Hugh Thomas deja vacante el principado de los hispanistas

Con la muerte de Hugh Thomas el hispanismo moderno pierde a su príncipe. Referente para toda una generación de estudiosos de nuestro devenir, el historiador británico falleció a los 85 años en su casa londinense de Holland Park, en la madrugada del domingo. Fue uno los hispanistas que antes y mejor abordó nuestra contienda civil en un ensayo que se consagró pronto como un clásico: 'La Guerra Civil española'. Pero su interés por España y su historia era de profundo calado y en su larga carrera investigó y escribió sobre el imperio español, Cuba, Venezuela, México, o el comercio de esclavos desde España y Portugal. Europeísta convencido y activo, publicó también novelas e incluso una biografía del industrial y empresario Eduardo Barreiros.

"Siento la pérdida de Hugh Thomas. Su conocimiento de nuestra historia y su europeísmo permanecen en su legado, una gran obra académica", le despedía este lunes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de Twitter.

Publicado en París en 1961 por el legendario sello Ruedo Ibérico, 'La Guerra Civil española' fue un titulo clandestino en España que pasaba de mano en mano entre opositores y estudiante de Historia durante el franquismo. Publicado cuando Thomas tenía apenas 30 años, revisado en 1977 y reeditado en 2001 y 2011, ejerció una poderosa influencia en los años de la Transición.

Enamorado de España "desde que me deslumbró la luz de Antequera" a mediados de los años cincuenta, encandilado por nuestra cultura y su forma de vida, aquí se sentía "verdaderamente feliz". "La España de hoy parece un país de tolerancia, demócrata, y no puede ocurrir lo que pasó entre 1931 y 1936" aseguraba en un entrevista un erudito Hugh Thomas qué también facturó una monumental trilogía sobre la España del siglo XVI y su imperio.

Veintena de ensayos

Su interés académico por nuestra historia no se circunscribió a la contienda. Firmó una veintena de ensayos, entre ellos los tres volúmenes de 'Cuba: La lucha por la libertad' (1971), 'Una historia inacabada del mundo' (1979), 'Paz armada' (1986), 'La conquista de México' (1994), 'El Imperio español, de Colón a Magallanes', (2003), 'Goya y el 3 de mayo de 1808' (2008), 'El Imperio español de Carlos V' (2010) y 'El señor del mundo: Felipe II y su imperio' (2013). Fue además autor de tres novelas no traducidas al español 'The World's Game' (1957), 'The Oxygen Age' (1958) y 'Klara' (1988).

Nacido en Windsor en 1931, hijo de un alto funcionario colonial que trabajó en África, Thomas se formó como historiador en Cambridge y en La Sorbona. En 1961 se daba a conocer internacionalmente con su egendario ensayo sobre la guerra civil, traducido pronto a numerosos idiomas y de espectacular resonancia.

Amantes de los toros y el vino de Jerez

Catedrático de Historia en la Universidad de Reading entre 1966 a 1975, también se desenvolvió en la política. Primero en el equipo de Harold Wilson, aunque abandonó a los laboristas en 1975 por su tibieza ante en la integración europea para sumarse entre 1979 y 1991 a las filas conservadoras, cuando la férrea Margaret Thatcher lideraba el partidos.

Amante de los toros, amigo de la buena mesa, aficionado al vino de Jerez y los boleros, Thomas se casó en 1962 con la pintora Vanesa Jebb, hija del barón Gladwyn con quien tuvo tres hijos. Desde 1981 gozaba del nombramiento de "par", al ser nombrado Lord Thomas de Swynetton, de Notting Hill,lo que le permitía asistir a los debates de la Cámara Alta británica.

Largamente galardonado, fue reconocido con la Gran Cruz de Isabel la Católica y con la Orden del Águila Azteca de Méxco. Desde 1994 era miembro de la Real Academia de la Historia de España.