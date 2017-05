Vergüenza torera de El Fandi

Tuvieron buen son dos de los seis toros de Fuente Ymbro: un tercero negro que galopó de salida con viveza, y un cuarto que, frío de partida y asustado a la vista del caballo, no rompió hasta después de picado. El tercero fue toro de más a menos. El cuarto, de menos a más.

Ganadería: Seis toros de Fuente Ymbro (Ricardo Gallardo). El Fandi: Silencio y saludos. Miguel Ángel Perera: Silencio en los dos. Garrido: Saludos tras un aviso y silencio tras un aviso.

Ricardo Gallardo, el ganadero de Fuente Ymbro, tiene en Madrid amigos y partidarios. Con novilladas bravas se hizo su fama primera en Las Ventas. Y de Las Ventas a todas las ferias. Hace de eso quince años. Antes de los dos toros notables de mitad de corrida, le estuvieron lanzando al ganaderos alguna pullas. «¡Gallaaardo!». Por el primero, seria estampa, pero muy escarbador, blando en varas y claudicante. Y por el segundo, de rubias sienes, el culopollo antiguo de Jandilla, abierto de palas pero justo de trapío, y de juego y conducta pobres. El toro pareció acusar vicios de manejo: se acostaba, se volvía por una mano y adelantaba por las dos. Había romaneado en un primer puyazo medido y enterrado un pitón al salir de un segundo testimonial. No fueron excusa una cosa ni otra.

El buen cuarto no aparentaba los 551 kilos de tablilla. El quinto sacó endemoniado genio, cabezazos y más cabezazos, una agresiva manera de escarbar. El sexto, mucho más toro que los demás, hondo cuajo, de mercurial e incierto temperamento, tardeó, punteó, también adelanto por las dos manos, se soltó sin aviso, se quedó debajo alguna vez y le puso a José Garrido los nervios a prueba. El toro más difícil de una corrida muy desigual marcada por un carácter común de todos salvo para el sexto: la encornadura tan astifina desde la cepa al pitón, tenida por consecuencia de la cría con fundas. Dos toros no son pocos ni muchos. Pero se esperaba de dos de los otros cuatro mucho más.

El torero extremeño Miguel Ángel Perera, que anduvo seguro, decidido y sereno, tuvo que lidiar con el peor lote de la tarde

Beneficiarios del reparto fueron, con tercero y cuarto, Garrido y El Fandi. Muy deslucido el lote de Perera, que anduvo seguro, decidido y sereno, pasado de faena con uno y tragando con otro sin vender un solo gesto. El quinto le arrancó literalmente la muleta de la mano en la reunión de la estocada. Los gestos de Garrido y El Fandi fueron diferentes.

Garrido cumplía feria -segunda y última tarde- y salió embalado, pisando fuerte. Soberbia la apertura de faena: dos estatuarios en los medios dejándose llegar desde tablas al toro. Cosidos con esos dos, tres con la zurda y el de pecho. Se volcó la plaza. En ese terreno, dos tandas en redondos más: una primera, refrescando distancia, embraguetada y ligada; y una segunda más forzada que no se celebró tanto, sino que fue el inicio de esa deriva que distingue, y no para bien, las faenas de más a menos. El nivel primero era insostenible. Más corta, y entera en los medios, la faena pudo haber sido una gran traca, porque la entrega de Garrido fue sin reservas. No cundió la petición de oreja.

Faena poderosa

El Fandi fue polo de la mayor atención; de un lado, sus detractores y censores severísimos, que no pararon de freírlo y castigarlo, y solo reconocieron rendidos su manera de correr al corte por delante del sexto cuando se iba corrido al caballo; y de otro, la mayoría común de cualquier tarde de toros. Esa mayoría celebró, sobre todo, sus logros, recursos y hallazgos en banderillas. El segundo par al primero de corrida, sacando al toro de querencia en carrera hacia atrás, y cuarteando por fuera y clavando desde el balcón, fue extraordinario. Se subrayó, además, su manera de templarse con el cuarto cuando lo pasó por la mano diestra en hasta cuatro tandas, en los medios las cuatro, muletazos bien rematados. Se vino el toro encima por la mano izquierda y lo desarmó. Fue faena poderosa. Un último alarde: manoletinas de rodillas antes de cobrar una estocada que tumbó sin puntilla al toro. En la reunión con la espada perdió El Fandi el engaño.

Era su única tarde en el abono de Madrid. De ella se llevará un recuerdo amargo: la manera humillante en que el palco le negó su derecho a prender al primero de la tarde un cuarto par para compensar el haberse quedado en la mano con uno de los palos del tercero. En el brindis preceptivo al presidente, El Fandi hizo una reverencia bufa. La vergüenza torera.