '91 Suite' a las tablas para interpretar el hit noventero 'To Be With You' junto a su autor. Fue una jam algo apresurada, pero memorable por su ejecución distendida.

Con la promesa de una próxima gira de 'Mr. Big', Eric Martin despidió una noche de altísimo nivel musical con el público en el bolsillo. No tuvo ninguna prisa en volver a la carretera, a pesar de que le quedaban apenas unas horas para llegar a su actuación de Toledo programada para el día siguiente, y se quedó firmando discos hasta que ya no quedaron más manos que estrechar. Se acaba de ir y ya se le echa de menos.