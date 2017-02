¿Tiene nombre el nuevo SOS 4.8?

El grupo municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Murcia solicitó a la consejera de Cultura, Noelia Arroyo, que explique si We Are Murcia (WAM) es la nueva marca que va a sustituir a la consolidada SOS 4.8. La edil Paqui Pérez espera que la consejera aclare este asunto cuanto antes, tras comprobar que se ha registrado en la oficina española de Patentes y Marcas, con fecha 10 de febrero, la marca We Are Murcia (WAM) a nombre de Producciones Baltimore, la empresa que, según Noelia Arroyo, iba a organizar la próxima edición del festival SOS 4.8.

«Resulta lamentable la gestión política que desde Cultura se está haciendo de este evento cultural», indica la concejal, quien ha advertido a Cultura de que «de ser esto cierto, el Gobierno regional va a generar otro conflicto con la puesta en marcha de este festival en sustitución del consolidado SOS 4.8». «Como existen indicios evidentes de que Producciones Baltimore, la que registra el nombre WAM, es la que va a llevar a cabo este festival, se deduce que es una empresa privada la que volvería a ser la propietaria de la marca de un evento pagado con dinero público, más de 300.000 euros», destaca Pérez, para quien «todo se complica» porque «nos encontramos con una supuesta adjudicación directa negociada sin publicidad».