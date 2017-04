El terror acecha en la aldea

Rachel Carlson -personaje interpretado por Demi Moore- es una exitosa escritora de novelas de misterio. Su vida se viene abajo cuando su hijo Thomas, de siete años, muere ahogado en su casa de Primrose Hill. También se ha destruido su matrimonio con Brian, un editor y novelista tenaz. Ante tal situación, la mejor amiga de Rachel alquila una casita aislada en la pequeña y remota aldea de Ingonish Cove, en las Highlands escocesas, con la esperanza de que Rachel pueda superar este duro trance y retomar la escritura que tantas alegrías le ha dado.

FICHA TÉCNICA Título. 'En la tiniebla'. Director. Craig Rosenberg. País y año.Reino Unido, 2006. Duración.110 minutos. Reparto. Demi Moore, Therese Bradley, James Cosmo, Henry Ian Cusick, Jamie Edgell, Beans El-Balawi, Polly Frame, etc.

Sin embargo, la apacible y bella aldea alejada de la ciudad solo conseguirá reavivar en la escritora los recuerdos de su fallecido hijo y las pesadillas comienzan a ser comunes. Para tratar de evitar este tipo de sueños, Rachel se vuelca en la vida en el campo y comienza a relacionarse con los vecinos, tratando de empezar de cero. Pero las historias de los aldeanos, lejos de ser una distracción para Rachel, no hacen más que acrecentar las paranoias de esta mujer desesperada que se olvidará completamente de su última novela para concentrar todas sus energías en preservar su salud mental.

Por suerte, la novelista no estará sola y poco a poco va estableciendo una relación con Angus McCulloch (Hans Matheson), el atractivo encargado del faro que vive y trabaja en el islote deshabitado situado frente a la costa. Ambos se sienten cómodos y unidos por sus pérdidas personales, ya que Angus fue abandonado por su mujer años atrás, pero el miedo y la culpabilidad impiden a Rachel abrirle su corazón por completo.

'En la tiniebla' ha recibido la alabanza de la crítica por su la forma «elegante» de tratar el terror y el suspense. Por otro lado, cabe destacar las localizaciones de esta película rodada en Gales que deja una muestra espectacular de acantilados y postales idílicas como la de las olas rompiendo junto al faro.

Tras su película debut ,'Hotel de Love'(1996), el director Craig Rosenberg se estrena con 'En la tiniebla'(2006) en el cine de terror. Esta película supone un cambio total de género frente a su primer título, una comedia romántica de humor ligero. El australiano se ha centrado en su faceta de guionista y actualmente está trabajando en la película 'Kill the next one', que se estrenará en 2018 .