Mapas sin mundo

Los enemigos son enemigos, y los considerados 'aliados' también. En consecuencia, constituye una soberana estupidez regirse por la cultura de los 'bandos'. Las reuniones de intereses constituyen el sistema de agrupación social más falso que existe. De manera que los posicionamientos que se deriven de ellas tendrán un carácter meteorológico: eventual, relativo, frágil, pasajero, inestable...

***

Hemos terminado por confundir definitivamente el progreso social con la autocomplacencia: que cualquier individuo se considere como no-homofóbico, no machista, no acosador o no-racista no quiere decir que, en verdad, sea todo ello, sino de que ha perdido la autoconciencia de que realmente lo es. En términos generales, estamos igual que antes, solo que con más miedo para reconocerlo o con mucha más hipocresía para aparentar lo contrario. Y no hay que olvidar un factor de extrema importancia: la violencia cuanto más sutil tanto más destructiva resulta. A veces, no causa más daño el que pega directamente, sino el que quisiera hacerlo. Los deseos reprimidos son las mayores armas de aniquilación social.

***

Gran parte de este sistema fallido de progreso social se debe a una conciencia educativa que trabaja fundamentalmente la dimensión pública del sujeto, en lugar de operar en el ámbito privado. La consecuencia de esta dicotomía -o por qué no decirlo: de este maniqueísmo- es que la educación, en tanto que expresión pública del sujeto, se rige por los criterios de la 'corrección'. Mientras que el ámbito privado ha ido definiéndose paulatinamente como un 'espacio de descompresión', en el que la rigidez de la apariencia pública se relaja y el sujeto se permite ser como 'realmente' es. Esta relajación operada en el desenvolvimiento más íntimo actúa, en no pocas ocasiones, contra los principios de civismo y de ética que se exhiben públicamente, viniéndose a demostrar que, en rigor, la corrección para la que nos educan no ha calado todo lo profundo que debiera y que, por tanto, actitudes tales como las del respeto a la diversidad obedecen principalmente a la impostura. Nos enseñan lo que hay que decir, pero no lo que hay que ser. El respeto al otro no es un discurso ni un manual de instrucciones para memorizar. Cuando la diversidad debe ser pensada en cada momento para no atentar contra ella, es que todavía no se ha interiorizado y constituye pura y simple corrección social. Y lo correcto -no nos olvidemos- es la génesis y el alimento de lo incorrecto. La disciplina no dura para siempre.

***

Comprendo y aliento toda clase de contradicciones, excepto la de aparentar ser coherente. No existe ningún superviviente que nade todo el tiempo en la misma dirección.

***

El inquilino de la fortaleza siempre genera la ficción de que se encuentra protegido por una armadura y de que es invencible. Pero cada día que pasa viviendo a través de la armadura, deja de ejercitar la piel y esta se torna en algo cada vez más y más vulnerable. De ahí que, cuando cualquier día es expulsado fuera del recinto amurallado, hasta una brizna de aire que le acaricie es capaz de sumirlo en un sentimiento de pánico. Su piel es demasiado fina como para soportar la normalidad.

***

Definitivamente, la debilidad ha perdido su lugar en el espacio público. Y si tuviéramos visión de futuro, ese sería el único programa de gobierno que deberíamos apoyar.