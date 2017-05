El XXII Premio Lara de Novela reconoce la última novela de Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) engrosa desde anoche el listado de galardonados con el Premio Fernando Lara de Novela, dotado con 120.000 euros y que en esta su vigésima segunda edición ha optado por una obra ambientada en la Guerra Civil. La obra ganadora es 'Después del amor todos son palabras', aunque se presentó con el título de 'Las palabras del amor'. El texto narra la vida de una mujer víctima de una sociedad machista que decide enfrentarse a todos y pedir el divorcio para acompañar a su amante republicano al exilio, donde el remordimiento por haber abandonado a sus hijos la acompañará hasta la muerte.

Periodista e hija de periodistas, Ónega ha pasado por varias redacciones del país, tanto en prensa escrita como radio y televisión, donde se ha centrado en los últimos años haciendo información parlamentaria para Telecinco. Pero su amor por las letras le ha hecho robar horas al sueño para dedicarse a la novela. Su primera incursión, 'Calle Habana, esquina Obispo' le valió en 2004 el III Premio Letras de Novela Corta. Y en 2015 publicaba 'Nosotras que lo quisimos todo', "una visión divertida sobre el gran timo del siglo XXI: el de la mujer trabajadora".

El premio, uno de los más prestigiosos del panorama de las letras españolas y patrocinado por la Fundación AXA, se entregó este viernes en el transcurso de una cena de gala celebrada en el Real Alcázar de Sevilla, donde se reunió el jurado compuesto por Fernando Delgado, Pere Gimferrer, Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez y Emili Rosales como secretario con derecho a voto.

Desde la Fundación José Manuel Lara explicaron que a esta edición concurrían más de 300 novelas, muchas de ellas de España pero también procedentes de países extranjeros, sobre todo de América Latina. Entre la decena de novelas finalistas seleccionadas para esta ocasión, figuraban títulos como 'El otro lado del lienzo', de Luz (seudónimo); 'Te odio, querido mío', de Marcel Sastre i Llodrà; 'Un hombre normal', de Eva Barro García; 'Las palabras del amor', de Rosalía Gauda (seudónimo) o 'Sacrificio. Diario de un matarife', de John Dillinger (seudónimo). El resto de finalistas lo conformaban 'Cuando el día se va', de Salvador Bocarribeira (seudónimo); 'Los archivos de Van Helsing', de Xavier B. Fernández; 'Lo que callan los muertos', de Ana Rivera Muñiz; 'La maldición del Fortuna', de José Antonio Roldán Segovia; y 'Tornadizo', de Alone in the Dark (seudónimo).

Con la obra 'Después del amor todos son palabras' se une así a nombres como Paloma Sánchez-Garnica, ganadora de la edición de 2016 con 'Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido'. Antes que ellos, el premio recayó en 'El último paraíso', de Antonio Garrido, en 2015; 'Luisa y los espejos', de Marta Robles en 2013; 'Contigo aprendí', de Silvia Grijalba, que ganó en 2011; 'Muertes paralelas', de Fernando Sánchez Dragó, galardonada en 2006; 'Un largo silencio', de Ángeles Caso, que recibió el galardón en 2000 o 'El amargo don de la belleza', de Terenci Moix, quien ganó la una de las primeras ediciones en 1996.