Microsonidos 2017 apuesta por las cosechas murciana y nacional

Entre el 13 de enero y el 8 de abril de 2017 tendrán lugar los 53 conciertos -en 29 veladas- que conforman el programa de la décima edición de Microsonidos, el ciclo de música indie dirigido por Rafa Gómez, que en esta ocasión apuesta principalmente por las cosechas murciana y nacional para completar el cartel de un ciclo ya clásico y celebrado.

Como novedad más destacable, en esta edición serán hasta cinco los espacios que acojan los diferentes directos, añadiéndose las salas REM, Musik y Garaje Beat a las habituales 12&Medio y La Yesería. Una feliz idea que genera 'marca Murcia', probablemente la mejor ciudad de España en cuanto a salas de conciertos, y que una vez más refleja la buena salud de la cada vez más unánimemente reconocida escena musical murciana.

Con el patrocinio de Estrella de Levante y el elocuente ninguneo de la Administración -en el ámbito público, en Murcia corren malos tiempos para la cultura, pésimos para la música popular-, los precios de las entradas oscilan entre los 8 y los 15 euros, para los conciertos de mayor renombre: The New Raemon & McEnroe (21 de enero, Garaje Beat), los galos The Wave Pictures (3 de febrero, 12&Medio), Enric Montefusco (17 de febrero, REM), Maga (1 de abril, REM) y Guadalupe Plata (8 de abril, REM). Igualmente recomendables resultan los directos de los estupendos Tórtel (20 de enero, 12&Medio), Pájaro (10 de febrero, La Yesería), Trepàt (24 de febrero, 12&Medio), Rufus T. Firefly (3 de marzo, Musik), el surf and roll de los calaveras Tiki Phantoms (31 de marzo, 12&Medio), así como el indiepop de la banda gallega Linda Guilala (7 de abril, REM).