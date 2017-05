Redención electrónica

No destacó la segunda jornada principal del WAM Estrella de Levante por su excelencia artística, pero sí por su gran respaldo popular, aún mayor que el del viernes y por tanto superior a los veinte mil asistentes, lo que unido a un programa interesante y sin apenas altibajos, consolidó la sensación global de éxito en el año de estreno del festival. El apartado electrónico alcanzó las mayores cotas de calidad en la extensa velada del sábado, con el danés Trentemøller encabezando la tabla, seguido a cierta distancia por los ingleses Orbital. El concierto más aclamado fue no obstante el de Lori Meyers, en una etapa en la que volvieron a puntuar alto las bandas murcianas, especialmente Perro, Noise Box y los muy jaleados Varry Brava, sin restar mérito a los destrozacerebros Crudo Pimento.

La notable repercusión de los grupos murcianos, tanto sábado como viernes, admite una doble lectura. Por un lado supone la confirmación cualitativa de una escena no ya solo consolidada sino también creciente dentro del digamos indie nacional, aunque por otro lado es significativa: si los grupos que tenemos aquí y solemos ver a menudo son de lo más atractivo de un festival, probablemente esto quiera decir que el programa general de conciertos no haya tenido un interés desmesurado. Sobre todo en su clase media extranjera. Mejor, en todo caso, no establecer conclusiones precipitadas: se han salvado los muebles con la mayor dignidad. Y, dadas las circunstancias, esto no es poco.

Por motivos obvios de supervivencia, llegué a La Fica recién duchado sobre las 20 horas. Justo a tiempo para comprobar porqué La Habitación Roja sigue siendo un grupo bien valorado y habitual de los 'indievales' tras una carrera ya extensa en la que han sabido mantener, cuando no aumentar, su solvencia compositiva e interpretativa. Su despedida con 'Ayer' fue un momento de gozosa comunión popular. A continuación, reparto horario entre unos Noise Box muy convincentes en su rock emocional pese al sonido chirriante -frecuencias de medios directos al tímpano- que dispuso durante todo el festival el escenario Punta Este, y una Shura que de algún modo representaba ese nuevo pop sintetizado tan del gusto de los más jovenes. Entre el diseño y la música, melódico y comercial, con atmósferas envolventes y apto para el baile. Un poco en la onda de lo que el año pasado -en el SOS 4.8- vino a mostrar Chvrches. Arropada por batería electrónica, sintetizadores y guitarra, la londinense de ascendencia rusa abrió con '(i)' y cerró con '311216', sin que por supuesto faltará su 'hit', 'Touch'.

Interés popular

Las cosas claras y los gustos personales. Si hubo un concierto que focalizó el mayor interés popular, sin duda este fue el de Lori Meyers. Por más que ya hubieran actuado en Murcia hace menos de tres meses. Los granadinos andan eufóricos tras la publicación, cuatro años más tarde, de su nuevo álbum 'En la espiral' y ofrecen lo mejor de lo que cabe esperar de ellos: un directo logrado, con la escenografía más lustrosa de toda la noche y con esos estribillos a doble voz que alegran corazones. Porque definitivamente el suyo es un pop-rock de buen rollo, amistoso y en el que, como señala el título de una de sus canciones, 'Siempre brilla el sol'. Lo hacen bien y no escatiman en éxitos: 'Luces de neón', 'Emborracharme', 'Mi realidad', '¿Aha han vuelto?'... Una combinación ganadora.

Sr. Chinarro siempre están ahí, con la voz taciturna de Antonio Luque y sus melodías domésticas. Ellos inventaron los festivales indie en España o por lo menos están desde el primero. No seré yo quien proponga su exclusión, por más veces que los haya visto. A los que es imposible cansarse de ver es a Varry Brava. Su pop divertido, enérgico, bailable y disfrutón es siempre una inyección de vitaminas. Ya lleven por nombre 'Oh oui oui', 'Calor', 'Flow' o las supercoreadas 'Fantasmas' y 'No gires'. Para la ocasión, los murcianos de Orihuela añadieron una sección de metales y el 'crack' Aaron Sáez unas gafas de luces led que incitan no sé si al hurto, a la huida o a ambas cosas. Siguen creciendo, aunque no contaran con el mejor sonido del festival.

Aunque coincidían con Orbital, me acerqué a ver un rato a Crudo Pimento. Suficiente para comprobar que habían llegado al WAM con un propósito: destrozar las neuronas de los asistentes. Un atentado sonoro más centrado en el death metal que en su vertiente antillana. Contaron al final con la colaboración del MC murciano J. Higgz. Durante su concierto murieron varios gatitos. No me constan bajas humanas. A su lado, Orbital fue como un baño de agua caliente en pleno invierno. Electrónica bailable -sin mucha zapatilla- de buena calidad y sonido noventero con trazos impresionistas y floreados. De hecho, su repertorio se basó en buena parte en sus 'hits' de la época, desde 'Halcyon' y 'Lush' hasta 'The box' y 'Forever', esto sí, en versiones moderadamente actualizadas. Los hermanos Phil y Paul Hartnoll, siempre tocados con sus gafas de linterna, conocen el terreno que pisan y lo muestran bien aderezado de visuales. Bailas y vuelas -vuelo bajo, nada estratosférico- y de algún modo te consuelas ante la ausencia de riesgo.

Interpretación orgánica

Los que te ponen los pies en el suelo, o en el subsuelo, son Trentemøller y su banda. El concepto es electrónico, la interpretación es orgánica. Cinco músicos de negro, sobre fondos de luces blancas, con el bajo muy en primer plano y un sonido impactante. El danés se ha ido saturando de música de síntesis y ha optado por recuperar sus orígenes post punk -con ramalazos góticos y siniestros-, pero eso sí, lo ha hecho con tan 'mala baba' como cabría esperar de un muerto viviente punk. Ofreciendo un repertorio con base en su último álbum, 'Fixion', y más referencias (actualizadas) a The Cure época 'Disintegration' que a la era berlinesa de Bowie, que de algún modo también, su directo es tan oscuro como el infierno (¿es oscuro?) pero al tiempo encantador y dolorosamente agradable. El mejor concierto de la segunda jornada del WAM.

Perro y The Sounds habían compartido antes franja horaria, pero tras comprobar cuatro canciones más tarde la ramplonería de los suecos -más heavy pop que power pop- y su ausencia de buenas melodías en un estilo en el que te lo juegas todo a la melodía, crucé de acera. Al próximo que los compare con Blondie, que lo encierren. A su lado, lo de los murcianos supo a ambrosía pese a tocarles el 'escenario malo'. Ambrosía punk, por supuesto. Y me marché. Y a este barco enunciado WAM lo llamé esperanza. De asentamiento, pero también de mejora.