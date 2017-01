Cita navideña con los libros

Según el Observatorio de la Lectura y el Libro, más de quinientas editoriales publican actualmente en España libros para niños y jóvenes. Cada día salen al mercado más de treinta títulos diferentes, unos ciento cincuenta mil ejemplares que se reparten por librerías, bibliotecas y almacenes. Se factura diariamente más de setecientos millones de euros. Si hacemos unas pequeñas cuentas con estas cifras, sin marearnos, fueron más de doce mil títulos los que se editaron para niños y jóvenes en 2015. Los datos de 2016 todavía no se conocen oficialmente, pero la tendencia es al alza. Así que resulta una tarea imposible procesar y conocer la cantidad de novedades de libros infantiles y juveniles que llegan a las librerías. Y hasta los Reyes Magos se vuelven un poco 'locos' ante los cientos de ejemplares dispuestos para elegir. Desde estas páginas les ofrecemos unas pistas para acertar.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS (DE 0 A 5 AÑOS)

Comer al lobo, de Cédric Ramadier,con ilustraciones de Vincent Bourgeau, publicado por Lóguez

Relata la historia al revés y ahora es el cerdito quien pretende comerse al lobo. ¡Cómo se alegran los pequeños! Una suculenta receta y todo lo que se necesita para guisar un gran lobo: una olla muy grande, mucha agua... ¿Pero tendrá el cerdito guardado un lobo en la despensa?

Buenas noches a todos,de Chris Haughton,editado por Milrazones

Es un delicioso cuento para leer por las noches antes de dormir. Una estructura repetitiva y cadenciosa propicia la calma y el bostezo y con exquisita expresividad se va describiendo el sueño del bosque; todos se preparan para dormir: los ratoncillos, los conejos, los ciervos... Pero el osito pequeño quiere seguir jugando. ¿No le entrará sueño?

Aurelio, de Antonio Rubio y Federico Fernández, editado por Kalandraka

Es una divertida propuesta para aprender las vocales y para disfrutar con la música de la poesía: rimas y juegos con las vocales y un murciélago coleccionista que se dedica a robarlas porque tiene la manía de coleccionar palabras con todas ellas, como las que lleva su nombre. Para leer una y otra vez y recitar los poemas de memoria.

Ceci y Leo. Las formas,de Jacques Duquennoy, editado por Bruño



Es un libro para aprender las formas y jugar con ellas. En cartoné, tiene unas páginas de acetato transparente que se superponen a las de cartón para descubrir las sorpresas que encierran los círculos, los cuadrados, los triángulos, las líneas... Dos personajes graciosos, una cebra y un león, son los introductores de estas enseñanzas.

El intruso, de Bastien Contraire, editado por Libros del Zorro Rojo

Es un álbum singular, en el que con solo tres colores y multitud de objetos se logra una propuesta muy atractiva y original, que no cansa y que gustará a pequeños y grandes. En cada página se esconde un objeto que no pertenece al grupo. ¡Hay que encontrarlo! Y tras cada objeto puede haber una historia.

El gran libro de Josefina. Busca y encuentra,de Alexander Steffensmeier, editado por Anaya

Es un entretenido álbum en cartoné para que los pequeños y mayores sigan buscando en sus páginas una serie de objetos: desde un tractor hasta las moscas, la mermelada, el cencerro, un sello o la regadera. Distintos escenarios (una granja, una cocina, una oficina de correos...) y momentos (de día, por la noche, en verano, en Navidad) y muchas palabras para enriquecer el vocabulario.

Todos hacemos caca,de Taro Gomi, editado por Blackie Little Books

Es una recuperación fantástica del reconocido autor infantil japonés. Con simpatía y un humor muy cómplice con los pequeños, expone ese hecho tan natural y tan intrigante, que plantea bastantes preguntas y risas entre los niños. ¿Por dónde estará el culo de la serpiente? ¿Cómo lo hará el elefante?

El gran circo de los contrarios, editado por Bruño

Es un bello libro lleno de sorpresas, solapas, desplegables, pop-ups... Con él, entramos en un circo donde magos, payasos, gimnastas, forzudos y malabaristas actúan y hacen sus números para que los pequeños aprendan los contrarios: abierto / cerrado; pocos / muchos; arriba / abajo...

