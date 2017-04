Ataúlfo Argenta, sin misterio

El mismo día en que le propusieron dirigir la Filarmónica de Viena Ataúlfo Argenta tenía cita con la muerte. Con 44 años, la parca agarró a traición a este genio de la batuta. Fue en la gélida madrugada del 21 de enero de 1958. Tan apasionado por la música como por las mujeres, tenía una secreta cita amorosa con una joven en su casa de Los Molinos, al norte de Madrid. Mientras la chimenea caldeaba el salón, hizo de su coche un improvisado nido amoroso. Quiso templar el habitáculo del vehículo poniendo en marcha el motor dentro del garaje. Fue su sentencia de muerte. El monóxido de carbono fue letal para sus maltrechos pulmones. La joven salvó la vida de milagro.

Las circunstancias de su muerte las desvela 'Ataúlfo Argenta. Música interrumpida' (Galaxia Gutenberg). Una biografía de Ana Arambarri que incluye el testimonio de Sylvie Mercier, la única persona presente en aquella funesta velada. «Creo que contarlo ha sido liberador para ella. Sufrió un trauma terrible y dejó la música», explica Arambarri. Lamenta que las circunstancias «se utilizaran para fabricar una leyenda negra sobre Argenta a base de rumores y cuchicheos».

Heredera del imperio licorero Cointreau, pianista en ciernes y alumna de Argenta, aquella joven francesa de 23 años se había citado con su maestro y «primer amor». Lo que debía ser el dulce deleite amoroso acabó en tragedia causada por el ronroneo del motor de un imponente Austin A-90 SIX de color azul. La Guardia Civil la retuvo ocho días hasta esclarecer que no se trató de un suicidio. «No he dejado de pensar en ello ni un solo día de mi vida», explica Mercier.

Los detalles están en un expediente judicial que Arambarri consultó gracias a la juez Manuela Carmena, en su día magistrada en El Escorial y hoy alcaldesa de Madrid. Unos papeles que jamás volvió a ver, ya que sobre el cartapacio se impuso el mismo secretismo que ha pesado durante casi seis décadas sobre la muerte del director.

Nacido en la villa cántabra de Castro Urdiales el 19 de noviembre de 1913 en una familia muy humilde, Argenta era titular de la Orquesta Nacional. Una estrella rutilante y sin límites en la galaxia de la música clásica. Un ser «carismático y envidiado por genios de la batuta como Herbert von Karajan y Sergiu Celibidache», dice Arambarri. Había dirigido 40 orquestas fuera de España, dio 720 conciertos y manejaba un repertorio de unas 600 obras. Pero lo mejor estaba por llegar. «Al día siguiente de su muerte debía firmar el contrato que le habría convertido en el director mejor pagado del mundo», explica su biógrafa.

Casado con Juanita Pallarés y padre de cinco hijos, murió en la cúspide de su talento. «Su muerte quizá alegró a sus muchos enemigos», lamenta Arambarri, quien no duda de que Argenta hubiera triunfado fuera de España.