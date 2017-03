Javier Castillo: «Soy un tío que sueña cosas muy raras»

En poco menos de un año, Javier Castillo (Málaga, 1987), autor novel y totalmente desconocido, se convirtió en un huracán digital vendiendo 40.000 ejemplares de su primer 'thriller' 'El día que se perdió la cordura' (Suma de Letras, 2017). Todo un fenómeno surgido del boca a boca que situó su novela durante 540 días entre los cien libros más vendidos de Amazon España. Lo cojo totalmente inmerso en la trama: «Acabo de levantarme del ordenador, acabando de perfilar la continuación de la historia», dice nada más empezar la conversación.

«Terminé la novela en julio de 2014, la revisé y la envié a cuatro editoriales. Ese mismo día me puse a investigar cuánto tardaban en responderme y vi que hasta un año, y había veces que ni te respondían. Así que pensé que no iba a esperar. Hice una portada al día siguiente, la sinopsis, puse un precio y la subí. Y me desentendí. Volví a las dos semanas y estaba el número 4 o 5 de Amazon. Entre 900.000 libros que había, era una exageración. Viendo el gráfico de ventas era: 1 libro el primer día, 5 al siguiente, 10, 40, 100, 150,... Y llegó un día de finales de agosto que eran más de 1.000 libros en un solo día. Era surrealista, no me lo esperaba. Era efecto del boca a boca. Hasta en mi cuenta en Twitter, que no me seguía nadie, de repente había 3.000 seguidores», cuenta con la sonrisa siempre presente este malagueño que ha hecho realidad su sueño sin superar la treintena y que soñó el comienzo de su impactante novela.

-Anunció hace tiempo que pronto iba a publicar la segunda parte en Kindle, ¿qué ha pasado?

-Como la editorial (Suma de Letras) decidió apostar fuerte por la novela, me propuso que si no la publicaba en Kindle, la sacaban ellos directamente en papel entre noviembre y febrero próximo. Saldrá también en digital, pero a la misma vez que en papel.

-No quería traicionar a los lectores que le han hecho posible convertir en realidad su sueño...

-Sí, lo que pasa es que era un todo o nada. Si publicaba con la editorial en papel de continuo, como un contrato permanente, debía ser accediendo a unas condiciones. He pedido disculpas en las redes, espero que lo entenderán. Pero, es verdad que, con la editorial por detrás, mejora mucho la edición de la novela.

-Su visita a Murcia mañana responde a peticiones de sus seguidores en las redes...

-Sí, sí, sí, hice una encuesta preguntando dónde hacer firmas y el sitio, por encima de Madrid y Barcelona, era Murcia. Fue supercurioso. De 500 comentarios, 100 eran de Murcia. Entonces, pensé: 'Tengo que ir sí o sí'. Así que, el primer destino después de la parada obligada en Málaga y Sevilla, es Murcia.

-Parece extraño, ¿no?, porque, en principio, los índices de lectura de esta Región son de los más bajos. ¿Cómo llega un consultor de finanzas a la creación literaria, dos mundos tan distantes?

-Yo siempre he escrito. Desde los 14 o 15 años hago relatos. Me gusta la Economía porque soy muy matemático. Se me dan muy bien. Con el tiempo, seguí con el 'hobby' y, de vez en cuando, participaba en concursos de relatos. Cuando llevaba 4 años en la consultoría, pensé en escribir la novela que siempre había soñado con escribir.

-¿Cuál es el origen de la impactante imagen inicial de la novela?

-Soñé con ella tal cual sale en la novela, el personaje, desnudo, con la cabeza en la mano y diciendo: 'Falta un día para Navidad'. Me levanté con esa frase en la cabeza, eufórico, pensando que era buenísimo para una novela como los relatos que suelo escribir, en los que nada es lo que parece y todo va cambiando, con múltiples tiempos. Y de ahí surgió. Sí que es verdad que yo suelo anotar todos los sueños raros que tengo, por si acaso.

-O sea, que la importancia de los sueños la tiene muy presente.

-Sí, está muy presente en todas partes en la novela y por eso se le da tanta importancia. Pero sí, soy un tío que sueña cosas muy extrañas, me estoy preocupando un poco [bromea]. Lo consultaré más adelante, seguramente, con psicólogos.

-¿De dónde sacó el tiempo?