Míster Magnolia,del fantástico Quentin Blake, editado por Kalandraka

Es un clásico relato rimado, de estructura repetitiva y acumulativa, lleno de humor y de salidas disparatadas. Simpatía, sorpresas, deliciosas páginas que sin duda han hecho sonreír desde los años 80 a pequeños y mayores. A un estrambótico personaje, Míster Magnolia, le falta una bota... Y va enumerando hasta 10 'posesiones', pero le falta una bota. ¿La encontrará?

¿Quién ha hecho caca? ¡Y muchas preguntas más!,de Anton Poitier y Tracy Cottingham, editado por Bruño

Es un libro para ejercitar la observación y la memoria. El niño irá descubriendo las pequeñas variaciones en las distintas páginas, donde habitan siempre 24 animales. ¿Quién salpica, quién merienda, quién duerme, quién se ha vestido de fiesta, quién ha hecho caca...? Y aprenderá a identificar al camaleón, la jirafa, el canguro, el búho o al hipopótamo.

¡LEO SOLO! (DE 6 A 8 AÑOS)

Una última carta, de Antonis Papatheodoulou, ilustrado por Iris Samarizi y editado con mimo por Kalandraka

Obtuvo el IX Premio Internacional Compostela 2016 para álbumes ilustrados. Una hermosa historia la del amable cartero protagonista: toda su vida entregando cartas a los habitantes de una isla del Mediterráneo, «cuando todas las noticias viajaban a pie». Su último día de trabajo es él quien recibe una carta y el amor agradecido de sus vecinos.

El gato Mateo va de paseo,de Brendal Wenzel, publicado por Cubilete



Va mostrando a lo largo de sus páginas, con expresivas ilustraciones, cómo es visto el gato por un niño, un perro, un zorro, un pez, un ratón, la pulga o la lombriz. A cada uno le parece un ser diferente y le produce sentimientos distintos. «¡Todos ven a su manera al gato Mateo!» ¿Y cómo se ve el gato a sí mismo?

Esperando,de Kevin Henkes, editado por Juventud

Es un álbum poético y delicado que trata de explicar muy sutilmente las sorpresas que puede deparar el futuro. Cinco personajes juguetes, que van y vienen, esperan tranquilamente en una repisa, tras una ventana, y cada uno espera algo distinto: la luna, la lluvia, el viento, la nieve... Es un bello libro sobre la amistad, la vida, el paso del tiempo, la felicidad. Sobre la calma y la paciencia. Para leer despacito.

El jardín mágico,de Lemniscates, editado por Ekaré

Es un canto a las maravillas de la naturaleza y a los misterios que se esconden en un jardín. La protagonista, Cloe, pasea por él pero no se da cuenta de la magia que encierran los árboles, los insectos, los pájaros, las estaciones...Unas imágenes llamativas, originales y potentes complementan el relato. Al final, unos textos informativos explican algunos de los curiosos fenómenos naturales, como por qué se camuflan los animales o por qué las orugas se convierten en mariposas.

Los tres cerditos,de Xosé Ballesteros, e ilustrado deliciosamente por Marco Somà, editado por Kalandraka

Es una adaptación del cuento tradicional: tres hermanos cerditos, muy diferentes, que se independizan y se van a vivir al bosque. Cada uno se hace una casa para defenderse del lobo, pero ya saben la historia y la enseñanza que se transmite con ella. Con el trabajo bien hecho se pueden resolver mucho mejor los problemas.

Historias de Lupo,de Orianne Lallemand y Éléonore Thuillier, editado por Bruño

Recoge seis relatos protagonizados por este simpático lobo: viaja por el tiempo y vive aventuras con los dinosaurios, los egipcios, los romanos, en la Edad Media, en la Revolución Francesa... ¡Y hasta llega a la Luna! A Lupo no le gustaba la Navidad hasta que sus amigos lo implican en la fiesta. Otro día quiere celebrar sus cumpleaños. Muy divertido resulta cuando Lupo se mete en los cuentos tradicionales o cuando visita un museo.

