J. K. Rowling trabaja en una novela que podría ser de Harry Potter

La escritora J.K. Rowling ha anunciado que está escribiendo dos nuevas novelas, si bien solo uno saldrá publicada con su nombre -la otra será con el pseudónimo 'Robert Galbraith' para su serie detectivesca-.

Rowling ha hecho este anuncio en Twitter tras ser preguntada por un usuario si habría nuevo libro pronto, a lo que ha respondido afirmativamente. "Estoy en ello", ha señalado, sin dar más detalles sobre si será una nueva entrega de Harry Potter. "Uno de ellos será con mi nombre y el otro con el pseudónimo, pero no estoy segura de cual de los dos saldrá primero. ¡Os iré contando tan pronto como pueda!", ha apuntado la autora británica, quien no obstante ha matizado que "siempre" está "trabajando en una novela".

En cualquier caso, la escritora ha confirmado a sus fans que no habrá nueva entrega de las aventuras de Newt Scamander, el héroe de 'Animales Fantásticos y dónde encontrarlos'. "No, no, no. No habrá más novelas de Newt Scamander, solo pelícuulas. ¡Tranquilidad!", ha apuntado.

Rowling también ha desvelado algunos de sus hábitos de trabajo ante las preguntas de usuarios de Twitter, como el que cuestionaba que estuviera en la red social en vez de escribiendo. "Llevo escribiendo desde las 5.55 de la mañana", ha asegurado. Asimismo, ha defendido este método de trabajo 'madrugador'. "Despiértate, arrastra el portátil a la cama y ponte a trabajar. Realmente no hay necesidad de ir de etiqueta", ha concluido.