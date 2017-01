Sabina lo negará todo también en Murcia

La nueva gira de Joaquín Sabina también pasará por Murcia el próximo 14 de julio, según han informado este martes los responsables de dicho 'tour'. No obstante, aún queda por confirmar el recinto donde tendrá lugar la actuación con la que presentará su último trabajo, 'Lo Niego Todo', que llegará a las tiendas en marzo.

Tras anunciar fechas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza, el cantautor de Úbeda amplia las actuaciones previstas a su ciudad, donde arrancará gira el 9 de junio, así como a Valencia (4 de julio), A Coruña (22 de julio), Marbella (1 de agosto, Starlite Festival), Jerez (1 de septiembre), Alicante (23 de septiembre) y Bilbao (8 de octubre, segunda fecha en el BEC), además de la mencionada cita en Murcia. El artista también recorrerá América y tocará en París y Londres.

Sabina ha vendido ya más de 100.000 tickets vendidos para los primeros shows confirmados (incluyendo dos llenos en Madrid en un tiempo récord), lo que confirma su gira como uno de los regresos más esperados de este 2017.

Junto a esto, el recibimiento positivo por parte de critica y público de su primer sencillo 'Lo Niego Todo' ha sido «unánime, con más de medio millón de reproducciones del videoclip en los primeros cuatro días, así como cientos de artículos y opiniones generalizadas sobre el estado de gracia de sus nuevas composiciones», señalaron fuentes de la gira.

Las entradas para estos nuevos conciertos estarán disponibles con una preventa exclusiva de 48 horas a partir del 7 de febrero en las webs oficiales www.jsabina.com y www.loniegotodo.com, únicos portales autorizados y que garantizan el precio oficial de la entrada. Todos los asientos a partir de 38 euros.

A partir del 10 de Febrero las entradas también estarán disponibles en El Corte Inglés, Ticketmaster y Marcaentradas. La gira 'Lo Niego Todo' esta organizada por Riff Producciones, Get In, y The Project en acuerdo con Berry Producciones.