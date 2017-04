'La muerte de Guernica', en viñetas

Como en el cuadro de Picasso, el rojo de la sangre no aparece en 'La muerte de Guernica' (Debate), el álbum en el que José Pablo García (Málaga, 1982) traduce en viñetas el ensayo de Paul Preston (Liverpool, 1946) sobre el execrable bombardeo de la villa vizcaína, hace ahora 80 años.

El ilustrador ya asumió el desafío de narrar gráficamente la Guerra Civil española siguiendo el gran libro de prestigioso hispanista e historiador británico, un inesperado éxito que captó la atención de los lectores más jóvenes.

Preston publicó 'La muerte de Guernica' en versión electrónica en 2012, a los 75 años del bombardeo de la villa foral por los nazis y con la connivencia de Franco. A punto de cumplirse 80 años -será el 26 de abril- aparece el nuevo trabajo conjunto del joven dibujante y el ilustre hispanista.

El historietista malagueño deja a un lado los tonos sepias y anaranjados de su primera colaboración con Preston y opta por una gama entre el blanco y negro y el gris azulado. Es su manera de «evocar» esos tonos azules que apenas se aprecian en el 'Guernica', la universal y también octogenaria obra de Picasso.

Sus viñetas recrean con fidelidad el ensayo de Preston, que detalla la cadena de hechos que culminó en ese fatídico día que cambió la historia: de las tácticas de la Legión Cóndor y sus tratos con Franco a la obsesión del general Mola y la impagable labor de corresponsales legendarios como el británico George Steer.

'La tragedia de Guernica', la crónica de Steer sobre la masacre, se publicó en 'The Times' y 'The New York Times' el 28 de abril de 1937. José Pablo García trasmite en sus dibujos «el enorme impacto» que aquella descripción del infierno de Guernica tuvo en la escena internacional. Muestra también la influencia del artículo de Steer en Pablo Ruiz Picasso y en la creación de su obra más icónica y universal, 'Guernica', un símbolo contra la barbarie y un hito antibelicista y de la historia del arte.

Como Preston en su ensayo, García recrea en sus viñetas el antes y el después del bombardeo, «de las amenazas que prendieron la mecha de la masacre a las llamas de una ciudad arrasada por el bombardeo, o el humo de las mentiras que intentaron silenciar la polémica internacional por la matanza». Quiere «retratar la crudeza, pero sin recrearse «en el sufrimiento».

Ha sido un trabajo «más exigente» que su primera colaboración con Preston. Necesitó una documentación «más precisa» que buscó en todos los documentales que pudo y mantuvo «línea directa» con el hispanista, que puso al servicio del dibujante su archivo y con quien intercambió «un sinfín de correos». Estudió minuciosamente los detalles de los bombarderos que perpetraron la masacre y la biografía y las circunstancias de personajes cruciales en la tragedia, como el general franquista Emilio Mola o el padre Alberto Onaindía, testigo y relator en primera persona del bombardeo del 26 de abril de 1937. Una masacre grabada en la conciencia europea como la primera sobre una ciudad «abierta» arrasada en tres terribles horas de bombardeos y ametrallamientos en vuelos rasantes. Una atrocidad perpetrada en día de mercado y objeto de una campaña de manipulación también terrible.

Jose Pablo García atrajo la atención de los editores con 'Las aventuras de Joselito' (2015), su aproximación a la vida del cantante. Acaba de publicar 'Vidas ocupadas', la plasmación gráfica de su viaje por los territorios palestinos ocupados de la mano de Acción contra el Hambre. Su cómic sobre la Guerra Civil fue todo un éxito, con seis ediciones y más de 12.000 ejemplares vendidos.