Mapas sin mundo

No quedan opiniones ni puntos de vista externos, de esos que se limitan a ver y dejar pasar. Y, si existen, yo reconozco mi incapacidad para adoptar uno de ellos. Cualquier lugar de la realidad es un lugar afectado, en el que la indiferencia se torna imposible y toda tu vida adquiere ese papel de la paciencia, del sufrimiento. Me acuerdo del título de uno de los más célebres libros de Susan Sontag, 'Ante el dolor de los demás'. La preposición 'ante' indica, en este caso, 'en presencia de', 'delante de', es decir, un punto de vista que, aunque se resuelva en un sentimiento de empatía, de compromiso con las pasiones de los otros, parte de una mínima distancia 'a priori', la cual, desde la ética, se puede gestionar mediante la decisión de participar y no permanecer indiferente ante el drama de los otros y la violencia ejercida contra ellos. Pero, en rigor, no creo que exista siquiera esta distancia: 'ante' el dolor de los demás quiere decir, más bien, 'desde' el dolor de los demás. En origen, desde el principio, uno ya está 'tocado' por este drama, afectado profundamente por la alteridad. No hay camino que recorrer hacia el otro, distancia alguna que salvar porque el 'yo' ya está inmerso en los demás. De ahí que la decisión de no reconocer su dolor en uno mismo resulte todavía más lacerante e indignante. Quien no sienta el drama de los otros no es porque no lo conozca o carezca de acceso a él; es literalmente porque lo ningunea y lo desprecia. Y, claro está, la pregunta que de inmediato se me plantea es la siguiente: ¿esa idea tan de actualidad -repetida por terapeutas y psicólogos como un mantra cansino- del 'cuidado de sí mismo' y el desprendimiento de todo aquello que a uno no le corresponde, no supone situar la salvaguarda y la salud del 'yo' justamente en ese punto en el que se desprecia el dolor de los demás? ¿Acaso el bienestar y la supervivencia propias no implican el menosprecio de todo aquello que nos rodea? Probablemente sí. Y cuente que esta circunstancia de ser ya, desde el origen, parte del dolor de los otros constituye una putada mayúscula que no te permite reposo emocional alguno. Pero es lo que hay.

***

Durante estos últimos días, he escrito un poema que, por primera vez en mi vida, no he podido 'controlar' racionalmente. Siempre he considerado la poesía una suerte de 'cura' porque, en todos los casos, aquello que escribía estaba en mayor o menor medida domesticado. Pero, quizá sin pretenderlo, he roto una membrana, he traspasado un perímetro de confort que conscientemente no sabía que existía, aunque en determinados momentos pudiera intuir su presencia. Ha sido desagradable. Que salga de ti algo que te asusta y te repele por el pavor que te provoca, que tenga la capacidad de llegar a una región de tus propios miedos que, por su magnitud, te supera. Todavía no sé si cerrar esta herida y que cicatrice, o, por el contrario, dejar que sangre. Probablemente el más honesto y brutal acto de escribir consista no en fabricar una cura para los propios males, sino en enfermar más aún. La decisión no es fácil.

***

La verdadera evolución es una historia de derrotas. De ahí que resulte tan sorprendente el hecho de que, en la actualidad, el llamado 'bien común' solo importe por la capacidad de unos pocos para capitalizarlo y salir vencedores.

***

Un deseo para lo que queda de 2017: que el repertorio de diez frases con el que se dirime el debate público se amplíe, aunque sea para incorporar cinco o diez más.

***

Para ser diferente no basta con querer decir algo diferente, primero hay que serlo. Le hemos confiado al lenguaje la necesidad de procurar milagros que ni la fe más ciega puede procesar. Los discursos jamás podrán sustituir las actitudes.