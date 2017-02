Luz Gabás: «La política es agresiva y no soporto la agresividad»

Este año ha nevado mucho. Más que en otras ocasiones. «Es atípico», dice Luz Gabás (1968, Monzón, Huesca). Su móvil ha dejado de dar señal por la ventisca y el mal tiempo, advierte, y solo el teléfono fijo permite escuchar su voz al otro lado de la línea. «No ocurría esto desde hace 40 años. Está nevando como en los viejos tiempos», cuenta. Hoy -20.00 horas- estará en Molina de Segura. Abre el ciclo 'Escritores en su tinta', que coordina la periodista Lola Gracia y por el que este año también pasarán Santiago Posteguillo, Ray Loriga, Luis Leante e Ignacio Martínez de Pisón. Autora de 'Palmeras en la nieve' -obra que le dio popularidad- y 'Regreso a tu piel', Luz Gabás acaba de publicar su tercera novela, 'Como fuego en el hielo'. En ella habla sobre la vida.

CONVIENE SABER Qué: Presentación del libro 'Como fuego en el hielo', de Luz Gabás. Ciclo 'Escritores en su tinta'. Dónde y cuándo: Hoy a las 20.00 horas en la Biblioteca Salvador García Aguilar de Molina de Segura. Entrada libre.

-¿Cómo le ha cambiado la vida a usted la literatura?

-No ha habido un gran cambio. Sigo llevando la misma vida, en mi pueblo [Anciles, en el valle de Benasque, en Huesca], con mi familia y mi gente. El gran cambio es que puedo dedicarme a la literatura y que mi sueldo viene de escribir y de los actos relacionados con la escritura. En ese aspecto me siento privilegiada.

-¿Cree que se está preparado para el éxito?

-A mí me sigue abrumando. Con la presentación de esta novela hay situaciones que todavía me sorprenden, como el hecho de ir a una charla y que haya gente que quiera saludarte. De todos modos, no es lo mismo que un éxito así te llegue a los 20 o 25 que casi a los 50, porque a esta edad uno ya sabe de qué va la vida y lo que espera de ella.

-Por ejemplo...

-Seguir teniendo muchos momentos de celebración. Me gusta celebrarlo todo, cualquier cosa, con mi familia y mis amigos, y espero que la vida me dé muchos años de buena compañía.

-¿Qué le empuja a escribir?

-La escritura forma parte de mí desde que era una niña. Siempre he estado rodeada de lapiceros, de libros, de apuntes... pero el momento clave fue el fallecimiento de mi padre. Entre otras cosas, me entristeció mucho el hecho de que un gran narrador como él se hubiese ido, y que lo estuvieran haciendo también muchos otros que, como él, vivieron la aventura colonial en Guinea. Me gustaba escribir y alguna vez había pensado que debía intentarlo, así que me dije: 'Este es el momento'. Hay muchos autores que comienzan a escribir porque de repente hay algo que les hace clic, y en varios casos ese clic ha sido el fallecimiento de alguien cercano.

-¿En 'Como fuego en el hielo' qué despertó su interés? ¿A qué le debe esta historia?

-Esta novela cierra las dos anteriores. Probablemente hubiera seguido escribiendo aunque 'Palmeras en la nieve' no se hubiera publicado con tanto éxito. En aquel caso, de lo que hablaba era de la vida antes de mí: yo soy quien soy por la generación que me precede. 'Regreso a tu piel' fue una rebelión romántica contra la muerte y el deseo de vivir. Y me faltaba la vida. Me propuse escribir sobre ella, sobre las decisiones y los dilemas morales. Busqué el contexto, y este fue a mediados del siglo XIX ['Como fuego en el hielo' narra una historia de amor ambientada en los inicios del turismo termal en el Pirineo].

-¿Qué ha descubierto de sí misma con la literatura?

-Que puedo. A veces uno se infravalora, pero resulta que es capaz de marcarse un objetivo y lograrlo.

-¿Nunca es tarde para empezar a soñar?

-Nunca. En los últimos dos años he tenido muy poco tiempo libre. Afortunadamente, desde que no soy alcaldesa [de Benasque, por el Partido Popular, 2011-2015], he recuperado ratos de ocio y he retomado mis estudios de piano. Hace 30 años prometí que cuando tuviera tiempo lo haría, y ahí estoy, peleándome. También quería aprender a montar a caballo y, aunque ya no soy ni tan joven ni tan ágil, lo estoy consiguiendo. Lo importante es conocer las limitaciones que tiene cada uno; yo no voy a dar nunca un concierto de piano, pero tampoco lo pretendo.

-¿Qué aprendió de la política?

-Tenía un sentimiento más romántico sobre ella de lo que me encontré. La política es agresiva y he descubierto que no soporto la agresividad. La aguantaba, pero no me gusta hacerlo. Me ha servido, sin embargo, para conocer a las personas. Es un buen entrenamiento.

-El desprestigio de la clase política en España es generalizado; ¿qué opina de esa imagen?

-En todos los siglos siempre hay un grupo de personas sobre el que focalizamos nuestra rabia y nuestro desencanto. En el siglo XIX fueron las mujeres, algo que retrato en 'Regreso a tu piel'; en la Alemania nazi fueron los judíos... y ahora, aunque sin duda nos dan razones, nuestro foco está sobre los políticos. Todos los alcaldes de pueblo que he conocido, de pequeñas ciudades, han tenido como obsesión conseguir lo mejor para su municipio: que funcione el depósito de agua, que no se estropee nada... Me parece muy injusto que porque haya sinvergüenzas, que los hay en todos lados, se meta a todo el mundo en el mismo saco.

-¿Qué tiene pendiente?

-A mi edad, voy a cumplir pronto 50 años, mis metas son muy concretas. Me apetece mucho leer y aprender. Eso es algo que siempre me ha gustado.

-Abre el ciclo 'Escritores en su tinta' de Molina de Segura; ¿feliz?

-En estos cinco años [desde la publicación de 'Palmeras en la nieve'] no he estado en Murcia, ni en Molina, y, por lo que me han comentado otros escritores, es un acto muy bonito. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado.