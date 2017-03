White Lies y The Sounds encabezan el WAM Estrella de Levante

Comienza a despejarse la incertidumbre. Un año más la música en directo volverá a sonar en La Fica para dar la bienvenida a la primavera murciana. We Are Murcia – WAM Estrella de Levante, el festival que nace para tomar el relevo del SOS 4.8, ya ha anunciado los primeros nombres de un cartel que destaca por su variedad y su compromiso con la escena local.

La Verdad, como medio patrocinador, ofrece en exclusiva la preventa oficial de los primeros abonos a un precio reducido de 20 euros, con un ahorro del 60% sobre el precio final, que será de 50 euros. Puedes conseguir tu abono aquí.

La cita será los días 5 y 6 de mayo, y reunirá a artistas de pop, rock y electrónica nacional e internacional. Entre los primeros cabezas de cartel se encuentran White Lies, renovadores del indie rock londinense, el conjunto sueco de new wave The Sounds, los rockeros Fat White Family y la cantautora británica Shura.

Entre los nombres nacionales destacan Lori Meyers, Fangoria, Sidonie, Los Enemigos, Delorean, Niños Mutantes, L.A., Anni B Sweet, Belako y la leyenda de la movida madrileña Ana Curra, que rescatará canciones de su época en Parálisis Permanente.

El WAM Estrella de Levante también será una gran ocasión para disfrutar de los mejores grupos de la Región, como Second, Perro, Crudo Pimento, Alien Tango, Ayoho, Jump to the Moon, Aire Canadá, Claim, Clara Plath, Poolshake (antes Glasgow), Garaje Florida y Varry Brava.

Esta primera tanda de confirmaciones se completa con The Excitements, Los Mambo Jambo, Hidrogenesse, Future Thieves, , Pablo Und Destruktion, Perlita, Cápsula (Dreaming of Ziggy Stardust), Kuve, Vera Green, Meridian Response y Lígula, a los que se sumarán pronto otros artistas hasta alcanzar un total de 50.

El programa no se limita a los conciertos en el recinto del festival sino que también llevará la música a otros rincones de Murcia, como la Plaza de las Flores, la Plaza Santo Domingo, la Universidad y diferentes salas de la ciudad.

WAM Estrella de Levante también llevará a cabo una plataforma de promoción para bandas emergentes murcianas y otras propuestas culturales de vanguardia, como exposiciones, proyecciones y espectáculos de danza.