10 cómics imprescindibles para el Día del Libro

Aunque su carácter ilustrado le ha valido no pocos recelos, en la actualidad pocos se atreven a poner en duda el valor literario de un buen cómic. Si buscas una apuesta segura para regalar o regalarte, estos son algunos de los más recomendables que pueden encontrarse actualmente en las estanterías.

Watchmen - Edición Deluxe (ECC Cómics, 2016)

¿Quién vigila a los vigilantes? Bajo esta sencilla premisa nace uno de los clásicos del cómic más influyentes. Mediante unos personajes psicológicamente complejos, superhéroes con pies de barro, Alan Moore y Dave Gibbons sentaron en 1986 las bases del cómic adulto moderno. Una obra inteligente y muy corrosiva que sin embargo no se ve lastrada por el cinismo excesivo que desprenden sus numerosos imitadores posteriores.

Conan El Bárbaro 35 Aniversario (Planeta Cómic, 2017)

Aunque Conan nació como personaje literario de la vigorosa pluma de Robert E. Howard, es en el mundo del cómic donde ha disfrutado de mayor continuidad. Esta edición limitada de 1982 ejemplares conmemora los 35 años de la publicación en España, recuperando sus primeras aventuras creadas por la factoría Marvel y actualizándolas con un nuevo coloreado para que luzcan mejor que nunca. Un voluminoso recopilatorio que incluye bocetos, láminas exclusivas y otros extras que harán las delicias de los seguidores del inmortal cimmerio.

Ortega y Pacheco Deluxe, Volumen 1 (Astiberri, 2017)

El murciano Pedro Vera recopila por primera vez de forma íntegra todas las historietas de Ortega y Pacheco. Estos personajes, paladines del humor zafio con olor a fritanga y aceite requemado, se convirtieron rápidamente en parada obligada para los lectores de la revista El Jueves desde 1998 hasta su despedida en 2012. En parte por la curiosidad morbosa de descubrir hasta dónde es capaz de llegar Pedro Vera con sus animaladas, pero también por su capacidad para sorprender con hilarantes referencias a la España más casposa.

Xenozoic (Aleta Ediciones, 2013)

¿Quién no ha jugado a 'Cadillacs & Dinosaurs', una de las recreativas más exitosas de los 90? 'Xenozoic Tales', el cómic en el que se basó el mítico videojuego, ha sido reeditado en un tomo integral para gozo de los amantes de las aventuras más clásicas. Sus páginas narran, a través de relatos cortos trepidantes, las desventuras de unos pocos supervivientes humanos en una Tierra donde un cataclismo ecológico le ha dado una segunda oportunidad evolutiva a los dinosaurios.

Frankenstein, de Junji Ito (ECC Cómics, 2016)

La de Mary Shelley es una de las novelas más adaptadas de la historia de la literatura y sin embargo es probablemente este manga de Junji Ito la versión que mejor condensa el espíritu del original, sin suavizarlo ni añadirle melodramas innecesarios. El maestro japonés sintetiza la historia de forma extraordinaria en menos de 200 páginas y de paso le imprime su toque personal a través de un dibujo estremecedor de trazo muy minucioso. Una auténtica joya que puede conseguirse por menos de 7 euros.

Batman, el regreso del Caballero Oscuro - Edición Deluxe (ECC Cómics, 2016)

Antes incluso de la adaptación cinematográfica de Tim Burton, Frank Miller consiguió revitalizar al hombre murciélago dotándole de una mayor humanidad. El punto fuerte de Batman es que se trata de un hombre corriente, sin poderes sobrenaturales, y esto Miller lo eleva a su enésima potencia a través de una historia crepuscular donde un Bruce Wayne viejo y cansado decide retomar su carrera como justiciero de Gotham. La película 'Logan' no ha inventado nada.

The Ghost in the Shell (Planeta Cómic, 2017)

Podrá gustar más o menos, pero a la película protagonizada por Scarlett Johansson ya podemos agradecerle que haya servido de excusa para recuperar una obra que llevaba casi 20 años fuera de las librerías españolas. Para esta nueva edición se ha realizado una nueva traducción del japonés y se han incorporado algunos cambios por deseo del autor, Shirow Masamune. Es, por lo tanto, la mejor ocasión para descubrir este clásico manga que popularizó el género cyberpunk en todo el mundo.

Persépolis (Norma Editorial, 2014)

Resulta fácil pensar en el extremismo islámico como un mundo paralelo donde cosas terribles suceden porque sí. Esta autobiografía cuenta cómo la iraní Marjane Satrapi vivió el proceso de radicalización de su país desde finales de los 70 hasta la actualidad. Un cómic tremendamente revelador que, a veces de forma cómica y otras de forma trágica, ayuda a comprender desde un punto de vista humano los cambios sociales provocados por el islamismo.

La extraña historia de la isla Panorama (ECC Cómics, 2016)

Un escritor frustrado elabora un perverso plan para suplantar a un viejo compañero de estudios y dilapidar su fortuna construyendo un paraíso terrenal en una isla privada. Su enloquecida carrera por dar vida a una utopía de exquisiteces desemboca en una espiral de degradación humana. Cada viñeta es una postal en la que probablemente es la obra más bella de Suehiro Maruo, que adapta una novela de Edogawa Rampo, felizmente recuperada después de varios años descatalogada.

Sandman: Obertura (ECC Cómics, 2017)

La serie que lanzó a Neil Gaiman al estrellato es una de las obras más fascinantes de la historia del cómic, por no decir de la literatura en general. Esta reciente precuela es a la vez una ampliación de su mitología que agradecerán sus millones de seguidores y también una buena puerta de entrada para neófitos, por ubicarse cronológicamente antes de 'Preludios y nocturnos'. Un número cero más que recomendable.