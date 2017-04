¿Se acuerdan de Gekko, el personaje al que daba vida Michael Douglas en 'Wall Street' (1987), de Oliver Stone? Acuñó una expresión que ha triunfado como una perla de Steinbeck entre los fans del sistema neoliberal: «La codicia es buena». ¿Ah, sí? Y la corrupción la espera a la vuelta de la esquina con la prisa de dos amantes jóvenes por arder de pasión. Está de acuerdo Bernardo Pérez Andreo (Nimes, 1970), filósofo, teólogo y profesor en el Instituto Teológico de Murcia OFM, con que «la corrupción en sí no se perdona, porque es un pecado estructural y está ligado a un sistema injusto, que la Biblia llama satánico, identificándolos con las 'bestias', a las que el libro del Apocalipsis manda sin más al infierno». La reflexión es del teólogo Xabier Pikaza, que ha escrito el prólogo del nuevo ensayo de Pérez Andreo, 'La corrupción no se perdona. El pecado estructural en la Iglesia y en el mundo', editado por PPC. «Ciertamente», sostienen ambos autores, «pueden ser perdonadas las personas corruptas, cuando cambian de mentalidad y de conducta, pero nunca la corrupción en sí, porque es intrínsecamente mala». «Hay pecados personales de corrupción», añaden, «que pueden y deben denunciarse con nombres y apellidos, pero la corrupción en sí, como estructura demoníaca, ha de ser superada y destruida sin posibilidad de perdón».

Pérez Andreo arranca su ensayo con esta reflexión, que prácticamente se sabe de memoria, del papa Francisco: «¡La corrupción no puede ser perdonada! La corrupción es el pecado que, en lugar de ser reconocido como tal y de hacernos humildes, es elevado como sistema, se convierte en costumbre mental, en una manera de vivir». Para Francisco, «la corrupción no es un acto, sino una condición, un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir». «El corrupto está tan encerrado y saciado en la satisfacción de su autosuficiencia -añade el Pontífice- que no se deja cuestionar por nada ni por nadie». Es decir: «Ha construido una autoestima que se basa en actitudes fraudulentas: pasa la vida en mitad de los atajos del oportunismo, a expensas de su propia dignidad y de la de los demás». Las consecuencias son devastadoras: «La corrupción hace perder el pudor que custodia la verdad, la bondad y la belleza».

Teniendo claro que «la corrupción no es algo privativo de los españoles, sino que afecta a todos los países del mundo en mayor o menor medida», indica Pérez Andreo que no parece que la corrupción «pueda atribuirse a simples prácticas individuales, por mucho que la calidad humana de las personas influya en los episodios de corrupción».

«Cuando una persona corrompe o se corrompe», explica, «pueden influir muchos elementos en su decisión, entre los que no son menos importantes un cierto asentimiento social al hecho en sí, la educación recibida o la falta de controles legales o administrativos». Por tanto, «en todos estos casos estamos hablando de una estructura que permite, avala, consiente o hasta instiga la corrupción». Por supuesto, «es evidente que, si una persona es íntegra, nada de eso le llevará a implicarse en la corrupción, pero cuando se ponen todos los medios para que la corrupción se produzca hablamos de un mal sistémico y estructural».

Avaricia

Pérez Andreo precisa que «la corrupción sigue siendo un mal social y estructural que anida en el egoísmo y la avaricia personal». Y, por tanto, «para su solución no bastarán medidas individuales o penales». «Eso es necesario, pero insuficiente», precisa. Y matiza: «Sera imprescindible hacer una transformación de la lógica que rige la sociedad actual».

Hay otro problema añadido, sostiene el también autor de 'La sociedad del escándalo' (2016): «En la mayor parte de los casos, la corrupción es conocida y consentida por aquellos que rodean al corrupto, sea porque tienen alguna relación de amistad, sea porque piensan que no va con ellos el problema, o incluso que no hay tal problema».

Existe, defiende, una relación dialéctica entre desigualdad y corrupción: «Cuando en la sociedad las desigualdades son muy amplias, los pudientes económicamente no tienen ningún interés por lo colectivo, pues ellos pueden buscar por sus propios medios lo que necesiten, sea alojamiento, alimento, sanidad o educación, incluso ocio y diversión». Por otro lado, añade, «los menos favorecidos no tendrán alicientes para creer en los bienes colectivos, pues ninguno les aporta nada». Así, «al final de este proceso de desigualdad, lo que sucede es que la democracia corre peligro y la corrupción es el medio habitual de relación social. Se ve como normal y se acepta como lo adecuado. La corrupción llega a ser moralmente decente».

¿Qué está pasando? «Que en el neoliberalismo imperante es el mercado, el sacrosanto mercado, quien asigna recursos, reparte empleo, da y quita derechos, y además es el garante de la moral. '¿Qué es lo bueno?', preguntamos, y los adalides del neoliberalismo responden al unísono: '¡Lo que diga el mercado!'. La política ha sido sustituida por decisiones técnicas, y la ética por el automatismo del mercado: si se vende es bueno». Y como resultado, «el ser humano ha sido enucleado, vaciado su corazón y rellenado con la ideología del mercado. Esta ideología nos lleva a buscar el enriquecimiento a toda costa, el crecimiento económico sin límites, y a la avaricia sin trabas». La corrupción, por tanto, «no es ya un elemento más que podamos eliminar en un momento dado; se trata ahora de una cuestión estructural y sistémica que nos atrapa. No se trata de que existan corrupciones o corruptelas, que en todos los sistemas los hay, es que es una corrupción estructural del modelo neoliberal».

«En palabras de Francisco», recuerda, «se trata de un modelo de desarrollo basado en un paradigma humano erróneo, donde lo que importa no son las personas, sino el lucro a cualquier precio. El actual sistema económico, el neoliberalismo, es un sistema que mata, porque ha impuesto un modelo en el que las personas quedan reducidas a 'inputs' de la economía, sea como trabajadores, sea como consumidores, sea como descartes del proceso económico».