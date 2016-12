«Os mataría, vecinos...»

Esto le pasó un día y así lo contó por escrito, porque respira escribiendo: «Llevo en Ithaca más de un mes y medio, aunque tengo la sensación de que realmente he comenzado a vivir en este pueblo desde hace dos semanas. He tenido que cambiarme de casa por culpa de unos vecinos ruidosos. Hijos de puta. Casi me amargan la vida. Tomé la decisión de irme de allí el día en que imaginé claramente cómo sería verlos morir acribillados a balazos. Me di miedo. Mucho. Y eso que preferí no hacerlo». ¡Oohh, qué decepción! Esta y otras mil vivencias reales, convertidas en literatura y que dejan, una vez más, desnudo y abierto en canal a su autor, se incluyen en 'Diario de Ithaca', publicado por Newcastle Ediciones. La obra recoge las entradas del diario que Miguel Ángel Hernández (Murcia, 1977) escribió durante su estancia en la ciudad de Ithaca (al norte del estado de Nueva York), adonde llegó becado para pasar un curso académico en la Universidad de Cornell. Entre septiembre de 2015 y mayo de 2016, desde su despacho de la Society for the Humanities de la Universidad de Cornell, el escritor y profesor de Historia del Arte de la UMU describió con detalle, explica Javier Castro, editor de su nuevo libro, «su experiencia en el mundo americano: las exigencias del sistema universitario, la nostalgia del hogar, los problemas con el idioma, o las noches infinitas de lectura, escritura, alcohol y amistad». 'Diario de Ithaca' se presenta hoy, a las 19.30 horas, en el Hemiciclo de la Facultad de Letras.

En la semana del 8 al 15 de octubre de 2015 anotó lo siguiente: «Dos kilos más esta semana. Desde que llegué aquí no he parado de engordar. También la piel se me ha llenado de granos. Quizá sea que no como bien, o no sé, que me masturbo demasiado -tampoco tanto; lo justo; dos o tres veces a la semana; no mucho más-». Quizá, quizá... ¿qué le pasaba realmente? Por aquí van los tiros: «No me había dado cuenta hasta ahora. Vivo estresado. A pesar de todo, de estar aquí, en medio del bosque, en este paraíso intelectual. Sin duda, sí, es el estrés. Una especie de estrés interior. Y creo que el inglés tiene parte de culpa. No hay manera de acostumbrarse a él». «Siento que -continúa narrando- pierdo pie cuando tengo que comunicarme. Quisiera ser brillante, incisivo, simpático e irónico. Y tengo que conformarme con articular cuatro simples fórmulas comunes. Esto me rompe por dentro. También me devora la responsabilidad de estar en Cornell. La necesidad de intentar en cada minuto demostrar que no se han equivocado con la beca y que sirvo para estar aquí».

De hecho, «algunos días, la presión es fuerte y no puedo evitar encoger el cuerpo como un niño y decir entre dientes 'ay, yo quiero irme a mi casa'. Pero enseguida me recompongo, finjo que todo esto es importante, que es una gran aventura, que soy un privilegiado y que merece la pena el esfuerzo. Eso me digo. A veces me convenzo. Otras, no tanto».

Traducida a varios idiomas y elogiada por la crítica, la obra de Miguel Ángel Hernández se caracteriza «por establecer relaciones entre el arte y la literatura, así como por la exploración de la intimidad y el juego de espejos de la identidad». Es autor de las novelas 'Intento de escapada' (Anagrama, 2013) y 'El instante de peligro' (2015), finalista del 33 Premio Herralde de Novela y a propósito de la cual Enrique Vila-Matas afirmó: «Uno de los escritores europeos más destacados de su generación».

A ver, ¿se acuerdan de los vecinos ruidosos a los que incluso pensó en cargarse? Pues encontró a otros y, sí, la situación mejoró notablemente: «Me he emborrachado varias veces con mis vecinos. Joe es americano y hace años trabajó de camarero en Ithaca. Conoce todos los bares y me asesora con las cervezas. María es irlandesa y tiene más aguante del que yo jamás podré soñar. Además, lee a Joyce en voz alta y escribe sobre cine». Otro día, «de vuelta a casa, compro un sándwich sin fijarme siquiera en la etiqueta y me tiendo en el césped de un parque a disfrutar del momento. Son las once de la noche. El sándwich es de mermelada y crema de cacahuete. Todo está en silencio. Miro la luna. Comienzo a estar aquí». «Soy como un niño, lo sé», dice. Y desaparece con su gorra entre las sombras.