El IBAFF se acerca a las Tres Culturas

El Festival Murcia Tres Culturas acogerá a partir de hoy un ciclo de cine en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, en el que se proyectarán una selección de las películas premiadas en el festival IBAFF. La jornada de hoy -21.00 horas- estará dedicada al cortometraje y se podrán ver los trabajos 'Where is my friend?', de Abbas Kiarostami; 'Yo me lo creo', de Terrorismo de Autor España, premio del público de este 2017; 'Las Costas de Orán', cortometraje del cartagenero Alfonso García Cañadas; y 'Le Park', de Randa Maroufi, premio al mejor cortometraje 2017.

El ciclo continuará el jueves con el premio del público al mejor largometraje 2017, 'Les Chevaliers Blancs', de Joaham Lafosse. El día 23 se proyectará 'Little Men', de Ira Sachs; y el día 25 'The War Show', de Andreas Mol Dalsgaard y Obaidah Zytoon, ganadora al mejor largometraje 2017. La entrada será libre hasta completar aforo.