Legal Music comunica a Cultura que no organizará el SOS 4.8

Esto es una auténtica vergïenza y ha supuesto una sangría innecesaria para las arcas públicas. Hay que recordar que en las cinco primeras ediciones del festival Pedro Alberto Cruz puso DOCE MILLONES DE EUROS de dinero público. No entiendo por qué se protege tanto a este nefasto político que hemos sufrido. Bueno, todo el mundo sabe el padrino que tenía. Qué impotencia y qué rabia da que malgasten así NUESTRO dinero.

Ese festival, en parte debe gestionarse con dinero público y en parte privado. Al igual que se gestionan las fiestas de moros y cristianos y los bandos de la huerta le gusten a quien le gusten, que no es a todos los murcianos,pero debe hacerse con cabeza. Anunciaron que este año iba a ser grandioso por el décimo aniversario. 4 días de festival. Hacedlo bien dos días trayendo buenos grupos y dejaos de fantasías que los murcianos no podemos ni queremos pagar

El ex señor consejero ? Estará ejerciendo su profesión o pasándolo bien en sus ratos libres en otros festivales como pudiese ser el utopía festival de Madrid , creado por los exsocios de legal Music , dicen la lenguas de la huerta , huerta digo !! la albatalia x ejemplo , y en ese festival parece que trabajaron empresas Murcianas o de capital Murciano a precios de aerolíneas baratas sin combustible y con sillas de terraza de playa ancladas al chasis con puas usadas .

No se debe promocionar con dinero público esta forma de ocio de borrachera y que molesta a Murcia. Debemos crear turismo de calidad no esta basura.

Aunque de los gobernantes que tenemos, que saben que pastorean borregos, no se puede pedir otra cosa.

Es una verguenza que se use dinero público para cosas así.

¿ Where is Pedro Alberto ?

Soy una de las empresas afectadas por la deuda de la empresa Legal Music, y me parece muy "fuerte" que ahora culpen a la Comunidad Autónoma de este tema.

El SOS tal y como dice la Comuidad va a seguir adelante con otro gestor.

Es bueno este Festival para la capital, ya que esos dias se colapsa gente venida de todos los lugares de España, con los hoteles y pensiones tanto de la capital como de los alrededores llenos, restaurantes y bares llenos, taxis al completo, supermercados que vacian sus estanteterias, etc. etc. etc.

No van a faltar empresas que se hagan cargo del mismo.