-Pues, como no tenía mucho (en la consultoría entro a las nueve de la mañana y salgo a las diez de la noche), en el camino en tren al trabajo lo iba escribiendo. Está escrita entera en el tren, porque cuando llegas a casa lo que quieres es desconectar y relajarte.

Peticiones

-¿Pues cuánto tardaba en llegar?

-Unos 45 minutos. Te da tiempo a medio concentrarte y escribir unas 600 palabritas [sonríe].

-Y, ¿tardó mucho?

-Un año, más o menos, así en los trayectos. Si hubieran sido jornadas completas en casa, de 5 o 6 horas, hubieran sido tres meses o cuatro.

-Ha dicho que es la primera parte de una trilogía y que ya se han interesado por llevar al cine, ¿que hay de eso?

-Varios directores me pidieron la novela cuando estaba en Kindle y estuvieron leyéndola con mucho interés y analizándola. Y, ahora, con la publicación en papel, me la han pedido varias productoras. Pero está todo en el aire. Es todavía más un sueño que algo hecho. Y ya te anticipo que, en lugar de en una trilogía, se queda en una bilogía. Quiero cerrar la trama y aparcar la historia, porque tengo otra novela en paralelo y quiero centrar el tiro.

-Pero, ¿es también novela negra?

-Es novela de suspense negra, pura negra. Es una historia de un crimen pero no con tantos saltos en el tiempo, más psicológica negra.

-¿Sigue dedicándose a la consultoría o lo ha dejado?

-Sigo, sigo. Ahora justo me pillas en la baja de paternidad. Es verdad que está teniendo muchísimo éxito la novela, no me esperaba en una semana sacar tres ediciones; y en tres semanas ya ir por la cuarta. Son unos 26.000 ejemplares, que se suman a los 40.000 de Amazon cuando yo lo tenía, y los que se han vendido desde que lo tiene la editorial en digital, que esos no los sé yo. Una exageración. Estoy replanteándome si merece la pena que siga dedicándome 12 horas a la consultoría o aparcarla un poco y dedicarme a escribir, porque la consultoría siempre la voy a tener ahí y el 'boom' este de la novela es ahora, ¿no?

-¿Cuál cree que ha sido la clave?

-El ritmo de la novela está muy pensado para que sea no solo vertiginoso, sino lanzando preguntas todo el rato. Y la historia de amor de trasfondo: en España, que la mayor parte del público lector es femenino, hace que las mujeres empaticen más con el personaje. También la última palabra hace que te quedes pensando en la novela y que, cuando te preguntan, recuerdes: 'Me he leído una novela que me ha dejado en shock'. El boca a boca funciona por eso.

-La novela, trepidante y adictiva, es sorprendente desde la primera hasta la última línea. Cada uno de los golpes y giros de la trama son totalmente inesperados, imposibles de intuir, quizá por eso engancha y no se puede dejar de leer.

-Yo lo tenía muy pensado. Es triquiñuela de escritor. Una técnica de segmentar la trama en tres tiempos hace que cuando lanzas una pregunta en el 16, la respondas en el 19, porque hay dos tramas entremedias. Y cuando la lees y llegas a un capítulo que pierde algo de tensión, surge otra pregunta.

-Como matemático que es, ¿está todo planificado desde su sueño inicial?

-Sí, estuve tres meses escribiendo cada capítulo de forma muy muy resumida. En un Excel hice un grafico de cada trama, dónde conectaba con cada capítulo y con cada trama. Por ejemplo, como curiosidad, en el capítulo 84 coincide una escena que es una alusión a '1984', de Orwell, y quería que estuviera en ese capítulo 84. Hasta ese nivel de 'frikismo' estaba todo pensado.

Aficionado a la novela negra, reconoce que le encanta Stieg Larsson (la trilogía 'Millennium'), Joël Diker ('La verdad sobre el caso Harry Quebert'), Jonh Verdon (creador de las historias del policía David Gurney)... «Hay bastantes, también leo clásicos como Raymond Chandler -creador del personaje Philip Marlowe-» y, como escritor novel, asegura que su novela ha tardado casi dos años en salir en papel -en febrero de 2015 ya había llegado a un acuerdo de Suma de Letras- para intentar evitar que compitiera en el mercado editorial con superventas como Ruiz Zafón, Pérez-Reverte... «Al final me he tenido que enfrentar a Stephenie Meyer, autora de 'Crepúsculo', pero estoy en los 'rankings' vendiendo más que ella en digital. Estoy supercontento», cuenta siempre sonriendo.