Mapas sin mundo

Todavía no doy crédito al hecho del final «normalizado» que ha tenido el asunto de la mujer guardia civil expedientada por ausentarse 10 minutos por una cuestión de higiene menstrual. De un lado, los estereotipos que han convertido en un estigma el periodo obligan a la mujer a invisibilizarlo mediante el uso de los consabidos productos higiénicos; pero, de otro, se penalizan los breves espacios de tiempo que esta necesita para ocultar cada sangrado. ¿Qué sucedería si, como hizo la activista Kiran Gandhi -la cual corrió, en 2015, el maratón de Londres sin compresas ni tampones-, esta guardia civil hubiera realizado un 'free bleeding', empapando el pantalón de su uniforme? ¿Se hubiera librado del expediente o, por el contrario, la causa de que se lo abrieran habría sido un «comportamiento indecoroso»? ¿Acaso piensan las estructuras jerárquicas de nuestras fuerzas de seguridad que, por trabajar en un contexto regido por la disciplina, hasta la misma sangre menstrual se puede disciplinar y hacerla brotar solo en la pausa para el café? Puestos a perseguir «delitos de sangre», aquí tenemos uno clamoroso. Solo que, en este caso, el acto violento no viene dado por el hecho de que la sangre fluya, sino por el abuso de poder consistente en impedir que esta no lo haga.

***

Pudiera ser que el único margen de mejora que tenga la sociedad sea el de lo trivial. Y el reconocimiento de esto constituye una tragedia mayúscula: cualquier anhelo de transformación quedará reducido a una triste bufonada. Antes, los sueños eran imposibles; ahora son mediocres.

***

La experiencia dicta que la ambición y la lealtad son sentimientos incompatibles. Mientras que para el leal la otra persona es un fin en sí mismo, para el ambicioso esta no pasa de ser un medio, un tránsito, una estación de paso. El ambicioso lo mediatiza todo; jamás conocerá la amistad. El único fin que conoce es él mismo. El «yo» es su punto de partida y también de llegada: una estructura circular perfecta, un trabajo onanista en el que no cabe nada más que él.

***

A mayor estructura intelectual, menor capacidad de diversión. La autoconciencia implica el empoderamiento del cuerpo, la creciente dificultad para mantenerlo invisible, en el modo de una materia neutra que se deja hacer sin más. Siempre que el cuerpo está presente, se manifiesta como un acto de resistencia frente a la propia voluntad. Pensar el cuerpo es tenerlo en contra. Las colisiones se multiplican y la evasión rara vez sucede. Estás tan pegado a la materia que cualquier mínima experiencia aumenta la sensación de gravedad por mil. Y, quizás, y aunque resulte paradójico, esta insoportable perturbación suponga la expresión más plena de eso que se llama «sensualidad». Vivir desde el cuerpo no conduce al hedonismo, sino al dolor.

***

La medida de lo que es España quizás la determine, de manera paradigmática, la pregunta del senador de Compromís al Gobierno acerca de los protocolos adoptados en caso de un apocalipsis zombi. Y no por disparatada -que, evidentemente, lo es-, sino porque resulta la iniciativa más interesante surgida de esta Cámara en los últimos años. El sopor rampante en nuestra vida pública convierte en reseñable cualquier dislate surgido de la imaginación ociosa. Ahora mismo, es probable que la única alternativa a lo que hay sea el holocausto zombi. Que seguro será mucho más civilizado y esperanzador que la rancia cotidianeidad actual. Los muertos vivientes vendrán a rescatarnos de los vivos mortíferos.

***

Desde hace ya décadas -recuérdese ejemplos mayúsculos como los de Baudrillard o Lipovetsky- se habla de una estetización de lo real. Pero, superado -porque espero que se haya superado- el fragor posmoderno, ¿no es hora de rechazar la seducción de lo estético y articular análisis de la realidad que vayan más allá de los titulares chorras surgidos del asombro prerreflexivo? Somos víctimas del paisajismo y no sabemos escapar a este género hegemónico sustentado por la estupidez contemporánea. Vivimos en un neoromanticismo estulto, que adquiere diariamente musculatura en el escandaloso vacío dejado por el pensamiento. Pocos se percatan de que el esteticismo, en tanto que expresión máxima de una mal dirigida necesidad de belleza y revolución, constituye el grado cero de la subjetividad, la manifestación máxima de la pasividad y la objetualización del individuo.