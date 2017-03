WAM: Un nuevo concepto de festival urbano, integrado y multidisciplinar donde Murcia es la protagonista

El Centro Párraga acogió en la mañana de ayer la esperada presentación del WAM Estrella de Levante, el festival cuya primera edición se celebrará entre el 2 y el 7 del próximo mes de mayo en Murcia -días fuertes: viernes 5 y sábado 6- y que en la práctica viene a suponer el reemplazo del consolidado SOS 4.8, tras sus nueve ediciones celebradas. Los desacuerdos, cada vez más acusados, entre la organizadora del antiguo festival (Legal Music) y la Consejería de Cultura del gobierno murciano acabaron por hacer inviable la continuidad del certamen.

Ansiada presentación, insisto, porque, además de concepto, intenciones y actividades complementarias, servía para dar a conocer el cartel del festival en un 75%. De hecho, de los algo más de cincuenta conciertos a celebrar («para cerca de un centenar de actividades en total», según José Piñero, director del WAM) se dieron a conocer los nombres de un total de 35 de ellos. Mayoría absoluta de murcianos, con una decena larga de bandas confirmadas y grupos como Second, Perro y Varry Brava como máximos exponentes, además de cinco internacionales y un buen número de bandas de la zona noble del pop indie nacional. La mayoría de murcianos, no obstante, actuará en días y recinto fuera del principal de La Fica, dentro de los conciertos aperitivo, una de las abundantes alternativas para conseguir uno de los principales objetivos del festival: «Conseguir que la ciudad de Murcia sea la gran protagonista del WAM», según señaló Piñero.

Si bien es cierto que «todavía quedan artistas tanto nacionales como internacionales por añadir al cartel definitivo», el programa de conciertos no es que haya despertado una gran euforia. Los londinenses White Lies, desapercibidos en la cuarta edición del SOS4.8, no acreditan talla de cabeza de cartel, por más que su último álbum, 'Friends', contenga buenos momentos de tensión y oscuridad bailable. Tampoco lo hace ninguno del resto de artistas internacionales, entre los que se encuentran los no obstante recomendables suecos The Sounds, con Maja Ivarsson al frente y una atractiva propuesta bailable y de influencias new wave. La prometedora Shura -un álbum que le ha valido reconocimientos como revelación dentro de la electrónica-, los ingleses Fat White Family -post punk- y el rock alternativo de los estadounidenses Future Thieves cierran de momento la nómina 'guiri'. La próxima semana se darán a conocer más nombres.

Entre los nacionales, y dadas las circunstancias temporales, la productora Baltimore, responsable de la organización, ha logrado atrapar a Lori Meyers, Fangoria, Sidonie, Los Enemigos, Belako, Niños Mutantes, L.A., Delorean, Ana Curra (presentando 'El Acto'), Hidrogenesse y Anni B. Sweet, además de los citados Second, Varry Brava, Perro y los también murcianos Crudo Pimento.

WAM no es SOS

Para no andar con esperanzas y decepciones, es preciso aceptar la nueva realidad. El WAM no es el SOS. Es otro festival, con muchos puntos en común -ciudad, fechas, recinto, estilo, patrocinios-, pero también abiertas diferencias, que quizá lo parezcan más dada la urgencia con que se ha configurado esta primera edición del nuevo evento. Su director lo dejó claro: «Hemos creado un proyecto atractivo, un concepto nuevo de festival urbano con gran implicación de la ciudad y numerosas actividades paralelas, pero no debemos olvidar que este es el 'año cero' de algo que, con base en la colaboración, el trabajo y el sentido común, sin duda irá a más. Va a ser el mejor festival que, dadas las circunstancias, se puede hacer».

Con un presupuesto total de 1,8 millones de euros, de los que la Comunidad Autónoma aporta 180.000, impuestos al margen, y el Ayuntamiento de Murcia otros 98.000, más recintos y servicios, se ha conseguido el principal objetivo, según la consejera de Cultura, Noelia Arroyo: «Que este año hubiera festival en Murcia». Un festival que señaló como «más ambicioso que el anterior» y que cuenta con similares aportaciones, «el mismo presupuesto, las mismas condiciones y el mismo apoyo público», advirtió Arroyo antes de afirmar que «el festival tendrá continuidad, porque es beneficioso tanto cultural como turística y económicamente», pero dejando las cosas claras. «El SOS 4.8 fue un muy buen festival, pero motivos ajenos a la Comunidad impidieron que se siguiera realizando. La gestión de la anterior empresa (Legal Music) no fue adecuada y no estamos para asumir riesgos innecesarios. Baltimore cuenta con el respaldo de la Comunidad y del Ayuntamiento de Murcia, pero asume todas las responsabilidades como productora que es».

En paralelo

Como señalaba al inicio, la organización del nuevo festival otorgará máxima importancia a las actividades paralelas, que se desarrollarán en diversos espacios de la ciudad de Murcia entre el martes 2 y el domingo 7 de mayo. Y que serán abundantes. Entre ellas destaca el ciclo de cine musical, que proyectará documentales en la Filmoteca Regional todos los días y donde se podrán ver filmes como 'Bird on a wire', sobre Leonard Cohen; 'Autosuficientes', acerca de Parálisis Permanente y presentado por la propia Ana Curra; 'Lo que hicimos fue secreto', extraño filme que explora en formato aficionado los orígenes del punk en Madrid; 'Orion: the man who would the king', premio Discovery del British Independent Film Awards en 2015; o 'Punk attitude', de Don Letts, filmógrafo oficial de The Clash además de miembro junto a Mike Jones de Big Audio Dynamite. El título es explícito: Sex Pistols, The Clash, Ramones, Black Flag, etc.

Otras actividades paralelas de interés del WAM Estrella de Levante serán las relacionadas con el diseño (un concurso para diseñar carteles y camisetas del festival para alumnos de la Escuela Superior de Diseño), la danza, un concurso de fotografía, rutas gastronómicas, actividades infantiles, conciertos de mediodía en diversas plazas de la ciudad, sesiones DJ en salas que habitualmente programan conciertos, integración de agentes culturales murcianos... En definitiva, esa deseada simbiosis entre ciudad y festival, que Murcia 'respire' WAM.

A falta de cerrar el cartel con alguna deseable sorpresa, entiendo que es el momento de la mirada en positivo. La solvencia de los organizadores está probada (Low Fest) y que hayan sido capaces de armar este cartel en días, así lo contrasta. El festival irá a más.

Abonos

