Los Enemigos y Anni B Sweet inauguran el WAM en La Fica los días grandes

La distribución y el horario de los conciertos eran los últimos detalles que la organización del Festival We Are Murcia Estrella de Levante (WAM), en marcha a partir del próximo martes en la capital murciana, todavía no había dado a conocer. Lo hizo ayer junto con el anuncio de la puesta a disposición del público de los últimos mil abonos a la venta y dos nuevos espacios musicales: el programa DJ's After WAM en la sala Garaje Beat Club y por el que pasarán, entre otros, Maadraassoo, Bilbadino y Viva Suecia DJ's; y el escenario Compralaentrada.com, en la Zona VIP que se instalará en el recinto de La Fica los días 5 y 6 de mayo próximos, y cuyas actuaciones están por confirmar.

EN LAS PLAZAS Sábado 6 de mayo. Lígula (12.00 horas), Claim (13.45 h.) y Ayoho (15.00 h.) en la plaza de Santa Catalina; Garaje Florida (11.30 h.), Los Mambo Jambo (12.45 h.) y The Excitements (14.15 h.), en la plaza de la Universidad; Nunatak y La Factory (11.00 h.), Dr. Sapo (11.45 h.) y Los Marañones (13.00 h.) en el Jardín de la Fama. Conciertos de entrada libre. Domingo 7. Poolshake (12.00 horas), Meridian Response (13.45 h.) y Aire Canadá (15.00 h.) en la plaza de Santa Catalina; Jump To The Moon (11.30 h.), Hidrogenesse (12.45 h.) y Las Chillers (14.15 h.) en la plaza de la Universidad; Perlita (11.00 h.), Crudo Pimento (11.45 h.) y Bosco (13.00 h.) en el Jardín de la Fama. Entrada libre.

Lo que sí está confirmado es el programa completo de la cita musical, que arrancará el martes con las actividades paralelas del evento (presentación de libros, exposiciones, conciertos en pequeño formato y proyecciones de cine) en distintos espacios y salas de la ciudad, y acogerá el grueso de su programación los días 5 y 6 en el recinto de La Fica.

En este último, los encargados de inaugurar la fiesta musical serán, a partir de las 18.25 horas en el escenario Thunder Bitch -habrá otros dos: Estrella de Levante y Punta Este- Los Enemigos. En la jornada del viernes también actuarán Niños Mutantes (20.25 horas), Belako (22.35 h.), Second (0.30 h.) y Ojete Calor (3.45 h.), todos en este mismo escenario; Sidonie (19.25 horas), Furute Islands (21.30 h.)White Lies (23.30 h.) Fangoria (1.25 h.) y Editors (2.45 h.), entre otros, en el principal, el Estrella de Levante; y Kuve (18.40 h.), Future Thieves (20.40 h.) y Alien Tango (2.25 h.), entre otros, en Punta Este.

El sábado abrirá micro en La Fica -por la mañana habrá conciertos gratuitos en diversas plazas de la ciudad, al igual que el domingo- Anni B Sweet (18.00 horas) en Estrella de Levante, donde también actuarán La Habitación Roja (19.55 h.), Lori Meyers (21.50 h.), Orbital (0.10 h.), Trentemøller (2.35 h.) y Ley DJ (4.50 h.).

La música también sonará en el escenario Thunder Bitch con L. A. (18.55 h.), Shura (20.55 h.) y Varry Brava (23.10 h.), y en Punta Este con Clara Plath (18.30 h.), Noise Box (20.40 h.) y Sr. Chinarro (22.15 h.), entre otros. El programa completo de horarios estará accesible en la web del festival: www.wammurcia.es, donde también se podrá consultar la hora de comienzo de las actividades paralelas del evento.