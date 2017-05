Blanca recibe desde hoy a artistas de varios países

Como cada año, el Taller Internacional de Pintura al Agua congrega a casi treinta pintores de varios países que pasarán toda la semana perfeccionando sus habilidades en el arte de la acuarela junto a Pedro Cano. Y, como también es habitual, el pueblo entero servirá de escenario para las lecciones impartidas por el creador blanqueño: el río, la huerta, el casco antiguo y, por supuesto, la Fundación Pedro Cano.

La primera sesión al aire libre comenzará hoy en El Arenal, mientras que mañana se trabajará con modelos masculinos y femeninos. El miércoles se dedicará a, en plena huerta, pintar flores y frutas, y el jueves, por primera vez, se desarrollarán las lecciones en la Casa Azul, la casa natal de Pedro Cano y sus hermanos. El taller terminará pintando el Solvente, y los alrededores del pueblo, desde el estudio del artista, en la parte alta de Blanca.

El viernes por la tarde, para celebrar el Día Internacional de los Museos, se expondrán, desde las 19 horas, todos los trabajos realizados durante la semana. Y a las 20 horas, tendrá lugar un concierto a cargo de la Agrupación Musical de Blanca. Será en la terraza de la Fundación, «en pleno atardecer y en un escenario absolutamente único». Por otro lado, el sábado, la Fundación seguirá abierta al público y no se cobrará entrada. Pedro Cano dirigirá en el río una clase abierta, dirigida a todo tipo de público, para aprender los rudimentos de la acuarela. Solo se precisa lleva el material necesario para pintar: agua, acuarelas, pinceles, papel y soporte.

«Estoy bien, me sigo ilusionado. No quiero parar, y ahora menos que nunca no me veo sin pintar»

Pedro Cano está feliz, sabe que le esperan unos días intensos pero los espera con alegría: «No quiero parar. No me veo sin pintar, y ahora menos que nunca. ¿Haciendo qué?, ¿dedicándome a la contemplación, a filosofar...? No sé hacer otra cosa que pintar, y espero, incluso, que cuando llegue la muerte me pille con un lápiz o un pincel entre los dedos». Y añade: «Estoy bien, me sigo ilusionando y apasionando con la pintura como si detrás no llevase toda la mili que llevo ya en esto».