La luz encendida,de Richard Marnier y Aude Maurel, editado por Juventud

Es un canto a la libertad y a la diferencia. A la imaginación. Todo comienza una noche: alguien no apaga la luz y rompe con la monotonía de un barrio de casas iguales, iguales tejados, iguales ventanas, iguales rutinas. Los vecinos se escandalizan muchísimo, y lo critican. Y más, cuando un día, pasado el tiempo, construye una casa diferente, con colores, materiales y formas distintas a las demás. ¿Y qué pasó? ¡Ay, todo se pega! Y poco a poco aparecieron chalets de hormigón, edificios de mármol, castillos de encaje, mansiones-zapatos... Y se despliegan las páginas y la creatividad.

Un hoyo es para escarbar. Un primer libro de primeras definiciones, de Ruth Krauss y Maurice Sendak, editado por Kalandraka

Llega a España casi sesenta y cinco años después de ser publicado en EE.UU. Es una pequeña joya, de pequeño formato y tapa dura, con las ilustraciones en blanco y negro. Lectura sencilla y lógica, con un humor especial, complementada por las expresivas imágenes de Sendak. El hoyo, los abrazos, la fiesta, la nariz, el barro, el sueño, el castillo... Todo es para algo alegre y feliz.

Cómo mola tu escoba,de Julia Donaldson y Axel Scheffler, editado por Bruño

Es un 'best seller' para niños, traducido a más de treinta idiomas, con numerosos premios y hasta llevado al cine. Una divertida historia de una bruja que va recogiendo animales en su escoba para pasear por los aires. Todos le ayudan cuando pierde el gorro, su lazo, su varita mágica... Y hasta cuando está a punto de ser engullida por un terrible dragón hambriento. Texto en verso y de estructura acumulativa que hará las delicias de los lectores.

La hora de soñar,de Timothy Knapman y Helen Oxenbury, editado por Ekaré

Cuenta cómo dos niños hermanos se van adentrando en el bosque para descubrir quién produce un extraño sonido, lummmm unaaaa. Van venciendo el miedo, ella convenciéndolo a él, hasta que tienen el ruido muy cerca, Suuuuuuuuuu... aaaaaarrrr! ¿Qué será el misterio de ese ruido que los deja tan intrigados?

DE 9 A 11 AÑOS

Mis pequeñas alegrías, de Jo Witek y Christine Roussey, editado por Cubilete

Es un álbum con lengüetas y sorpresas, lleno de tesoros escondidos. ¿Qué puede guardar una niña en una cajita preciosa que le regala su abuela? Ella quiere tener todo lo que la hace feliz... ¡Cuántas cosas! ¡Tanto por disfrutar cada día!

Cepillo, de Pere Calders y Carme Solé, editado por Kalandraka

Es la recuperación de un delicioso clásico de la literatura para niños; ganador del Premio Lazarillo de Ilustración 1981, del Premio Serra d'Or 1981 y del Premio Generalitat de Catalunya 1982, nos habla del poder de la imaginación y del amor de un niño por su perro. El pequeño Sala tiene que buscarle un sustituto y no encuentra algo tan parecido como un viejo cepillo. Pero el caso es que Cepillo empieza a actuar como un verdadero perro. Nadie de su familia le cree al principio, pero después...

Cuando subí en globo, de Roberto Aliaga y Miguel Ángel Díez, publicado por Anaya



Es uno de los títulos de la colección '¿Te cuento un secreto?'. Un mismo marco narrativo encuadra estas historias que cada noche una madre cuenta a su hijo antes de dormir. Fantasía para explicar pequeños problemas de la vida cotidiana, para encontrar soluciones a las dificultades de cada día.

Paso a paso, de Jane Jolly y Sally Heinrich, publicado por Ekaré

Es un álbum muy emotivo, posiblemente basado en un hecho real. En un pacífico ambiente oriental y budista, se va relatando la historia de amor y complicidad entre un niño y una cría de elefante. Un campo minado los une también en el dolor. La tragedia se descubre desde las primeras páginas con el sobrecogedor y gráfico estallido de la bomba. Un final feliz y esperanzado hace reflexionar sobre las personas que luchan contra los 110 millones de minas antipersonas, la mayoría en el sudeste asiático.

