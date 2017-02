Fuera, todavía resonaba el ajetreo del aperitivo, la música comenzaba a salir de los altavoces y el sol pesaba un poco menos. Era mayo. El recinto murciano de La Fica acogía la segunda jornada del Festival SOS 4.8. La noche anterior habían actuado Chvrches, Love of Lesbian y Manic Street Preachers, y ese día, sábado, el Auditorio Víctor Villegas había reservado su escenario para el estreno de la gira 'Vagamundo', a la que Santiago Auserón (Zaragoza, 1954) se lanzaba acompañado en este primer concierto por la Orquesta Sinfónica de la Región (OSRM). En su interior, con el reloj inmóvil en las cuatro de la tarde, el murmullo del público dejaba de escucharse con las primeras notas de 'Río negro'. «Hubo magia».

El cantante y músico zaragozano inició ayer la grabación del disco que recogerá su gira 'Vagamundo'. Lo hizo sobre el mismo escenario en el que arrancó este «hermoso, nítido, transparente e intenso» proyecto, describió entonces, y arropado, de nuevo, por los músicos de la Sinfónica de la Región: «Tenéis una orquesta maravillosa. ¡Cuidadla!, porque es capaz de hacer cosas maravillosas tanto en la interpretación del repertorio clásico como en la aventura de crear nuevos proyectos que todavía no están asentados», defendió Auserón en el encuentro que, con motivo de su nuevo álbum, ayer mantuvo con los medios en el Auditorio Víctor Villegas, en Murcia, junto a la consejera de Cultura, Noelia Arroyo; y la directora general del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones.

«Esto es un sueño, un regalo, un honor y una aventura creativa. Va a ser un discazo y estoy muy contento», auguró el artista, que para este nuevo álbum se ha rodeado de «un equipazo» en el que figuran la compositora valenciana Amparo Edo, encargada de los arreglos musicales, y el director de orquesta Ricardo Casero, batuta titular de la Orquesta Reino de Aragón. Con ellos ya contó Auserón el pasado mes de mayo, en la última edición del SOS 4.8, para el inicio de su gira sinfónica. Entonces incluyó en su repertorio temas de Juan Perro, su 'alter ego' musical, y de Radio Futura, formación a la que puso voz durante los años 80. El nuevo disco, sin embargo, contará únicamente con canciones de su etapa en solitario: «Teníamos un tiempo muy limitado y decidimos hacer una antología de lo mejor de Juan Perro. Los temas de Radio Futura ya han sido versionados muchas veces», reconoció el cantante, feliz por compartir escenario con una orquesta a la que no dejó de elogiar en cada una de sus intervenciones. Con ella dijo sentirse obligado a trabajar duro para no quedar «ridículo delante de estos profesores», y «a ponerme -añadió- las pilas para estar a su altura».

«Durante la gira de 'Vagamundo' hemos tocado con una decena de orquestas y la de Murcia es la más cálida. Ha habido un encariñamiento, hay emoción en todos los temas y, además, es una formación brillante. Poder grabar con ella mola», sonrió el artista, acostumbrado a estrenar sus proyectos en la Región: «Aquí tenía y tengo amigos que ayudaban en esa dirección y durante muchos años había esa tradición, que se ha ido perdiendo un poco, pero que espero recuperar», agregó.

Extremos

Para este nuevo proyecto, todavía sin fecha de publicación -el proceso es largo, reconoció el artista-, Auserón ha hecho, dijo, «un viaje de extremo a extremo». El pasado diciembre salía a la luz su último trabajo discográfico, un álbum desnudo de acompañamiento y solo abrazado por su voz y el sonido de su guitarra acústica al que Auserón puso por título, precisamente, 'El viaje'. «Es el destino el que parece llevarme siempre de un lado a otro. Y eso me obliga a trabajar duro para estar en mi sitio. 'El viaje' me ha exigido ponerme al día como intérprete. A él me llevó la necesidad, porque no tenía holgura para producir un disco con una banda al uso, pero también esto me ha permitido encontrarme con el espinazo de las canciones. Ver cómo se pueden trabajar para que funcionen al desnudo, y aguardar a que vengan músicos más dotados y me ayuden a vestirlas en un formato más grande. Es un reto muy hermoso, y, además, va en beneficio de las canciones, porque estas tienen que nacer de un esqueleto que se sostenga por sí solo, para que cuando se revistan de otros formatos lleguen al máximo de sus posibilidades. Si las canciones resisten, adquieren fuerza y capacidad de durar».

Encantado no solo con la Sinfónica, sino también con el Auditorio -«esta sala suena muy bonita, es nítida y muy fiel a las frecuencias»-, Auserón reconoció haberse podido presentar como «aprendiz» en ese viaje «al desnudo» que ha realizado en su último trabajo, «pero aquí no había margen». Su aprendizaje con la Sinfónica va en otra dirección, es, definió, «un máster acelerado que me habéis regalado», y en el que está totalmente volcado.

«En España -apuntó el músico-, el pop y el rock están cediendo terreno, están reproduciendo fórmulas del pasado en un plano mimético. No hay chispa suficiente. Y yo no reniego del rock, sigo siendo perro y rockero. Hubo unos años en los que la música de improvisación en España era efervescente, pero hoy se ha estabilizado, y tengo la impresión de que es en el mundo clásico donde están pasando cosas: cada vez hay un mayor equilibrio en la composición de las orquestas con gente de aquí y de fuera, y hay también músicos españoles en orquestas europeas que están quedando como señores. La apertura y disponibilidad de las formaciones para reinterpretar repertorios populares es algo nuevo y está abriendo horizontes», contó Auserón. El músico compartirá escenario con la Sinfónica de la Región hasta mañana, cuando está previsto que finalice la grabación del disco. Volverá a sonar 'Río negro', y también 'No más lágrimas' y 'El desterrado', tema que el artista estrenó en Murcia el pasado mes de mayo.