«Comemos cadáveres de animales y a las personas las devoramos moralmente»

Hágale caso a Antonio Parra (Murcia, 1954), periodista, flamencólogo, poeta, profesor de la UMU y colaborador de Opinión de 'La Verdad'. Hágale caso y no le dé más vueltas, porque, se ponga usted como se ponga -y «no le demos vueltas»- está claro que «los virus morirán con nosotros, morirán matando, puesto que nos necesitan para vivir. Y quedarán, como siempre, las bacterias enseñoreándose del mundo, ya que no nos necesitan para nada y estaban aquí muchos miles de millones de años antes de que llegara esa conciencia frágil que es el ser humano». Y añade Parra, también director de la Cumbre Flamenca de Murcia: «Podemos ponernos todo lo estupendos que queramos: inventar dioses, crear las cuevas de Altamira, escribir 'El Quijote', 'El Capital', 'La Interpretación de los sueños' o las tragedias de Shakespeare, pero, al final, no somos más que espacio para el 'body-art' particular de los virus y bufones de las bacterias». Esta reflexión sobre los virus es una de las múltiples que aparecen en los artículos -la mayoría de ellos publicados en este periódico- que Parra ha recopilado en el libro 'Verdades inacabadas', editado por Azarbe y que hoy, a las 20.00 horas, se presentará en Murcia, en el Museo Ramón Gaya, en un acto en el que también intervendrán José Belmonte Serrano y la cantante Victoria Cava, que ofrecerá un breve recital de canciones populares sefardíes.

TOME NOTA El libro: 'Verdades inacabadas', de Antonio Parra. Editorial Azarbe. Presentación: Hoy, a las 20.00 horas, en el Museo Gaya. La cantante Victoria Cava interpretará temas populares sefardíes.

'Verdades inacabadas', que Parra dedica a su compañera de vida, María Martínez, catedrática de Historia Medieval de la UMU, «porque de principio a fin habita este libro», cuenta con una introducción escrita por ella en la que indica que «las columnas periodísticas de Antonio son complejas de clasificar, porque mantienen un eclecticismo intelectual, consecuencia de sus poliédricos saberes, aunque giran siempre en torno a la conmovedora perspectiva del ser humano sobre seres humanos». Martínez destaca, por ejemplo, cómo sus «sorprendentes finales, hilados de fina ironía, se trufan de hechos cotidianos, populares y anecdóticos, con la complejidad de la filosofía de autoridades, filósofos, poetas y maestros de cualquier disciplina».

Artículos en los que Parra habla de todo, pensándolo todo, acudiendo al humor y al mirar de frente, sin esconderse o disfrazarse, atento a los pequeños detalles que hacen de la vida un río en cuya corriente merece la pena adentrarse. Parra quiere saber, aprender, porque sabe que el conocimiento le ayudará a disfrutar de sus sorpresas y manjares y también a encajar mejor los golpes bajos de la existencia. Dice: «Weber escribió que el desencanto de la tierra es el precio que el ser humano pagaba por el conocimiento. Saber, en ese sentido, significa forjar una sociedad basada en la razón y en criterios científicos, no en otros religiosos o mágicos». «Si nos fijamos -añade-, el mito del edén, del paraíso perdido, tiene ese valor simbólico: Adán y Eva son expulsados del jardín edénico por querer saber, por preguntar, por escalar el árbol de la ciencia. Allí vivían felices y ociosos, sin nada qué hacer ni en qué pensar. Paseaban cogidos de la mano y desnudos. Bueno, según la iconografía religiosa, cubiertos con una hoja de parra -debo aclarar que esa hoja de parra nada tiene que ver conmigo-».

¿Y España? Ay, nuestro país. Pues, según Parra, «pese a las notorias carencias de su democracia, pese a la vergüenza que provocan muchos de sus políticos, pese a la intolerable corrupción, pese a todo eso, es un Estado moderno y democrático, mientras que el nacionalismo catalán -todavía hoy minoritario, pese a que vive su máximo esplendor- se basa, como todo nacionalismo, en ideales pseudorrománticos, decimonónicos, irracionales y tribales, frente al concepto de ciudadanía y de individuos iguales y libres». Y propone, a propósito de la crisis que sigue coleando: «Deberíamos aprovechar para hacer un país más decente -conste que no me refiero en absoluto a Rajoy, que como persona no me cae mal, aunque muchos de los suyos no lo soportan-, que supere el siglo de oro con sus personajes fundadores de la picaresca nacional, que no ha remitido en siglos. Un país que no renuncie al principio vital de la alegría, pero que acabe con la costumbre de escupir en el suelo -es solo una metáfora simbólica-, que investigue y que mime a sus investigadores sin renunciar a un cante por soleá o por bulerías».

«Como yo no creo en Dios ni en nada, lo único que me queda es la cotidianidad, la realidad, la vida misma. Y es en la vida donde busco la intensidad, la plenitud», indica Parra, quien ha descubierto con su nuevo papel de abuelo una felicidad inusitada, esplendorosa. «Desde luego, hay personas con las que uno se siente muy bien hablando, y libros muy hermosos, y comidas estupendas, y también están el enamoramiento, las caricias a la gente que quieres y... el sexo», indica para referirse a otros gozos que la vida te sirve, si bien concluye con una certeza tras la cual solo existe el abismo: «Somos insaciables, eso es lo que nos pasa. En el fondo, buscamos el absoluto, y como la vida es pobre, nunca te sacia». «Hay que saber, finalmente», advierte el autor de obras como 'El obispo de Tánger' (Pre-Textos), «buscar la intensidad y la plenitud de la vida en las cosas que están aquí, no en otros mundos».

Piedad

Parra intenta, cuando mira el mundo, «ser piadoso. Creo en la importancia del amor a uno mismo, e igual que intento tener piedad con mis propias miserias y limitaciones, trato de ponerme en el lugar de los demás y ser piadoso con toda esa gente que nos parece mediocre y aburrida, pero que forma parte del mundo real. Trato de sentir piedad y generosidad, pero no por eso dejo de ser consciente de la crueldad del mundo, porque la vida es cruel». «Somos», precisa, «devoradores de cadáveres. Nos comemos los cadáveres de los animales y, a veces, de las propias personas, a las que si no devoramos físicamente las devoramos moralmente. Es terrible, pero es así». Pero, «frente al espanto, y hay muchos motivos para el espanto, trato de saber que el mundo se ha movido siempre así, y que, incluso, pese a la crueldad y la desgracia, ha merecido la pena haber pasado por aquí un rato».

Estos versos, sencillos y hermosos, son suyos: «Sobre la mesa, los dones. / Y en el rostro de todos, la alegría / del día de fiesta, el encanto / humilde de la tarde de domingo». Un momento perfecto para leer 'Verdades inacabadas'.