Cinco minutos de paz, de Jill Murphy, editado por Kalandranka

Cuenta la historia de una mamá elefante que busca un ratito para ella, para darse un baño, tomar un té, leer la prensa. Pero lo tiene muy difícil con tres elefantitos que quieren estar con ella continuamente. Humor y ternura para plantear una situación en la que viven muchas madres. Un texto de hace treinta años que no ha perdido actualidad ninguna.

Cuentos cortos de animales en peligro, de Jordi Sierra i Fabra, con ilustraciones de Francesc Rovira, editado por Bruño

Es una atractiva propuesta para conocer cómo pingüinos, orangutanes, canguros, tigres, ballenas, osos polares, elefantes y tortugas son animales en peligro. Unos relatos divertidos (Jordi Sierra no falla) y unas pequeñas informaciones sobre estos animales crearán conciencia por estos problemas de la naturaleza.

Espera, Miyuki, de Roxane Marie Galliez y Seng Soun Ratanavanh, editado por Juventud

Es un libro en la 'línea zen', que propicia la reflexión serena y la tranquilidad. Las prisas de la nieta por que florezca una flor de su jardín y la paciencia calmada del abuelo, que espera tranquilo que llegue el momento, sirven de contraste para pensar que ir a velocidad por la vida impide disfrutar de lo pequeño y de lo que te rodea.

Princesa dragón. El misterio del huevo dorado, de Pedro Mañas, con ilustraciones de Luján Fernández, editados por S.M.

Es el primer libro de una serie que tendrá éxito seguro por lo divertido de las aventuras, por la maquetación colorista y atractiva, a veces cercana al cómic, por las expresivas ilustraciones, porque no sigue los roles sexistas ni convencionales. Dragones, magia, princesas rebeldes, un príncipe malo, cuentos tradicionales transformados y mucho humor.

Juan sin móvil, de José Vicente Sarmiento, ilustrado por José Antonio Bernal, editado por Fun Readers

Plantea el problema de los móviles en los niños y lo hace a través del humor y la imaginación. El protagonista, de 10 años, es el único de su clase que no tiene móvil y eso le hace ser un bicho raro ante los demás. Pero ,¿qué pasaría si de pronto dejara de funcionar internet y todas las nuevas formas de comunicación? ¿Podría continuar la vida? Al final del libro, una guía orientadora para padres.

DE 12 A 14 AÑOS

Lost in translation. Un compendio ilustrado de palabras intraducibles de todas partes del mundo, de Ella Frances Sanders, editado por Libros del Zorro Rojo

Es un libro muy curioso y sorprendente. ¿Cómo decir con una palabra la belleza de un reflejo de luna, el enredo de unos cables, la marca que se queda en la piel porque aprietan unos calcetines, no pensar en nada? Hay lenguas que tienen palabras para determinadas emociones y experiencias, y otras que no. En estas páginas encontramos esas palabras en japonés, sueco, portugués, alemán, malayo, árabe, yidis, urdu, árabe, noruego, francés, ruso, griego, tagalo...

Nana de tela, de Amy Novesky, con ilustraciones de Isabelle Arsenault, editado por Impedimenta

Cuenta la vida de una artista y escultora francesa, Louise Josephine Bourgeois, famosa por sus arañas gigantes, como la que se alza frente al museo Guggenheim de Bilbao. Su madre y su abuela, y ella misma de pequeña, se dedicaban a la recuperación de tapices, y a trabajar con lanas y tejidos. Eran 'tejedoras de emociones'. Y eso fue lo que la introdujo en el mundo del arte. Exquisitas ilustraciones y un texto poético muy sugerente hacen de este libro una joya muy especial.

Los últimos gigantes de François Place, editado por Ekeré

Es una hermosa historia al estilo de las novelas de aventuras del XIX. Un rico científico y aventurero inglés emprende un viaje hacia el corazón de Birmania siguiendo la huella de un enorme diente tallado con extraños dibujos. A pesar de las muchas dificultades, consigue llegar hasta los nueve últimos gigantes. Tres años después regresa a Inglaterra, donde escribe nueve tomos sobre las características y costumbres de los gigantes. Pero el éxito de sus descubrimientos no tiene las consecuencias deseadas.

