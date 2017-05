«Si alguna vez me acostumbro al horror, dejaré este trabajo»

Hay dos experiencias que han marcado en su andadura como reportera gráfica a Maysun Abu Khdeir (Zaragoza, 1980): descubrir «la capacidad del ser humano para destruir» y ser testigo, al mismo tiempo, de su «capacidad para sobrevivir a situaciones límite». Ambas forman parte de su recorrido personal y profesional, y ambas han desfilado frente a sus ojos; han quedado atrapadas a través de su cámara en una imagen imperecedera que ha encontrado cobijo en rotativos de prestigio internacional como 'The New York Times', 'The Guardian', 'The Washington Post' y 'The Wall Street Journal', entre otros; y aplauso en diversos certámenes donde sus imágenes, tomadas en Siria, Palestina, Kosovo, Birmania..., han resultado premiadas. Maysun llegó ayer a Murcia para impartir -hasta hoy-, dentro de las XII Jornadas de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de la Región, un taller sobre fotoperiodismo en zonas de conflicto: «Lo que tenemos que enseñarles hoy a los fotógrafos no es solo a hacer la foto, sino a enfrentarse al mercado laboral y a una situación real de trabajo», transmite. Las jornadas continuarán a lo largo de la semana con Joaquín A. Pajarón (miércoles y jueves, 'Gestión documental del archivo fotográfico profesional y/o personal', previa inscripción) y José Vicente Echeverría (viernes, 'Derechos asociados a la imagen fotográfica. Redes sociales', entrada libre).

«Yo no iba para fotoperiodista. Estaba estudiando Historia porque quería ser egiptóloga, y comencé a experimentar con la cámara como un complemento a mi carrera. Pero enseguida me di cuenta de la necesidad de documentar lo que tenía a mi alrededor, no solo para entender el mundo, sino para entender mi propia identidad».

-¿Por qué el fotoperiodismo de conflicto?

-Nací en España y me he criado aquí, pero solo conocía a una parte de mi familia; la otra es palestina y para mí era desconocida. Decidí acercarme a ella a través de mi cámara, haciendo fotografías a los amigos de mi padre, investigando y documentándome sobre mis orígenes, pero mi interés por entender el mundo y tratar de aportar algo iba más allá de Palestina y empecé a interesarme por otros temas.

-Ha trabajado en numerosos países en conflicto. ¿Qué le ha impactado?, ¿de qué se sigue sorprendiendo?

-A pesar del tiempo que llevo en esta profesión, hay dos cosas que me siguen sorprendiendo, y creo que lo van a hacer siempre: por un lado, la capacidad del ser humano de destruir y ser cruel, y por otro, su capacidad para sobrevivir a situaciones límites en un conflicto; son las dos caras de una misma moneda.

-¿Se acostumbra uno al horror?

-Si alguna vez me acostumbro al horror, sería el momento perfecto para dejar este trabajo, porque ya no tendría sentido; habría perdido mi capacidad de empatía, que es lo que te tiene que dirigir. Es cierto que acabas teniendo herramientas para controlar las emociones, pero eso no significa que no sientas nada, simplemente aprendes a centrarte en lo que estás haciendo para pensar en ello más tarde. Luego, cuando editas las imágenes, te cuesta más ver lo que has hecho que en el instante en el que haces las fotografías.

-Dice usted: «Si consigo revolver las tripas de una sola persona, ya me vale». Hay muchas imágenes que impactan pero no logran cambiar nada porque caen pronto en el olvido.

-Formamos parte de una sociedad, no tenemos que cambiarla solo individualmente porque nuestro potencial de cambio es también colectivo. Creo que eso se nos ha olvidado un poco. Cuando comprendamos que juntos podemos hacer cosas, es posible que la sociedad vaya un poco mejor. El cambio no es inmediato, y yo no aspiro a eso. Para cambiar la sociedad hay que empezar primero por uno mismo y luego ir poco a poco.

-¿Cree que estamos anestesiados?

-La fotografía no solo trata de mostrar lo que sucede, sino de hacernos reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal. Deberíamos plantearnos qué tipo de sociedad queremos y trabajar por ella. La que tenemos ahora mismo está desordenada, hay grandes injusticias y diferencias entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Estamos en una dinámica consumista, lo queremos todo, y el progreso, creo, no va por ahí.

Corea del Norte

-¿Con qué se siente usted comprometida?

-Con la vida, con la sociedad, con el ser humano, con los animales, con el papel que tenemos en este planeta, que no es nuestro porque formamos parte de una cadena vital. En mi trabajo, me comprometo con la gente que sufre las consecuencias de un conflicto en su sentido más amplio; no solo con quien muere, sino también con quienes sufren hambrunas, pobreza o tienen que abandonar sus casas.

-¿Qué planes tiene para el futuro?

-Me interesan muchos temas y tengo quince mil ideas, pero al trabajar de forma independiente no siempre tienes el acceso o los medios que querrías. Esta profesión está un poquito maltratada. Acabo de volver de Palestina, de hacer un trabajo muy personal e importante para mí, y dentro de poco viajo a Guatemala para dar un taller. Hay que lucharse el pan todos los días porque es una vida fascinante pero difícil. En el futuro me encantaría fotografiar Corea del Norte, pero es complicado meterse allí, y más, fotografiar el país con la libertad con la que me gustaría hacerlo.

-En estas jornadas, ¿qué intentará trasladar a los participantes?

-Sobre todo quiero que aprendan ciertas pautas para trabajar de forma eficiente. Normalmente, en los estudios se suele hablar mucho de teoría y se dan pocas claves de trabajo real. Lo que tenemos que enseñarles hoy en día a los fotógrafos no es solo a hacer la foto, sino a enfrentarse al mercado laboral y a una situación real de trabajo».