«Mientras el público responda, el presupuesto es lo de menos»

'Manchester frente al mar' es la película que ha lanzado a Casey Affleck, el hermano pequeño de Ben, a la carrera de los Oscar. A sus 41 años, el pequeño de los Affleck no se libra de la polémica tras las acusaciones de dos diseñadoras de vestuario que le denunciaron por abuso durante el rodaje de su película 'I'm Still Here', protagonizada por su excuñado y mejor amigo Joaquín Phoenix. Dirigida por Kenneth Lonergan, la película -también protagonizada por Michelle Williams y Lukas Hedges- narra el drama de Lee Chandler (Affleck), un hombre atormentado que deberá hacerse cargo de su sobrino tras la muerte de su hermano.

-¿Este personaje exigió una preparación especial?

-Sentía la presión de la responsabilidad, quería estar a la altura del papel. Es difícil encontrar una buena película, mucho más un personaje de estas características. La profesión demanda que estés preparado emocionalmente, ese es el verdadero reto. Me gusta concentrar mi esfuerzo en los sentimientos, en disfrutar y tomar ventaja de lo que el personaje puede ofrecerme a mí.

-La película se desenvuelve con los saltos en el tiempo. ¿La estructura es tan importante como el contenido?

-Sí, porque la sorpresa mantiene la tensión. Creo que el director entiende bien el caos que rodea la vida humana. El peso del dolor que siente el personaje da forma a la historia de la película. Es una combinación de estructura y argumento.

-¿Cómo entiende al personaje?

-Es un hombre valiente ahogado por la responsabilidad. Un tipo torturado. No busca la redención, es alguien que no ha procesado el duelo y carga día a día con todo ese peso.

-¿Cómo elige sus personajes?

-Para mí es importante que el guión me despierte curiosidad, encontrar esos elementos que me asustan, me animan o excitan. Luego, después del guión, depende del director. No hay que olvidar que el cine es un medio que depende siempre del cineasta. Mi carrera ha sido un camino lleno de obstáculos y, en ocasiones, he tenido que hacer una película para pagar mis cuentas. Cuando algo despierta mi interés y me asusta hasta el punto de bombearme la sangre más rápido y, además, puedo pagar las facturas, soy el más feliz del mundo. Reconozco que, como actor, soy bastante quisquilloso. Busco cierto tipo de película porque así es como puedo desarrollarme y crecer como artista.

-La película es un testamento del poder del cine independiente, difícil de producir hoy en día

-Desde que empecé a actuar, siempre me he sentido más inclinado a participar en películas de carácter independiente. Creo que mientras el público responda a una historia, el presupuesto es lo de menos.

-La cinta tiene muchas posibilidades de darle un Oscar

-Bueno, no voy a quejarme por un premio. Es fantástico el simple hecho de que tu nombre suene para las nominaciones. Recibir el aplauso de tus compañeros es maravilloso, de todas formas soy de la opinión de que si una película es buena va a triunfar con premios o sin premios. No son imprescindibles.

-El sol no aparece en 'Manchester frente al mar', las nubes le hacen sentir nostalgia, melancolía

-Te sorprenderá, pero yo me siento más solo cuando sale el sol. Crecí en Boston, en un barrio de clase trabajadora. Yo disfruto con el invierno de Manchester, es mi clima favorito.

-Parece existir una gran relación entre usted y Michelle Williams.

-Sí. Depende de cada escena. A veces es más fácil ver lo que uno no tiene que lo que tiene. Pero entre nosotros existe mucha química, pasamos mucho tiempo hablando, nos íbamos a cenar los días antes de rodar una escena juntos para no olvidar ningún detalle. Nos revelamos muchas cosas el uno al otro para crear la complicidad que necesitábamos en pantalla.

-Se ha sentido injustamente atacado en Hollywood

-Creo que todo el mundo debe tener la oportunidad de dar su opinión, no ser juzgado a la ligera de forma generalizada.