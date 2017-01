«Vivo en permanente transformación»

En su poema titulado 'Has de saber', Ana Vidal (Dolores de Pacheco, 1984), dice ser «la mujer sin hijos, sin casa, / la mujer sin trabajo, sin destino, / de noche y sin sueño, hecha de agua; / que vaga itinerante buscando una tierra / donde quedarse. / La mujer que te mira sin prisa, / y sin ropa, / no tiene miedo». Poeta, profesora universitaria en Nueva York y viajera infatigable, la editorial murciana La Fea Burguesía ha publicado -en edición bilingüe español-inglés- su nuevo poemario, 'Dolores-Manhattan', un viaje en carne viva alrededor de su propia biografía, labrada en lugares tan dispares como Helsinki y México DF o Edimburgo y Miami. «Cada poema de 'Dolores-Manhattan' reconstruye una parte de mi existencia», explica la autora, acostumbrada a vivir como si en su pecho estuviese a punto de entrar en erupción un volcán implacable.

«Corro más rápido que la belleza, / más rápido que la velocidad permitida a mi edad, / corro creyendo que habré de topar con algún límite. / Llevo corriendo desde que aprendí a correr, / y correré hasta morir o hasta que alguien me detenga», cuenta en estos versos. Mientras Ana Vidal habla contigo, notas cómo se va evaporando.

-¿Quién es usted?

-Una mujer que vive en permanente transformación, inmersa en un viaje constante. He intentado vivir muchas vidas en esta; soy poeta, periodista, profesora en la universidad, viajera, investigadora...

-¿A qué está aprendiendo?

-A decir 'no', me encuentro en un momento de cambio. Hace poco decidí no irme a trabajar a una universidad de Corea del Sur y, aunque eso suponía nuevas experiencias, exóticas y literarias, por primera me descubrí con ganas de estabilidad.

-¿Por qué siempre 'huyendo', cambiando de lugar, dejando rastros...?

-La esencia de la vida es experimentar y creo que es fundamental estar abierto al movimiento, al cambio y a conocer más y mejor. No concibo la existencia como algo estático, hay mucho por descubrir y nuestro tiempo es limitado. La riqueza no está en las posesiones materiales sino en los recuerdos, y por eso no me importa no tener propiedades; prefiero irme a la cama con la convicción de que estoy haciéndolo bien, aprovechando al máximo las oportunidades que se me brindan y entregándome de pleno a cada cosa que hago.

-¿Qué miedos le persiguen?

-Tengo muchísimos; por ejemplo, miedo a volar, algo curioso teniendo en cuenta que viajo por todo el mundo. También tengo vértigo. Alguien valiente no es quien no tiene miedo, sino aquel que no deja que el miedo le bloquee. Durante mucho tiempo fui muy hipocondríaca porque tenía pavor a morir, no entendía el concepto 'muerte'; sin embargo, ya me estoy preparando para enfrentarme a la muerte de la mejor forma. Recientemente he hecho un curso para ser 'Death Doula', una persona que acompaña a la gente que se está muriendo.

-¿Cómo se maneja con los afectos?

-Amo mucho e intensamente, creo que a lo largo de mi vida me he cruzado con gente maravillosa y cada pareja me ha enseñado algo esencial para ser quien soy. He sufrido pero creo que he sabido cuidar de mis relaciones y conservarlas cuando han terminado; el amor se transforma. No concibo a la gente que corta una relación y pierde el contacto. Hace unos días, en la presentación en Madrid de mi libro 'Cuaderno de Asia' [publicado por Amargord], vinieron varios hombres a los que quise mucho en distintos momentos de mi vida; ahora somos amigos.

-¿Qué se está cuestionando en este momento de su vida?

-Si quiero o no tener hijos... Llevo un año y medio viviendo en la misma casa. Me fui a los dieciocho años de Dolores y desde entonces nunca he permanecido tanto tiempo en un mismo lugar.

-¿Qué límite le pone a la pasión?

-Cuando la proporción de dolor o insatisfacción se equipara a la de la pasión y el amor. Aunque parezca equitativo, no compensa. Yo pagué un precio muy alto por una relación de ese tipo y agradezco que no me estallara el corazón.

-¿Qué tiene muy claro?

- Si no se puede compartir la alegría, no sirve.

-¿Qué aprendió?

-Que el victimismo nos resta poder y fuerza, y que la felicidad -o la alegría, si optamos por un término menos filosófico- es disciplina y es una elección.

-¿Y qué le hace dudar?

-¡Todo! Soy piscis y soy extremadamente dual. Todas las opciones me parecen buenas, los libros de 'elige tu propia aventura' ya me generaban ansiedad cuando era preadolescente.

-¿Quién es el enemigo?

-Aquellos que juzgan, que envidian, que no celebran lo que me hace feliz. Aquellos que se centran en lo negativo. Aquellos que se quejan pero no hacen nada por cambiar. Aquellos que siempre ponen excusas.

-¿Por qué escribe usted poesía?

-Es inherente a mí, mi forma de comunicarme. Publiqué mi primer poema a los seis años y escribo desde entonces.