Ureña se libra de una fractura ósea

El torero lorquino Paco Ureña fue sometido ayer a una resonancia magnética en la clínica Cemtro de Madrid para pasar revisión por el golpe que sufrió en su rodilla derecha el pasado lunes en la plaza de Las Ventas cuando el toro le empujó contra las tablas. El enorme susto quedó en una inflamación que, por fortuna, no lleva aparejada ninguna fractura ósea, que lo hubiera tenido fuera de los ruedos por un tiempo. «Cuando el toro me vio se vino directamente a por mí, sin hacer caso al capote, no pude escaparme. Es un milagro que haya salido medio ileso», comentó ayer el lorquino a 'La Verdad'. Ureña tiene ya en mente su vuelta el 5 de junio en Nimes, y el día 6 en Las Ventas.