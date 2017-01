«Me he convertido en un realizador más perverso»

Más provocador y perturbador que nunca, M. Night Shyamalan regresa a las pantallas con 'Múltiple', donde consigue que el actor escocés James McAvoy interprete a un hombre con 23 personalidades dentro de él. 'Múltiple', que se estrena mañana, es la segunda colaboración de Shyamalan con Blumhouse Productions, una productora independiente que le da la libertad que busca para combinar humor con perversión. El argumento de esta cinta es sencillo: un grupo de adolescentes son secuestradas por Kevin, un hombre afectado por el síndrome de personalidad múltiple (DID, en inglés). Pero esta sencillez se complica cuando las diferentes personalidades luchan entre sí.

-¿Es posible hacer una película de terror con humor?

-Hay una tonalidad nueva en mis dos últimas películas ('La visita' y 'Múltiple') basada en el humor y el terror. Me gusta provocar la risa en los momentos más perturbadores de la historia. Digamos que estoy disfrutando tocando una nueva nota musical dentro de mi cinematografía. La película tiene diferentes niveles. Existe en la superficie un argumento. Sin embargo, el público sabe que hay algo más palpitando dentro de la historia, hasta que finalmente aparece y ambos relatos se unen. Disfruto integrando historias como si fuera un ejercicio de equilibrio, y reconozco que mi oscuridad se ha vuelto más perversa.

-¿Por qué eligió a James McAvoy para interpretar 'Múltiple'?

-Cuando escribí el guión me di cuenta de que muy pocos actores estaban capacitados para interpretar tal variedad de personajes sin convertir el papel en una payasada. Siempre pensé en Jim, pero durante mucho tiempo no estuvo disponible. Luego, por casualidad, me lo encontré en una fiesta y le pregunté si le interesaría leer el guión, me dijo que sí e inmediatamente se lo mandé. Al día siguiente me escribió un correo electrónico que decía: «Joder, lo hago».

-¿Cuándo surgió esta idea?

-La primera vez que escuché hablar sobre personalidades múltiples fue en casa de mis padres. Yo era estudiante y alguien comentó que James Cameron iba a rodar una película sobre un paciente con una enfermedad con múltiples personalidades. Esa historia fue la que me inspiró a escribir el personaje de la película hace más de quince años. Desde entonces he estado estudiando cómo los traumas infantiles afectan el crecimiento emocional y psicológico de las persona. La mente me parece un campo fascinante.

-Ese mundo al margen de la sociedad es un tema recurrente en sus películas.

-Sí. Me interesa en mis películas dar el poder a los marginados. Como te decía, me he vuelto un director muy oscuro, perverso. No estoy seguro si hace quince años, cuando escribí este personaje, hubiera hecho esta película como ahora. Pero este es el momento en el que me encuentro como realizador.

-Usted dejó hace tiempo el cine comercial para experimentar con películas de poco presupuesto.

-Muchas de mis películas son de carácter independiente. Mis héroes son esos realizadores que han continuado haciendo películas como han querido toda su vida, como Woody Allen o los hermanos Coen. Han demostrado su integridad, estando dispuestos a trabajar adelgazando el presupuesto. Irónicamente, con menos presupuesto hay más libertad creativa y el resultado siempre es mejor.

-¿Qué quiere decir?

-Si tienes la oportunidad de desarrollar tu propio material, las cosas funcionan. En esta película teníamos poco presupuesto; sin embargo, desde el asistente de iluminación hasta los actores se han entregado por completo. Cuando intentas agradar a todo el mundo, a los ejecutivos, al estudio, a quien sea, acabas perjudicándote a ti mismo. Soy artista, quiero crear y no preocuparme de nada más que de producir la historia que he escrito en el papel. Esta es mi visión y así se la entrego al publico. No voy a dejar que nadie me diga si puedo o no puedo gastar una broma en un momento de angustia.