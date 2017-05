Samuel Herring que estás en los cielos

La organización habla de 23.000 personas y ya se sabe que hasta las no gubernamentales tienden a hinchar las cifras, pero poco debió faltar para alcanzar tan lustrosa cifra en la primera jornada principal del WAM Estrella de Levante, algo todavía más apreciable si se tiene en cuenta que el público anduvo algo perezoso y ninguna casa de apuestas hubiera aceptado semejante número antes de que el reloj marcara la medianoche, que es cuando, cual vampiros del pop, los espectadores decidieron acudir en masa al recinto de La Fica. Debut feliz para un festival nuevo y armado en muy poco tiempo.

Un concierto destacó por encima del resto (del mundo): el de Future Islands. Lo advertido en la previa se confirmó en directo. Los americanos de Baltimore son capaces de lograr mucho, muchísimo, con muy pocos elementos. Batería, teclado -con sonido de cuerdas generalmente-, el excepcional bajo melódico del impertérrito William Cashion y un cantante que destaca mucho en su faceta vocal y aún más en la escénica: Samuel T. Herring, que estás en los cielos del romanticismo sonoro.

A la derecha de Morrissey, pero menos afectado y más veraz y vital. Cuando alguien es capaz de transmitir con semejante grado de intensidad, casi da igual la canción. Pero si esta, además, es tan excelente como 'Time on her side', 'Ran', el 'superhit' 'Seasons (waiting on you)' o esa 'Cave' en la que repite al borde del precipicio emocional aquello de «don't believe anymore», solo queda decir: pues nosotros sí creemos, seguimos creyendo en la música, en la belleza, en el amor bailable... y lo hacemos gracias a artistas como Herring y Future Islands. Puntazo para un WAM que logró que el estreno español de su nuevo álbum, 'The far field', aconteciera en Murcia. Un privilegio.

Fangoria resultaron ser el pufo de la noche, por el 'playback' y por un 'set' acelerado y hortera

Como no creo en la autodestrucción más que de un modo literario, no me daré con un canto en los dientes. Pero si no hubiera habido ni un solo concierto más de interés, ya me hubiera merecido la pena. Pero los hubo. Como el de unos Editors a quienes, por más veces que los hayamos visto, siempre resultan convincentes. Ya no hay aquella urgencia desesperada de su post punk inicial, pero en cada nuevo disco hay al menos un par de piezas de alto nivel y, claro, aunadas en un mismo repertorio resultan caballo ganador. Al margen de que la banda mantiene una solvencia indudable y de que Tom Smith es otro de esos estupendos vocalistas que viven -más que interpretan- su música en vivo con una pasión que desarma.

Fangoria, en cambio, resultaron el pufo de la noche. Quizá ubicados a otra hora u otro escenario hubiera resultado menos doloroso, pero en hora punta, escenario principal y sin otra opción sonora en el recinto, aquello fue duro. No ya por el 'playback' (casi) total -una cosa son las secuencias y programaciones, otra muy distinta fingir la interpretación como real-, sino porque además han adecuado su propuesta con un mal criterio festivalero. Con el bombo a negras -a saco, vamos- como principal protagonista, por encima de la propia Alaska, y un 'set' acelerado y hortera más apropiado para una discoteca de polígono industrial, el destrozo de su propio repertorio resultó inexcusable. Quizá pensaran que en un festival todos los gatos/sonidos son pardos, pero olvidaron que las pantallas gigantes mienten menos que el algodón de Don Limpio. Y ver al gran Nacho Canut, con gesto 'cool', hacer como qué, me resultó triste. No basta con tener en tu equipo temazos como 'Ni tú ni nadie' o 'No sé qué me das', hay que hacerlos jugar. Y en su 'directo' hubo poco juego o menos.

Fangoria había abierto con 'Rey del glam', pero el verdadero glam rock (crazy glam, mejor) llegaría a continuación con los sensacionales Alien Tango. Benditos marcianos de Murcia. O murcianos de Marte, como las arañas de Bowie. Su directo fue una auténtica fiesta loca, audaz e inesperada, con influencias del glam menos ortodoxo de los 70 y sonido de alguna era por llegar. Quizá presente, quizá relativa o paralela. Con actitud festiva, irreverente y hasta punk, el grupo liderado por Alberto García Roca -incluido el tipo objeto/atrezzo que se pasó sentado a su bola todo el concierto en la tarima de la batería- ofreció un directo sorprendente de los que escasean en este indie nuestro tan épico / supuestamente trascendente. Es su fiesta y bailan -y lanzan confeti, balones o hacen peleas de almohadas- si quieren. Pero que no dejen de invitarnos, por favor.

También rayaron a gran altura Belako, discurso directo, conciso, nocturno, breve y airado, como bien conocíamos dadas sus frecuentes visitas. Apenas pude ver medio concierto, por la coincidencia con los americanos Future Thieves, un grupo tan insignificante que ni recuerdo a qué sonaban. Era rock, creo. Lo mismo que Los Enemigos, a quienes el arroz se les pasó hace tiempo pero que siguen sonando correctos -pese a la ausencia del Animal, su baterista habitual- y esgrimiendo un buen número de temas con peso como 'Desde el jergón' o 'John Wayne'. Abrieron la jornada y no sé si pintaban mucho allí, pero un respeto, oiga. En cambio Kuve, segundos en la salida, siguen sin lograr conectar pese a su buena vocalista murciana Maryan Frutos. El acento más rockero actual no acaba de encajar con su pop excesivamente estándar.

En cambio los también murcianos Viva Suecia acreditaron su condición de revelación indie nacional. Han crecido mucho en muy poco tiempo y aunque Vetusta Morla un día les pedirá derechos de autor -sobre todo vocal-, han sido capaces de adaptarse a su nuevo estatus de grupo grande. Algo nada sencillo y donde tantos antes naufragaron. Niños Mutantes, bueno, bien, supongo. Y Pablo Und Destruktion, con su nuevo fichaje Alfonso Alfonso en guitarras y sintetizador, mostraron buenas incómodas hechuras pero también que lo suyo es más de sala que de aire libre.

No me olvido de Second, triunfadores objetivos de la noche -¿de donde salió tanto público?-, sonando de maravilla y con un Sean Frutos que cada día canta mejor, si esto fuera posible. Esto sí, su habitual hit-tras-hit hasta la victoria final no aportó nada que no conociéramos ya. Son grandes, está claro. Por su parte, los ingleses White Lies ofrecieron un concierto mejorado con respecto al de su primera visita en 2011, pero como ya me pareció entonces, les faltan grandes canciones como para aspirar al 'playoff' de ascenso a la primera división. De Las Chillers, sustitutas del 'caído' Joe Crepúsculo, mejor no digo nada o acabo en la cárcel cual tuitero bromista.