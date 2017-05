Manuel Vilas gana el Premio Alcántara con una poesía sobre el «éxito de vivir»

Fue allí por razones poco líricas. Para escribir un reportaje de encargo para una marca. «Un buen trabajo», pero como dice a renglón seguido en el propio poema «las razones, olvídalas». El caso es que aquella prosaica estancia en un antiguo y lujoso palacete italiano se convirtió en poética cuando Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 1962) se cruzó con la habitación de un gran vividor como Ernest Hemingway. El escritor norteamericano de ‘Adiós a la armas’ y ‘París era una fiesta’ es el ‘artista’ invitado de los versos en los que Vilas habla de memoria, muerte, vida, pérdidas y triunfos. «Vivimos pendientes del fracaso cuando el verdadero éxito es vivir», explicó ayer a SUR el autor aragonés poco después de conocer que su obra ‘Gran Hotel de las Islas Borromeas’ había ganado el XXV Premio de Poesía Manuel Alcántara.

«Soy un fan de Hemingway porque era un escritor vitalista, aunque en el poema hay un momento sombrío en el que se desliza la idea del suicidio», manifestó Manuel Vilas que mantiene con al norteamericano un diálogo sobre el éxito y el fracaso, «que nos toca de cerca a todos, aunque especialmente a los escritores». Y añade que a su «edad» anda haciendo balance, aunque ya avanza que no piensa seguir los pasos del maestro norteamericano. Y como deja por escrito, prefiere el traje y la corbata de su propio padre, un viajante de comercio, que también lo visita en la obra ganadora y que le enseñó que «vivir es un esfuerzo diario».

Un libro reunirá los poemas ganadores del galardón con motivo de su XXV aniversario

Aunque una placa como la que tiene Hemingway parece que no recordará el paso de Manuel Vilas por el Gran Hotel de las Islas Borromeas, el poeta no podía esconder ayer su carcajada al pensar que su estancia en este rincón italiano sí que será rememorado por el éxito en el Premio de Poesía Manuel Alcántara. Un galardón dotado con 6.000 euros –con el apoyo de Unicaja– y que Vilas obtuvo ayer frente a otros 1.441 poemas presentados. Aunque su gran rival fue otra obra finalista con la que el jurado presidido por Álvaro García estuvo debatiendo hasta que decidió otorgar el galardón por mayoría a la pieza del poeta aragonés que no escribió estos versos ni en Italia ni en España. Sino en Iowa (Estados Unidos).

«Es que ahora, por razones de pareja, vivo entre EE UU y Madrid... aunque mi sitio es España», aclara Manuel Vilas, que acaba de publicar precisamente ‘América’ (Círculo de Tiza), su particular visión del país de las hamburguesas y la Estatua de la Libertad que «nos ha colonizado culturalmente». Ayer andaba por Madrid firmado ejemplares de este ensayo cuando descolgó el teléfono para hablar con SUR del poema ‘Gran Hotel de las Islas Borromeas’, que tiene precisamente en común con su último libro ese discurso sobre el triunfo y el miedo a fallar de nuestra sociedad. « Y no nos damos cuenta de que el fracaso no existe y que vivir es el éxito», insiste el escritor que no oculta cierta mitomanía literaria por hablar con Manuel Alcántara en la próxima entrega del galardón. «Lo conozco solo por sus columnas que leo desde los años 70», señaló Vilas, que une este galardón al de otra reconocida institución cultural malagueña ya que hace tres años obtuvo el Premio Poesía de la Generación del 27.

Cotidiano con magia

El jurado también ofreció ayer tarde su visión de la obra ganadora en la lectura del palmarés. «En el poema la tensión de lo cotidiano está sustentado de una manera mágica, pero sin que se note», explicó Álvaro García, que presidió el jurado de esta edición junto a los escritores Aurora Luque, Guillermo Busutil y Antonio Gómez Yebra. La lectura del palmarés fue realizada ayer en el Ayuntamiento de Málaga con la presencia de la concejala de Cultura, Gemma del Corral; el director de la Fundación Alcántara, Teodoro León Gross, y el responsable de actuaciones socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz.

Coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario del certamen, los organizadores preparan la publicación extraordinaria de un volumen con todos los poemas ganadores, entre los que figuran autores como Félix Grande, Cayetano Luca de Tena, Antonio Hernández, Rosa Romojaro o Luis Alberto de Cuenca. A los que se une esta edición Manuel Vilas... y familia.