La crisis migratoria centrará la octava edición del Festival IBAFF

La crisis migratoria que vive Europa y el drama de los refugiados centrará este año la octava edición del Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF. Arrancará el próximo 6 de marzo y proyectará 18 largometrajes en sección oficial que servirán, afirmó ayer el director del certamen y responsable del Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, Jesús de la Peña, para «dar voz a quienes no la tienen».

PELÍCULAS EN SECCIÓN OFICIAL 'Mia madre'. De Nanni Moretti. 6 de marzo a las 16.00 horas. 'Indivisible'. De Edoardo De Angelis. 6 de marzo a las 18.00 h. 'Las calles'. De María Aparicio. 6 de marzo a las 20.00 horas. 'Safari'. De Ulrich Seidl. 6 de marzo a las 22.00 horas. 'Little Men'. De Ira Sachs. 7 de marzo a las 16.00 horas. 'Ruinas tu reino'. De Pablo Escoto. 7 de marzo a las 18.00 horas. 'The War Show'. De Andreas Dalsgaard. 7 de marzo. 20.00 h. 'The fixer'. De Ian Olds. 7 de marzo a las 22.00 horas. 'A Lullaby to the sorrowful mystery'. De Lav Diaz. 8 de marzo a las 16.00 horas. 'Le Parc'. De Damien Manivel. 9 de marzo a las 16.00 horas. 'Ce qui arriva l'année'. De Nicola Bergamaschi y Nathalie Hugues. 9 de marzo a las 18.00 horas. 'Todo lo demás'. De Natalia Almada. 9 de marzo. 20.00 horas. 'La muerte de Luis XVI'. De Albert Serra. 9 de marzo. 22.00 horas. 'Les chevaliers blancs'. De Joachim Lafosse. 10 de marzo a las 16.00 horas. 'Mimosas'. De Oliver Laxe. 10 de marzo a las 18.00 horas. 'Geometría del esplendor'. De José Ramón Da Cruz. 10 de marzo a las 20.00 horas. 'Juste la fin du monde'. De Xavier Dolan. 10 de marzo. 22.00 h. Lugar: Todas las películas se proyectarán en la Filmoteca Regional. La entrada es libre hasta completar aforo.

Dedicado en su origen a la figura del pensador murciano Ibn Arabi, en el que sigue inspirando su programa, el IBAFF toma este año el viaje como punto de partida para la reflexión sobre los movimientos migratorios y acentúa «su carácter social», destacó De la Peña, acompañado durante la presentación de la cita cinematográfica por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco. Entre las actividades diseñadas por el certamen figura la iniciativa 'Pantalla solidaria', que acercará el festival a la institución penitenciaria de Campos del Río, donde se proyectarán algunos de los largometrajes participantes en esta edición. Igualmente, la Filmoteca Regional mostrará, a través de diferentes piezas audiovisuales, la labor que desde Cepaim se realiza en apoyo a las familias refugiadas de la Región.

«Este año la selección ha sido difícil porque queríamos que la temática estuviera muy marcada», expresó De la Peña, quien apuntó que se han recibido trabajos de más de veinte países distintos.

Ediciones Caimán recibirá el premio honorífico de este año

En total, se proyectarán 18 largometrajes en sección oficial, a los que se sumará un número igual de cortometrajes y distintas películas fuera de concurso, entre ellas 'Los amores imaginarios' (2010), de Xavier Dolan, que se proyectará en la gala de clausura el próximo 11 de marzo. El cineasta canadiense será también protagonista de una retrospectiva que llevará a la pantalla de la Filmoteca Regional, sede del festival junto al Centro Puertas de Castilla, las cintas 'Mommy', premio del jurado en el Festival de Cannes en 2014, y 'Yo maté a mi madre' (2009), los días 6 y 7 de marzo a las 22.00 horas.

A concurso se presentarán, entre otros, los largometrajes 'A Lullaby to the sorrowful mystery', del creador filipino Lav Diaz, quien con esta obra, de ocho horas de duración, relata el empeño de una mujer por encontrar el cuerpo de su marido, fallecido durante la resistencia filipina de finales del siglo XIX; las cintas 'Mimosas', del director gallego Oliver Laxe; 'La muerte de Luis XVI', del catalán Albert Serra; y la obra 'Juste la fin du monde', de Xavier Dolan, galardonada con el Gran Premio del Jurado en la última edición del Festival de Cannes.

Homenaje a Kiarostami

Dentro de la sección de cortometrajes, el festival proyectará una selección de los trabajos realizados durante los talleres de cine que el director iraní impartió en el IBAFF. Kiarostami, fallecido en julio del pasado año, visitó el certamen murciano en sus ediciones de 2012 y 2013 y su presencia, apuntó De la Peña, «ayudó muchísimo a que este festival creciera». Como homenaje al autor de la reconocida 'El sabor de las cerezas', se proyectará 'Where is my friend', un cortometraje inédito del realizador calificado por De la Peña como «una joya nunca antes vista».

El listado de cortometrajes incluye, asimismo, varios trabajos murcianos, entre los que destacan los títulos 'Studio Pasolini', de Pablo López Jordán; 'Los otros', de Susana López; y 'El avión', de Jesús Martínez y Jotoni. Otro murciano, el realizador Luis López Carrasco, participante en el programa de talentos de la reciente edición de la Berlinale, será protagonista de uno de los dos encuentros de realizadores que acogerá la Filmoteca. Será el día 10 de marzo a las 22.00 horas y en él abordará su trabajo 'El año del descubrimiento'. Para el sábado 11 está programado otro encuentro en el que participarán los cineastas y docentes Alejandro Alvarado, Concha Barquero, Begoña Soto y Rocío Cabrera; y durante toda la semana, del lunes 6 al viernes 10, tendrá lugar el Seminario de Iniciación a la Crítica de Cine, a cargo de Caimán Cuadernos de Cine. Precisamente, en esta octava edición, el certamen entregará su premio honorífico a la revista Ediciones Caimán, por «su apoyo» al festival e «implicación con el cine independiente».

Completarán el programa del IBAFF un concurso de microrrelatos de cine, organizado en colaboración con el colectivo Iletrados y el Café Zalacaín de Murcia; las jornadas 'Sonatas Fílmicas', que consistirán en la proyección de cintas con música en directo, un taller de cine infantil y la presentación, el jueves 9, de la cinta 'La fiesta de otros', de Ana Serret. El domingo, día 12, se proyectarán las películas ganadoras a partir de las 18.00 horas.