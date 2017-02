«Carlos Santos es un torbellino que te atrapa, te contamina y te deja seco»

Cuidado con los tontos, que no contentos solo con serlo, para colmo suelen ser inagotables. Un tonto que se precie acaba por lograr que te rindas, un tonto acaba por minarte la moral hasta su total extinción mientras él, el tonto de capirote, se queda fresco como una rosa. En 'Un tonto en una caja', la obra del dramaturgo argentino Martín Giner que el sábado se estrena en el Teatro Romea dirigida por el actor Carlos Santos (Murcia, 1977), que vive un espléndido momento profesional tras haber sido merecedor del Goya a mejor actor revelación por su trabajo en 'El hombre de las mil caras', de Alberto Rodríguez, un personaje le dice a otro: «A los tontos se les desprecia, señor. Por eso es que uno tiende a ocultar su condición de tonto; generalmente buscándose un cargo de jerarquía como ministro de Educación o presidente de una entidad bancaria».

TOME NOTA Obra. 'Un tonto en una caja'. Autor. Martín Giner. Intérpretes. Pedro Segura, Macarena de Rueda, Vicens Miralles. Dirección y producción. Carlos Santos. Bonjourmonamour, en coproducción con el Teatro Romea. Dónde y cuándo. Teatro Romea de Murcia, sábado 25 de febrero de 2017. Entradas: 15, 12 y 10 euros.

La obra, que su autor terminó de escribir frente al Mar Menor, en la casa que tiene en Los Urrutias el actor, y productor de la compañía Bonjourmonamour, Pedro Segura (Cartagena, 1966), «sugiere la existencia de una sociedad donde los hombres se dividen en 'notables', 'grandes' y 'pequeños', estando los 'notables' en la cúspide de la pirámide intelectual y económica». Un buen día, «uno de estos 'notables' recibe por correo una caja supuestamente enviada por el Diablo, e invita a una reunión en su casa a un 'pequeño' y a un 'grande' para descubrir si las mágicas propiedades de la caja son reales. Con mucho humor e ironía, la obra seguirá a estos personajes durante toda una noche en la que solo sobrevivirá el más astuto». Pedro Segura, Macarena de Rueda y Vicens Miralles protagonizan 'Un tonto en una caja', cuya escenografía firma Francisco García Vicente. El espectáculo, coproducido por el Teatro Romea, cuenta con música de Salvador Martínez, iluminación de Rubén Fabeiro y vestuario de Nathalie Retivoff. 'Un tonto en una caja' se representará, del 19 de abril al 11 de junio, en el madrileño Nuevo Teatro Alcalá.

-El autor de 'Un tonto en una caja', Martín Giner, le agradece su hospitalidad durante el tiempo que pasó en su casa de Los Urrutias. Y, recordándolo, brinda por lo que él llama «talento cósmico».

-¿Cómo que brinda? ¡Pero si no bebe! [Risas] Es el único escritor que conozco que no bebe, aunque también es uno de los mejores autores que he leído. Nos conocimos cuando estrenamos, también con dirección de Carlos Santos, '75 puñaladas', y nos hicimos amigos. De hecho, 'Un tonto en una caja' ha sido escrita pensando en Carlos para dirigirla. Estuvo muy bien el tiempo que pasamos en Los Urrutias, pero tengo que decir que, cuando quería tomarme una copa, tenía que ir en busca de algún amigo decente que sí bebiese, que es lo que hacen las personas normales [risas]. Lo importante es que el texto es muy bueno, nos tiene a todos locos.

-¿Cómo es Carlos Santos como director?

-Un torbellino que te atrapa, te contamina y te deja seco. Carlos tiene un talento indiscutible que le ha hecho llegar a ser quien es, pero lo que sobre todo tiene es una profesionalidad y una pasión casi ilimitadas. Nunca dejará de sorprenderme. Les dije a mis compañeros de reparto que se dejaran contagiar por esa pasión y esa locura suyas por la interpretación. Somos amigos desde hace ya 22 años; bueno, más que amigos somos como dos hermanos que nos queremos con locura. Para mí, vivir a su lado la noche de los Goya, estar junto a él celebrando su Goya a mejor actor revelación, fue algo increíble. ¡Estudiamos juntos en la Escuela de Arte Dramático de Murcia! Le digo la verdad: creo que no me hubiese puesto tan contento si el Goya me lo hubiesen dado a mí. Mis hijos -Yessica y Pedro- se enfadan conmigo [risas] cuando les digo que fue la noche más feliz de mi vida.

-¿Qué le parece mentira de todo lo que está sucediendo?

-Ver a mis compatriotas tan anestesiados; eso me parece mentira.

-¿Inquietante qué le resulta?

-Estar sentado en la Plaza del Cardenal Belluga, tomando un café frente a la fachada de la Catedral de Murcia, y que en un espacio temporal de diez minutos se te acerquen diez personas a pedirte dinero.

-¿A usted qué le ha pasado?

-Tengo 51 años, me he vuelto más paciente.

-¿Por qué hace teatro?

-Soy actor, el teatro es para mí el mejor alimento de los dioses. Pero, a otros niveles, hace que te dejes la vida en ello de una forma tan intensa que, a veces, como dice Miguel Hernández, me gustaría arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato.

-¿Qué le engancha más de 'Un tonto en una caja'?

-Martín [Giner] mezcla muy bien en esta obra todos los géneros. Es una sorpresa constante para los actores y para el público.

Implicación

-¿Qué espera de los espectadores que acudan a ver este montaje?

-Que se impliquen en la historia y que decidan dónde les gustaría estar, si con los 'grandes', los 'notables' o los 'pequeños'.

-¿Usted cree, como dice Estragón en 'Esperando a Godot', que «no hay nada que hacer»?

-Yo lo que tengo es la esperanza de que esté todo por llegar.

-¿Qué le emociona?

-A mi edad, comer en casa de mi madre todos los domingos que puedo. La familia es lo más importante, y mis hijos son la razón de todo.

-¿Estimulante qué le resulta?

-Acordarme de cuando, con doce años, hice de Herodes en el musical 'Jesucristo Superstar'.

-¿Qué propone?

-Ser valientes, dar un paso al frente y no refugiarse en la masa.

-¿Qué espera del futuro?

-Que los políticos dejen de reírse de nosotros, que les hayamos parado ya los pies y que sean más humildes.

-¿Qué es lo peor?

-¿Lo peor? ¡Lo peor sería que no ascienda este año el Efesé!