Escribir, de Murray McCain y John Alcorn, editado por Libros del Zorro Rojo

Es un libro peculiar sobre la escritura, alfabetos, palabras, el lenguaje, las letras... Publicado hace cincuenta años, cuando todavía no se había producido la revolución digital, refleja el amor por lo escrito y las palabras, y deja pequeñas propuestas para escribir un diario, una carta, unas recetas, una historia, un poema, una canción... Para los que aman escribir.

Cuerdas, de Pedro Solís, editado por Bruño

Es la conmovedora historia sobre la discapacidad y la amistad de dos niños. Basada en la película ganadora del Premio Goya 2014 al mejor cortometraje de animación, el álbum reproduce los fotogramas y contiene un DVD con la película.

El chico de la flecha. Una aventura en Emerita Augusta, de Espido Freire editada por Anaya

Es una novela histórica enmarcada en la Hispania romana del siglo I d. C. Dos chicos, esclavo y amo, amigos y buscadores de la aventura y del riesgo, son los protagonistas de esta historia donde también conocemos cómo era la estructura familiar y social de esa época, las costumbres y la vida. La amistad, la formación y el proceso de ir dejando la niñez atrás, resuelven los conflictos y las mentiras, y logran la recuperación del honor.

Omnia. Todo lo que puedes soñar, de Laura Gallego con ilustraciones de Xavier Bonet, editada por Montena

Es una novela inspirada en Amazon y en las compras por internet. Nico, el chico protagonista, tira por error el peluche preferido de su hermana pequeña. En su intento por encontrar otro igual, descubre una extraordinaria tienda virtual donde se puede encontrar todo lo imaginable. Un ritmo trepidante y un final sorprendente.

¿Te cuento un cuento?, de Paco López Mengual, con ilustraciones de Sofía Martínez González, editado por Alfaqueque

Reúne seis historias llenas de misterio cercano, de andar por casa, de las que pasan o cuentan los mayores, de las que forman parte de la historia y la imaginación común. ¿Cómo explicar la desaparición del abuelo, si el protagonista estaba ensayando con su juego de magia? ¿Quién no se ha enfadado alguna vez con su amigo invisible? ¿Cómo olvidar la historia de la bruja que vive en el árbol exótico? Gracia y soltura en estos relatos que atraparán sin duda a los lectores.

Mundo sueño. I La oniromarca secreta, de Pilar Pascual, editado por Edebé

Es el primer título de una serie que apuesta por los mundos misteriosos y fantásticos, aquellos que recuperan los hilos de legendarias historias, como la de los sinsueño y la del urdidor de sueños. Una chica tiene que ir a vivir con su extraño y solitario abuelo por la desaparición inexplicable de sus padres. Y en la soledad del caserón lleno de libros y de secretos, va descubriendo las razones de sus pesadillas. Intriga y emoción.

Verne y la vida secreta de las mujeres planta, de Ledicia Costas, con ilustraciones de Mónica Armiño, publicada por Anaya

Es una novela original y sorprendente. Premio Lazarillo 2015, se apoya en un hecho real: la visita que hace Julio Verne a Vigo en el año 1884. Rumbo al Mediterráneo en su propio barco, el Saint Michel III, Verne atraca en el puerto vigués por una avería. Y aprovecha esa parada para investigar sobre una extraña leyenda que convertía a determinadas mujeres en árboles. Lectura vibrante y asombrosa.

MÁS DE 15 AÑOS

Dédalo y Perdiz, con textos e ilustraciones de Lemniscates, editado por Ekaré

Es un libro de pequeño formato, ilustrado en blanco y negro que va relatando uno de los grandes mitos del mundo clásico: la historia de Dédalo, «famoso por su brillante ingenio», cayó en desgracia ante el rey y fue hecho prisionero junto a su hijo. Consiguen encontrar la solución para escapar de la torre donde habían sido encerrados, pero su hijo muere. Y tanta pena le produce su muerte que intenta aleccionar a su sobrino de 12 años, Perdiz, para que no se dedique a los grandes inventos.

