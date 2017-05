José Carlos Martínez: «Estoy en una nube, pero no me confío»

«¿Feliz? Estoy en una nube, pero no me confío; de hecho, estamos trabajando a fondo, como si de nuevo estrenásemos, la actuación en Murcia», dice –radiante y con esa simpatía suya contagiosa y nada forzada– José Carlos Martínez (Cartagena, 1969), director desde septiembre de 2011 de la Compañía Nacional de Danza (CND), a la que llegó, con entusiasmo pero también con una humildad cautivadora, con el marchamo indeleble de ser Bailarín Estrella de la Ópera de París y con dos importanes reconocimientos en su haber: recibió el Premio Nacional de Danza en 1999, y fue nombrado Comendador de la Orden de las Artes y las Letras (Francia). Pasados unos años, en los que no han faltado dificultades en varios frentes, el artista cartagenero acaba de lograr un éxito clamoroso. La CND, con el programa «Una noche con Forsythe» presentado en el Teatro Real, ha recibido una ovación unánime. «Hemos dado un paso de gigante», indica José Carlos Martínez a ‘La Verdad’. «Pocas compañías en el mundo pueden afrontar, con éxito, un programa tan complicado, exigente, arriesgado y maravilloso como el de «Una noche con Forsythe»». Precisamente, será con este programa –de una espectacularidad arrebatadora–, con el que la CND regrese HOY al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. La cita: a las 20.00 horas.

INFORMACIÓN ÚTIL El aparcamiento frente al Auditorio estará cerrado este sábado

-¿William Forsythe es Dios?

–[Risas] Si no lo es, se parece mucho. Es uno de los creadores más importantes de toda la historia de la danza. Es una fuente constante de aprendizaje, de talento, de belleza y de motivación. Su danza tiene una dinámica atlética que representa de un modo impactante, sobrecogedor, la fuerza vital. Para los bailarines, es todo un reto, un lujo y un placer bailar sus coreografías. Y el resultado ha sido extraordinario, me siento muy orgulloso del trabajo constante que hemos llevado a cabo, de no haber arrojado nunca la toalla, de haber peleado día a día por un proyecto de compañía en el que creía y con el que me comprometí. Claro que han surgido problemas, pero yo soy de los que, en vez de darse cabezazos contra la pared, busco siempre otra solución que sea un poco menos brusca [risas]. ¡Tengo una sola cabeza!

Microscopio

El programa ‘Una noche con Forsythe’ está integrado por tres coreografías: ‘The Vertiginous Thrill of Exactitude’, con música de Franz Schubert y luces y escenografía también de Forsythe; ‘Artifact Suite’, que arranca en su primera parte con música de J. S. Bach, y en la que también el diseño de vestuario es del maestro; y ‘Enemy in the Figure’, con música de Thom Willems y coreografía, luces, escenografía y vestuario de un Forsythe que adora la experimentación. En esta pieza, once bailarines actúan como si estuvieran siendo observados a través de un microscopio.

En ocasiones, no es que vea muertos José Carlos Martínez, pero sí que se le aparecen por los rincones ángeles de la guarda para ofrecerle sus servicios. Uno de ellos, del que no se olvida, tiene nombre de mujer, Brigitte Lefèvre, y dirigía el histórico Ballet de la Ópera de París –¡ahí es nada!–, cuando el cartagenero era su Bailarín Estrella desde 1997. Fue ella quien le hizo el jugoso y arriesgado encargo de crear y dirigir una coreografía para la compañía francesa, una de las mejores del mundo. Y así surgió la idea de ‘Les enfants du paradis’, la coreografía basada en la película de Marcel Carné producida en 1945, con diálogos de Jacques Prévert y rodada en secreto durante la ocupación nazi. El cartagenero aceptó el reto y salió airoso. El estreno tuvo lugar el 21 de octubre de 2008 y fue todo un éxito. Estos días, José Carlos Martínez se ha acordado mucho de Brigitte Leferre: «Me encantaría que viese ‘Una noche con Forsythe’. Ella me ayudó mucho, confió mucho en mí, y sé que se sentiría superorgullosa de mi trabajo y de todo lo que ha crecido la compañía, a la que vio hace tres años». «Para mí», afirma, «es muy importante no olvidarme de la gente que me ha ayudado. No me perdonaría no ser una persona agradecida, a la que de pronto se le va la cabeza y se cree que es el mejor del mundo y tonterías de esas. Yo he ido toda mi vida paso a paso, y me ha ido bien».

-¿Cómo se encuentra usted físicamente?

–Sinceramente se lo digo: fuerte, ágil, cómodo con mi cuerpo y conforme con mi edad. Si me propusiese volver a bailar, que no me lo voy a proponer porque ya tengo bastante trabajo y responsabilidades, sé que en muy poco tiempo estaría listo para volver a salir al escenario...

-...¿y?

–¡Emocionar al público! Cuando lo consigues, la gratificación es enorme. Soy muy afortunado porque es algo que sé por experiencia. A veces, si me desanimo más de la cuenta por lo que sea, enseguida me digo: «¡Eh, José Carlos, ni se te ocurra quejarte después de todo lo que has vivido!». Y lo que me queda por vivir, porque yo procuro no desperdiciar ni un segundo del día.

José Carlos Martínez, sin renunciar a los modos amables, es muy disciplinado y tiene claro que a veces, en el trabajo, es necesario ser inflexible, y marcar siempre pautas muy claras. Y reconoce que en su vida privada le ha gustado llevar la razón: «Soy Tauro, pero es verdad que en ese sentido he cambiado un poco. Ahora me sigue gustando llevar la razón, pero ya no discuto tanto, me callo más. Aprendí a controlar mis emociones y a mantenerme lo más equilibrado posible, sobre todo cuando hay un equipo que depende de ti». Hay algo que le resulta vital en el día a día: «Necesito saber que tengo buenos amigos que van a estar ahí cuando los necesite. Sin ellos, nada sería igual. Mi vida sería más triste, sin duda. Así es que los cuido mucho para que no se quejen [risas]».