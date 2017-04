María Jerez presenta en el Párraga 'Blob', una obra sobre el proceso creativo

'Blob' es la propuesta escénica que se presenta hoy -21.00 horas- en el Centro Párraga de Murcia a cargo de la artista madrileña María Jerez. Se trata de una obra 'performativa' que funciona también como instalación, y que Jerez, protagonista ayer del VII curso de introducción al arte contemporáneo del Cendeac, en Murcia, con la conferencia 'Espectadores extraños', enmarca dentro de su proyecto 'What is Third'. En él, la artista se abre a distintos procesos creativos a través de la puesta en común de referencias cercanas, de conversaciones iniciadas o de encuentros fortuitos.

TOME NOTA Qué: 'Blob', de María Jerez. Dónde y cuándo: Esta noche, a las 21.00 horas, en el Centro Párraga de Murcia. Entrada: 6 euros.

María Jerez ha desarrollado su carrera profesional principalmente en Europa. Su trabajo se sitúa entre el arte en vivo, el cine y las artes visuales. En la actualidad, imparte clases en el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Castilla-La Mancha y trabaja en el proyecto 'Anto va à l'école' o 'Nada va a la escuela', en el que investiga sobre procesos de aprendizaje, conocimiento y lenguaje e invierte los roles de la enseñanza en distintos colegios y escuelas de Europa.

«Transformación»

En 'Blob' Jerez genera un espacio donde el espectador «se encuentra en un estado de constante transformación». El montaje está coproducido por 'What Is Third', La Casa Encendida (Madrid), Buda Kunstencentrum (Kortrijk, en Bélgica) y University of Zagreb-Student Centre Zagreb-Culture of Change &TD Theatre. Asimismo, cuenta con el apoyo de TanzFabrik (Berlín) y la Unión Europea (a través del programa 'Cultura 2007-2013').

Según afirmó la directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones, con esta obra «seguimos dando continuidad a la programación que acerca las artes escénicas a los ciudadanos de la Región con nuevas propuestas de importantes artistas nacionales».

El aforo para disfrutar de 'Blob' está limitado a un máximo de 60 personas. La entrada cuesta 6 euros y puede reservarse en el Centro Párraga a través del teléfono 968 351410.