El caballero doble, de Théophile Gautier, ilustrado por Marta Ponce y editado por Gadir, en la colección El Bosque Viejo

Una editorial que pone al alcance de los jóvenes a autores clásicos. En este caso, una leyenda noruega sobre el amor, escrita con la maestría del romántico escritor francés. Así empieza esta historia con tintes góticos: ¿Qué es lo que tanto entristece a la rubia Edwige? ¿Qué hace ahí, sentada, sola, con la barbilla apoyada en la mano y el codo en la rodilla, más sombría que la desesperación, más pálida que la estatua de alabastro que llora sobre una tumba?

Jane, el zorro y yo, de Fanny Britt, ilustrada por la premiadísima Isabelle Arsenault, editada por Salamandra

Es una maravillosa novela gráfica que aborda el difícil tema del acoso escolar y la soledad de una chica adolescente. Hélène ha perdido la confianza en sí misma, y a sus amigas de siempre, que ahora se ríen de ella. Se refugia en la lectura de Jane Eyre, porque se siente identificada con la protagonista de la famosa novela. La Literatura le hace ver la vida en colores mientras que la suya transcurre en blanco y negro hasta que logra salir del bache. Muy recomendable.

Los mejores relatos de Roald Dahl, editados por Loqueleo tal vez aprovechando el centenario de su nacimiento

Es una colección de trece relatos, todos ellos con el humor sarcástico y a veces corrosivo del escritor inglés. La ironía y la imaginación de Roald Dahl crean situaciones y personajes fuera de lo común, divertidos y críticos, que hacen reír y pensar. Acierto seguro.

La puerta del dragón, de Ana Alonso y Javier Pelegrín, publicada por Edebé

Es una historia escrita a dos manos. El escenario, una Barcelona paralela llena de enigmas a la que se llega tras cruzar unas puertas estratégicas que solo conocen unos pocos. Unas alhajas modernistas y antiguas tienen un potente poder y serán la clave para que la protagonista descubra lo que hay detrás de la misteriosa muerte de su madre en el parque Güell y de los dragones.

El silencio es un pez de colores, de Annabel Pitcher, editado por Siruela

Es una novela diferente, con una protagonista muy especial, imaginativa y sensible, angustiada por problemas complejos tanto en su vida familiar (descubre en el blog de su padre que no es hija biológica), como en el centro escolar (es rechazada y humillada por compañeras de clase). Se siente gorda y desgarbada y rechaza a su mejor amiga para no implicarla en sus preocupaciones. La soledad le lleva a crear un curioso amigo invisible y al silencio preocupante. Al final, supera felizmente todas sus desazones.

El comando Gorki, de Fernando Lalana, editado por Edebé

Es una trepidante novela que se mueve entre el realismo y la ciencia ficción. Un colegio de superdotados en Siberia es el helado marco espacial. Año 1949, época de Stalin, final de la II Guerra Mundial. Un día, al despertar, los 23 chicos internos descubren que se han ido todos los que organizaban el internado, desde el bedel al director. Y empiezan a buscar las razones de ese abandono y las estrategias para sobrevivir. Descubren que hay un colegio de chicas en situación parecida, y que en los sótanos hay un gran misterio. Emoción, intriga, amores, humor...

La guerra de los mundos, de H. G. Wells, con ilustraciones de Henrique Alvim Corrêa, traducida por Ramiro de Maeztu y editada por Libros del Zorro Rojo

Fue la primera novela en la que se narró una invasión de extraterrestres a la tierra. Publicada en 1898, ha sido inspiración de otras muchas obras sobre marcianos y en ella se basó la famosa teatralización de Orson Welles, emitida por la radio y sembrando el pánico en Nueva York un día de Halloween. Esta edición recupera las fantásticas ilustraciones que el artista brasileño hizo en 1906; y lleva un código QR en el que se puede oír la grabación original de O. Welles.

Un hijo, de Alejandro Palomas, editado por La Galera Joven, ha obtenido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2016

Es una novela coral, triste, poética, que refleja la complicada realidad y la desgracia de un niño que pierde a su madre en un accidente de avión. Su padre le oculta esta verdad y el niño se crea un mundo aparte, mágico como el de Mary Poppins. El lector va descubriendo poco a poco, como un personaje más del libro, la trama de esta historia que se lee con el corazón encogido.